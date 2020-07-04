«Колоссальная неопределённость»: как всплеск заболеваемости COVID-19 в США может повлиять на президентскую кампанию

В США был установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом: по подсчётам американских СМИ, 2 июля инфекцию выявили у 55 274 жителей. Согласно статистике ВОЗ, за 2 июля в стране было зафиксировано 43556 новых подтверждённых случаев, однако 3 июля этот показатель заметно вырос, превысив 54 тысячи. Губернаторы отдельных штатов уже сообщили о возобновлении ограничительных мер, призванных затормозить распространение вируса. Эксперты связывают всплеск заболеваемости с целым рядом факторов. По мнению аналитиков, массовые протесты, охватившие Соединённые Штаты, могли привести к ухудшению эпидситуации. Кроме того, как отмечают политологи, негативную роль сыграл и курс Трампа на восстановление экономики и возобновление работы предприятий вопреки неблагоприятной санитарной обстановке.

За 2 июля в США выявили 55274 новых случаев COVID-19. Таким образом Соединённые Штаты побили антирекорд по суточному приросту заболеваемости коронавирусом. Такую статистику приводят западные СМИ — агентство Reuters и газета The Washington Post.

При этом на сайте ВОЗ фигурируют несколько иные цифры: за 2 июля в США было выявлено 43556 подтверждённых случаев коронавируса, что на 7799 случаев (или 21,81%) больше, чем 1 июля.

По данным агентства Reuters, наибольший прирост заболеваемости наблюдается 37 из 50 штатов. Так, в Техасе за минувшие сутки было выявлено 8 тыс. новых инфцированных. Губернатор штата республиканец Грег Эбботт ввёл обязательный масочный режим для округов с наиболее высоким уровнем заболеваемости. Политик надеется на то, что остановить распространение вируса удастся и без введения жёстких карантинных мер.

«Последние несколько недель отмечается стремительный и существенный скачок заболеваемости коронавирусом. Мы должны снова сосредоточиться на замедлении темпов распространения (болезни. — RT). Но на этот раз мы хотим сделать это, не закрывая Техас (на карантин. — RT)» — заявил губернатор.

Губернатор штата Техас Грег Эбботт

Reuters

© Lucas Jackson

В Калифорнии, где темпы распространения инфекции также высоки, власти распорядились снова закрыть бары и другие предприятия общепита. За 2 июня в штате было зафиксировано 9352 новых заболевших.

«Мы ещё не вышли из кризиса, не прошли даже первую волну. Необходимо проявить высокий уровень личной ответственности», — заявил на ежедневном брифинге по коронавирусу губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом.

Также около 10 тыс. новых случаев коронавируса было выявлено за 2 июля в штате Флорида, притом, что днём ранее этот показатель составлял 6563 случая. Отмечается прирост и в Джорджии, где 1 июля коронавирус был выявлен у 2976 человек, а 2 июля — уже у 3472 пациентов.

Высокие темпы

Выступая на этой неделе в Сенате, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи предупредил, что темпы распространения коронавируса могут достичь 100 тыс. случаев в день. По мнению эксперта, главная причина такого стремительного распространения инфекции в США заключается в несвоевременности и недостаточности карантинных мер, принятых в начале пандемии. Как отметил Фаучи, если в Европе уровень изоляции населения в первый период пандемии достигал 95%, то в Соединённых Штатах этот показатель не превышал 50%.

«Посмотрите на европейцев — им удалось значительно опустить кривую (графика заболевших. — RT). Когда кривая внизу, то гораздо проще взять под контроль всплески заболеваемости, возникающие во время снятия ограничений. Если посмотреть на нашу кривую, то вы увидите, что она достигла пика, немного снизилась и какое-то время оставалась на одном уровне, а недавно снова подскочила. В таких условиях работать гораздо сложнее, поскольку мы будто гоняемся за проблемами вместо того, чтобы целенаправленно их решать. Из-за того, что происходило на раннем этапе, сейчас мы в тяжёлом положении», — заявил Фаучи в интервью NPR.

Врачи с инфицированным коронавирусом больным, Хьюстон, Техас, 29 июня 2020 г.

Reuters

© Callaghan O'Hare

Тем не менее, по его мнению, США ещё могут избежать повторного введения карантина, однако для этого необходимо следовать ряду правил. В частности, в нынешних условиях людям необходимо соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.

Отметим, что распространяющийся сегодня по США штамм коронавируса — G614 более заразен, чем первоначальная «модификация» SARS-CoV-2. Более того, американские учёные отмечают, что мутировавший штамм практически вытеснил своего предшественника. При этом заболевание, вызванное новым штаммом инфицированные, как правило, переносят легче.

«Вирус, который быстро убивает своего хозяина, не распространяется широко, а вот вирус, который позволяет своему хозяину заниматься своими делами, распространяется гораздо лучше — как при простуде», — заявила профессор Лос-Аламосской национальной лаборатории Эрика Оллманн Сапфир.

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По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире зафиксировано 10 719 946 случаев заражения COVID-19. При этом число жертв превысило полмиллиона человек.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Новом Свете — суммарно на Северную и Южную Америку приходится 5445710 случаев заболевания. В Европе на сегодняшний день числится 2747810 инфицированных.

Наиболее тревожная ситуация складывается в Бразилии, где общее количество заболевших достигло 1448753, а суточный прирост составляет сейчас около 9 тыс. случаев. За всё время в Бразилии умерли 60632 человека, заражённых коронавирусом.

