«Масштаб стихийного бедствия»: почему США могут столкнуться с самой высокой безработицей со времён Великой депрессии

Менее чем за месяц число заявок на пособие по безработице в США выросло на 22 млн. Рост показателя стал максимальным за всё время наблюдений. Компании массово сокращают штат на фоне пандемии коронавируса и объявленных карантинных мер. Согласно оценке экспертов, по итогам апреля уровень безработицы в Штатах может достигнуть 20% — впервые со времён Великой депрессии 1930-х годов. Как полагают аналитики, текущее положение дел может не только сказаться на экономике страны, но и отразиться на рейтинге Трампа в преддверии президентских выборов.

Число новых заявок на пособие по безработице в США третью неделю подряд превысило отметку 5 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Минтруда. Так, с 5 по 11 апреля соответствующий показатель достиг 5,25 млн. Неделей ранее значение составило 6,62 млн, а до этого — 6,87 млн.

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Менее чем за месяц за пособиями по безработице в США обратилось более 22 млн человек. Наблюдаемый с середины марта еженедельный рост числа заявок стал рекордным за всё время наблюдений — с 1967 года. Так, даже во время мирового финансового кризиса 2008—2009 годов количество обращений не превышало 670 тыс. в неделю, рассказал в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«Пандемия коронавируса и последующее введение карантинных мер привело к остановке производства, закрытию предприятий малого и среднего бизнеса, а также компаний, чья основная деятельность был завязана на потоке туристов и предоставлении услуг. В результате главы корпорации вынуждены были сократить сотрудников, что и вызвало резкий скачок числа безработных», — объяснил эксперт.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире приблизилось к 2 млн, из них почти 130 тыс. скончались. При этом больше всего инфицированных зарегистрировано в США — около 600 тыс.

Согласно оценке аналитиков JP Morgan, по итогам апреля уровень безработицы в США может подняться до 20% против 4,4% в марте. В последний раз аналогичный показатель можно было наблюдать ещё летом 1938 года, когда страна переживала Великую депрессию. Об этом свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Текущую ситуацию в американской сфере занятости усугубляют особенности трудового законодательства страны. Такую точку зрения в беседе с RT выразил заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«В США работники практически никак не защищены от увольнений. Более трети сотрудников работают, не имея трудового договора, на условиях частичной занятости. Кроме того, государство не накладывает на компании никаких санкций, если те увольняют работников. Чтобы оставить бизнес на плаву, корпорации сейчас попросту распускают штат, рассчитывая набрать новых сотрудников после кризиса», — пояснил Абрамов.

По прогнозу JP Morgan, в ближайшее время число безработных в США рискует перевалить за 25 млн. При этом, как рассказал RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, на практике значение может оказаться значительно выше.

«Согласно федеральным законам страны, на пособие по безработице могут претендовать не только реально получившие приказ об увольнении, но и временно сидящие на карантине, если они находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Впрочем, и без учёта временно находящихся на каникулах американцев скорость потери рабочих мест уже приняла масштаб стихийного бедствия», — отметил эксперт.

Нештатная ситуация

Как полагают специалисты, рекордный рост безработицы может обернуться резким падением американской экономики. По оценке бюджетного управления конгресса Штатов, в II квартале ВВП США в годовом выражении может сократиться более чем на 28%. В то же время специалисты Morgan Stanley прогнозируют обвал сразу на 38%.

«Закрытие части производств, магазинов и компаний, а также последующие за этим массовые сокращение окажут сильное давление на экономику. В США сервисный сектор даёт до 75% от всего объёма экономики, так что ВВП рискует упасть в краткосрочном периоде более чем на 25%. В то же время последствия роста безработицы для экономики пока частично купируются действиями властей», — подчеркнул Пётр Пушкарёв.

В конце марта Дональд Трамп подписал закон о финансовой помощи экономике на общую сумму $2 трлн. Как ожидается, средства будут направлены на содействие бизнесу, промышленным отраслям, а также оплату пособий по безработице.

«Вместе с тем стимулирующие расходы, которые запустило правительство США, разгоняют дефицит бюджета. Такими темпами к концу года отрицательная разница между доходами и расходами американской казны может вырасти почти в четыре раза — с $1 трлн до $3,8 трлн, особенно если учесть крайне низкие налоговые поступления. Такая ситуация рискует обернуться ещё большим ростом госдолга», — отметил в беседе с RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

По данным Минфина США, с начала 2020 года государственный долг страны вырос почти на $1 трлн и впервые в истории превысил отметку $24 трлн. Одновременно в Штатах продолжает увеличиваться задолженность населения, компаний и финансовых организаций. Как подсчитали в американском Институте международных финансов (IIF), общий объём долговой нагрузки государства составляет порядка 327% ВВП и остаётся одним из самых крупных в мире.

По мнению аналитиков, текущее положение дел рискует ослабить позиции Трампа в преддверии президентских выборов, намеченных на 3 ноября 2020 года.

«Карантин и остановка производств наносит ущерб имиджу Трампа в глазах избирателей, поскольку население теряет уверенность в том, что он сможет взять пандемию и сопряжённые с этим риски под контроль. Поэтому чем дольше будет закрыта экономика, тем больше шансов у демократов увеличить число лояльных избирателей», — заключил Пётр Пушкарёв.