«Статистический беспорядок»: почему в США не могут точно подсчитать число безработных

На фоне пандемии COVID-19 и введения карантинных мер в США в апреле число новых вакансий на рынке труда страны обвалилось до пятилетнего минимума. По мере снятия ограничений в мае ситуация в сфере занятости начала улучшаться, и Минтруд Штатов официально заявил о снижении безработицы в последний месяц весны — с 14,7% до 13,3%. Однако в министерстве признались, что подсчёты были сделаны с ошибкой, из-за чего реальное значение может достигать 16,3%.

В апреле 2020 года число открытых вакансий в США (один из главных показателей американского рынка труда) обвалилось на 965 тыс. по сравнению с мартом и достигло 5 млн. Значение стало самым низким с марта 2015 года. Об этом во вторник, 9 июня, сообщило Федеральное бюро статистики труда Штатов.

Как отметили в ведомстве, главной причиной негативной динамики стали последствия пандемии COVID-19. На сегодняшний день США остаются лидером по числу заражённых коронавирусом. При этом введённые в начале весны карантинные ограничения спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытие компаний и производств.

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По словам экспертов, в наиболее тяжёлом положении американский рынок труда оказался именно в апреле. Тогда уровень безработицы в стране впервые с 1940 года поднимался до 14,7%.

Между тем в начале июня Минтруд США заявил о небольшом, до 13,3%, снижении безработицы по итогам мая. Как полагают эксперты, некоторое улучшение динамики в последний месяц весны могло быть связано с постепенным ослаблением карантинных мер.

«Во многих штатах начали снова открываться компании и предприятия. Соответственно, люди стали возвращаться к работе, и количество рабочих мест несколько возросло», — пояснил в разговоре с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

В то же время, несмотря на наметившийся позитив, в американском Минтруде признались, что последние три месяца по ошибке учитывали не всех безработных граждан. В результате эксперты министерства пояснили, что при пересчёте уровень безработицы в стране по итогам мая может составлять не 13,3%, а 16,3%.

«Многие работники были отнесены к категории трудоустроенных, но отсутствующих на работе. Так же, как в марте и апреле, при проведении опроса семей необходимо было относить трудоустроенных лиц, отсутствующих на работе из-за закрытия фирм в связи с эпидемией коронавируса, к временно уволенным безработным. Однако очевидно, что не все удовлетворяющие этим критериям работники были отнесены к данной категории. В Федеральном бюро статистики труда США и Бюро переписи населения выясняют, почему данная ошибка классифицирования по-прежнему возникает», — говорится в докладе ведомства.

Отметим, что в последний раз безработица в США превышала отметку 16% ещё в 1939 году. Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

«Возникновение ошибки может быть связано со статистическим беспорядком: слишком большие перепады цифр от месяца к месяцу. Американские ведомства плохо обрабатывают поступающие запросы, потому что не привыкли работать с большими объёмами данных по безработице», — пояснил Александр Абрамов.

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По данным Минтруда страны, весной число новых заявок на пособие по безработице в стране выросло более чем на 43 млн. Значение стало резко увеличиваться с середины марта, а еженедельные темпы роста показателя оказались максимальными за всё время наблюдений.

«Многие американцы жаловались, что службы занятости не справлялись с таким потоком заявлений, и неделями не могли встать на учёт как безработные. Только за апрель количество безработных прибавилось на 20 млн. Для США это просто сумасшедшие цифры», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Помимо этого, возникновение ошибки в трудовой статистике может быть связано и с политическим фактором. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Получив неутешительные цифры, аналитики, вероятно, решили применить другой метод и попросту исключили часть людей из статданных. Подобная игра с цифрами может быть связана с предстоящими президентскими выборами в США. Рейтинг Дональда Трампа серьёзно пошатнулся за последние пару месяцев на фоне пандемии и волны протестов, поэтому политику нужны хорошие новости, чтобы привлечь больше избирателей. В итоге с помощью таких «ошибок» администрация президента пытается сгладить негативный новостной фон», — предположил Брутер.

Свои законы

По словам Алексея Коренева, отчасти ситуацию в американской сфере занятости усугубили особенности трудового законодательства страны. Так, работники в США практически никак не защищены от увольнений.

«Оплачиваемых отпусков там нет. Более того, законодательство более жёсткое даже в отношении декретных отпусков: их дают не на три года, как у нас, а всего на несколько дней. Работодатели могут быстро уволить сотрудников, но, как только бизнес начнёт возвращаться к жизни и люди начнут выходить с карантина, ужасающие цифры могут начать быстро восстанавливаться», — пояснил Коренев.

Впрочем, как полагает Александр Абрамов, до конца года рост безработицы в стране может вновь ускориться. По его мнению, одним из главных факторов ухудшения динамики рискует стать вторая волна коронавируса.