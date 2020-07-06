3579 человек за сутки: в России после COVID-19 выздоровели 454 329 пациентов

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе 3579 человек за последние сутки. Число выявленных случаев за всё время — 687 862. Вторую неделю подряд в стране наблюдается больше выздоровевших, чем новых выявленных случаев. В столице за прошедшие сутки выздоровели ещё 632 пациента, проходивших лечение. Общее количество москвичей, вылечившихся от инфекции, выросло до 157 652.

В России после коронавируса выздоровели 454 329 пациентов, в том числе 3579 человек за последние сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции в понедельник, 6 июля.

Число выявленных в Российской Федерации новых случаев за минувшие сутки составляет 6611 человек, также зафиксировали 135 летальных исходов. Всего от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и сопутствующими заболеваниями, умерли 10 296 человек.

Кроме того, за минувшую неделю число выздоровевших россиян с подтверждённым коронавирусом вновь превысило количество выявленных случаев. Как сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, с 29 июня по 5 июля было выявлено 46 814 инфицированных, вылечились 51 663 человека. На прошлой неделе их было соответственно 49 757 и 59 376. Таким образом, вторую неделю подряд наблюдается больше выздоровевших, чем новых выявленных случаев.

Столичные врачи вылечили ещё 632 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Об этом в понедельник сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 652», — сказала она.

Как сообщили накануне в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, число новых заболевших COVID-19 в Москве с момента окончания самоизоляции сократилось почти на 60%.

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«С момента открытия городских пространств 23 июня количество новых заболевших сократилось почти на 40%, а c момента завершения режима самоизоляции 9 июня — на 59%», — рассказали в штабе.

Прирост числа инфицированных за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%. Доля уже выздоровевших пациентов в России возросла с 62,9% до около 66,2%.

В оперштабе напомнили, что отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями.

Выздоровевшим москвичам предлагают сдать плазму крови. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Передача коронавируса

Накануне 239 учёных из 32 стран призвали Всемирную организацию здравоохранения признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы в воздухe значительным фактором распространения инфекции. Об этом сообщает The New York Times.

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По мнению ученых, доказательства подтверждают, что вирус может распространяться через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

ВОЗ, в свою очередь, утверждает, что доказательства неубедительны и вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.

Отмечалось, что, если передачи по воздуху подтвердится, для сдерживания коронавируса придётся внести ряд новых дополнительных мер.

В частности, носить маски будет рекомендовано даже при социальном дистанцировании, а требования к врачам еще больше ужесточатся — они должны будут носить маски, которые фильтруют даже самые маленькие частицы.

Поддержка врачей

Тем временем премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медработникам, находящимся в непосредственном контакте с больными COVID-19. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

«Выплаты рассчитываются исходя из самого факта работы с больными коронавирусом, без привязки ко времени», — напомнили в кабмине.

Напомним, о необходимости поддержать медработников ранее заявил президент Владимир Путин. Изначально было принято решение, что пособие будет выплачиваться в течение трёх месяцев — с апреля, затем этот срок был продлен до конца лета.

В рамках поручения президента врачи получают по 80 тыс. рублей. Средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, столько же — врачи скорых. Младший медперсонал, фельдшеры и водители скорых — по 25 тыс. рублей.