В Индии большой прирост заболеваемости коронавирусом начался в мае, на сегодняшний день в стране 625544 подтверждённых случаев заболевания при 18213 летальных исходах. За минувший день в стране было выявлено 19148 инфицированных коронавирусом пациентов, суточный прирост составил 495 случаев.

Также непростая ситуация складывается в Мексике, где на 231770 случаев инфицирования коронавирусом пришлось 28510 летальных исходов. При этом эпидемия здесь также не идёт на спад: за 2 июля количество заболевших увеличилось на 5432 человека — это выше показателя за 1 июля на 1627 случаев.

Жертвы большой политики

Очередное нарастание темпов распространения коронавируса в США началось после ослабления карантинных мер, предпринятого во всех штатах страны в конце мая. На тот момент число смертей от COVID-19 приблизилось в США к 100 тыс., при том, что в общей сложности коронавирусом заболели 1,6 млн жителей страны.

Однако эта статистика не оказала должного эффекта — стоило властям немного ослабить карантинные меры, как граждане отбросили любые меры предосторожности вроде соблюдения социальной дистанции и ношения масок и стали массово собираться на пляжах и в других публичных пространствах.

Пляж в Калифорнии, 1 июля 2020 года

Reuters

© Mike Blake

Всплеск заболеваемости наблюдался уже в середине июня — на эту тенденцию обратили внимание специалисты Университета Джона Хопкинса, собирающего статистику по COVID-19.

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Так, в Аризоне был установлен рекорд по количеству госпитализированных за день, которое достигло почти 1,3 тыс. человек, больницам штата пришлось работать в режиме чрезвычайной ситуации.

«Аризона переступила пороговое значение. Ситуация будет очень тревожной, если количество случаев начнёт расти в тех штатах, где пик уже явно пройден и заболеваемость идёт на спад», — предупредил тогда эпидемиолог Университета Вашингтона Джаред Бейтен.

Прирост случаев заражения коронавирусом аналитики связывают и с массовыми протестами, охватившими США в конце мая. Толчком к уличным выступлениям стала гибель 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после того, как был задержан полицией Миннеаполиса.

При этом ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что власти не отметили прирост новых случаев заражения в связи с протестами. Политик отметил, что многие участники акций протеста носят маски и пытаются соблюдать социальную дистанцию.

Между тем, по словам бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко, протесты определённо сыграли свою роль в ухудшении эпидемиологической ситуации в стране.

«Коронавирус в основном затронул крупные мегаполисы, в частности, Нью-Йорк, Нью-Джерси, где сосредоточено афроамериканское население. Также свою роль сыграл тот факт, что значительная часть жителей США не обеспечена медицинскими страховками. И огромную роль играет политическая борьба — демократы ставят «палки в колёса» республиканцам, последние, в свою очередь, гонятся за рейтингами. В итоге, расплачивается за действия политиков нация», — отметил Онищенко в беседе с RT.

Похожую точку зрения высказал в интервью RT и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Митинги, собрания, проводившиеся в густонаселённых районах, спровоцировали скачок заболеваемости. С другой стороны, несомненно, способствовал всплеску и курс Трампа на скорейшее открытие производств. Что касается слов доктора Фаучи о недостаточно оперативном реагировании на угрозу в начале пандемии, то это также связано с позицией администрации Белого дома, которая пыталась избежать роста безработицы и ухудшения экономической ситуации», — пояснил эксперт.

«Уровень популярности снижается»

Глава Белого дома Дональд Трамп с самого начала давал понять, что его в большей мере тревожит тот ущерб, который наносит пандемия американской экономике, нежели медицинская статистика, напоминают политологи.

Ещё в апреле, в разгар эпидемии, политик заявлял о готовности властей США пойти на ослабление карантинных ограничений. Выступая на брифинге 16 апреля Трамп отметил, что остановка работы предприятий не может длиться долго.

«Именно это мы и делаем — мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать: Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — добавил Трамп.

Дональд Трамп

© Carlos Barria/Reuters

Также президент открыто поддержал протесты против карантинных ограничений, прошедшие в апреле в Мичигане.

Кроме того, Трамп не стал отменять свой предвыборный митинг, который состоялся 20 июня в Оклахоме. Анонсируя это мероприятие митинг, глава Белого дома сообщил, что собрание намерены посетить 1 млн человек — столько заявок на участие было подано в интернете. Правда, в реальности мероприятие собрало куда более скромную аудиторию — лишь порядка 6 тыс. человек.

При этом аналитики полагают, что ухудшение эпидемиологической ситуации вполне способно повлиять на ход и перспективы президентской кампании в Соединённых Штатах.

«Эпидемиологический кризис породит колоссальную неопределённость, в первую очередь относительного того, как должны пройти выборы, как будут подсчитываться голоса. Сейчас рассматривается вариант дистанционного голосования по почте, против чего выступают республиканцы, опасающиеся махинаций. Со своей стороны, республиканцы заинтересованы в переносе дня голосования на более поздний срок, и это может произойти, если пандемия не пойдёт на спад», — отметил Васильев.

Похожей точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Как он подчеркнул в беседе с RT, подъём заболеваемости и возможная вторая волна коронавируса способна создать большие препятствия для восстановления экономики США, не говоря уже о новых человеческих жертвах.

«Трамп заявляет, что экономика уже восстановилась, но это не так — пока восстановились только биржевые показатели. Концепция президента, согласно которой экономический рост должен обеспечить ему переизбрание, не работает, уровень его популярности снижается. Тем не менее, Трамп вряд ли станет сейчас призывать к повторному введению карантина, он будет продолжать свой курс с упором на экономику», — спрогнозировал эксперт.