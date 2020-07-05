Более 21 млн тестов: в России выявлено 6736 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция в России диагностирована у 6736 человек. В общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 681 251 человека (около 220 тыс. случаев остаются активными). С начала эпидемии в России более 450 тыс. пациентов выздоровели (3871 — за минувшие сутки), 10 161 человек скончался (134 — за сутки). По всей стране проведено более 21 млн тестов на коронавирусную инфекцию, порядка 280 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 6736 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. По сообщению оперативного штаба, в 29,8% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому два дня в РФ выявили 6632 и 6718 новых инфицированных. Последние десять дней суточный прирост заболевших коронавирусом в России держится в коридоре 6556—6852 случаев.

В общей сложности в стране диагноз COVID-19 был подтверждён у 681 251 человека (порядка 220 тыс. случаев остаются активными).

С начала эпидемии в России 10 161 пациент (1,49%) скончался от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки умерли 134 человека. Вместе с тем за всё время в стране выздоровели 450 750 пациентов (66,2%), в том числе 3871 — за последние сутки.

Больше всего новых случаев COVID-19 по России по-прежнему фиксируется в Москве. За последние сутки в столице выявлено 650 новых заражённых. В предыдущие два дня — 680 и 659 человек соответственно.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020» — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В число регионов с более чем 200 выявленными за сутки заболевшими вошли Подмосковье (287), Санкт-Петербург (275), Ханты-Мансийский автономный округ (272), Свердловская (266), Иркутская (241) и Нижегородская (217) области.

В Роспотребнадзоре сообщили, что с начала эпидемии по всей стране проведено более 21 млн тестов на коронавирусную инфекцию. С начала года под медицинским наблюдением в России находились свыше 1,9 млн человек (порядка 280 тыс. остаются под контролем специалистов).

© Коронавирус. Оперштаб Москвы

Вторая волна

Говоря о вероятных сроках новой волны COVID-19, бывший глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман в интервью агентству РИА Новости выразил мнение, что повторного всплеска заболеваемости стоит ждать в конце осени.

«Мы ожидаем большую волну в ноябре-декабре. При этом надо понимать, что в ноябре-декабре будет рост — как каждый год — респираторных заболеваний. Поэтому будет трудно отличить больных, которые кашляют, чихают, от тех, у кого COVID-19. В этом большая проблема», — отметил специалист.

Профессор подчеркнул, что система здравоохранения должна быть полностью мобилизована к ноябрю, когда на прогнозируемую волну эпидемии наложится сезонная вспышка ОРВИ. Также он выразил уверенность в том, что осенняя волна заболеваемости будет более значительной, чем летний рост заражений.

При этом Эйдельман считает нерациональным введение в случае необходимости карантинных мер по всей стране, так как это приведёт к усугублению экономического кризиса.

«Правильная тактика — это региональные карантины в тех местах, где появляется много случаев... Нужно вводить карантины в этих местах, а не по всей стране», — уверен Эйдельман.

AFP

© Yuri KADOBNOV

Спад агрессивности COVID-19

В свою очередь, российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что агрессивность COVID-19 существенно пойдет на спад не ранее, чем через год. Об этом специалист заявил в беседе с «Комсомольской правдой».

«От года до трёх лет. Может быть и больше. Тут уж ничего не поделаешь, такой он, этот SARS-CoV-2. Он отличается от тех коронавирусов, с которыми мы имели дело до сих пор: гораздо более заразный, а последние пять месяцев показали, что освободиться от него сложно», — отметил вирусолог.

«Помимо надежды на то, что он постепенно ослабнет, нам надо думать ещё и про коллективный иммунитет, а значит — про вакцинацию. Я думаю, что вакцины будут разработаны и начнут применяться широко уже в следующем году», — добавил он.

Альтштейн пояснил, что с эволюционной точки зрения вирусам не выгодно вызывать тяжёлое заболевание и убивать своего носителя, потому что тогда инфекция не сможет передаваться дальше.

«Коронавирусы в принципе приспособлены к тому, чтобы обращаться с организмами мягко, то есть пользоваться их возможностями, размножаться, жить за их счёт, не причиняя при этом сильный вред», — отметил специалист.

По его словам, в 1930—1940 годы исследователи изучили эволюцию инфекционных болезней и сделали вывод, что они протекают в тяжёлой форме только первое время, а затем становятся всё легче. Врач выразил надежду, что новый вирус также пойдет по этому пути.

В оперативном штабе по ситуации с коронавирусом напоминают, что при появлении любых симптомов ОРВИ, необходимо оставаться дома и вызвать врача. Строго запрещено заниматься самолечением. Россиян призывают не рисковать жизнью и здоровьем — как своими, так и окружающих.