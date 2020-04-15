Эффект пандемии: МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 3% в 2020 году

В 2020 году объём мирового ВВП может сократиться на 3%. По оценке Международного валютного фонда, падение глобальной экономики рискует стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов. Такой прогноз эксперты объясняют последствиями пандемии коронавируса. Распространение инфекции COVID-19 и карантинные меры государств ослабили мировой спрос и привели к массовой остановке производств. В результате международная торговля может обвалиться почти на треть, а глобальные потери оцениваются в $9 трлн. Какие государства могут пострадать сильнее всего — в материале RT.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение мировой экономики на 3% в 2020 году. Такие данные содержатся в докладе организации World Economic Outlook, опубликованном во вторник, 14 апреля.

Любопытно, что ещё в январе эксперты МВФ ожидали рост глобального ВВП по итогам года на 3,3%. Такое радикальное ухудшение прогноза экономисты объяснили негативными последствиями пандемии коронавируса.

«С 2020 по 2021 год общий объём потерь глобального ВВП от вирусного кризиса может составить порядка $9 трлн — больше, чем размер экономик Японии и Германии, вместе взятых», — подчеркнула главный экономист фонда Гита Гопинат.

По её словам, ожидаемый в 2020 году экономический спад может стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов. При этом мировой ВВП может начать восстанавливаться уже в 2021 году.

«На фоне пандемии коронавируса в 2020 году глобальная экономика резко сократится — на 3%. Это намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008—2009 годов. При базовом сценарии, согласно которому пандемия завершится во второй половине 2020 года и можно будет постепенно отказываться от усилий по (её. — RT) сдерживанию, глобальная экономика вырастет на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.

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Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превышает 1,8 млн, из них более 117 тыс. скончались. Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, рассказал в беседе с RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«В 2009 году мировой ВВП снизился лишь на 0,1%, а под ударом в основном оказался финансовый сектор. Отправной точкой для рецессии стал лопнувший пузырь на ипотечном рынке США, и только потом трудности стали испытывать другие отрасли. Сейчас кризис связан с жёсткими карантинными мерами из-за вспышки COVID-19. Закрытие границ ослабило деловую активность, сократило объём перевозок и тем самым разрушило логистические и технологические цепочки», — отметил Суверов.

По его словам, текущее положение дел привело к спаду мирового спроса и товарооборота. В результате мировая торговля может просесть почти на треть. Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

Как рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, в 2009 году рецессию удалось остановить за счёт масштабных денежных вливаний со стороны глобальных центробанков. Впрочем, как полагает специалист, в текущих условиях такая политика может оказаться менее эффективной.

«Предыдущий экономический пожар удалось потушить масштабными денежными вливаниями, выкупом проблемных долгов и дешёвыми кредитами. Сейчас же наблюдается шок предложения: аналогичные действия центробанков в 2020 году не позволят остановить распространение коронавируса, отменить карантин и вернуть людей на работу», — пояснил эксперт.

Зона риска

По оценке МВФ, в 2020 году ВВП развивающихся стран может сократиться на 1%, а экономика развитых государств рискует просесть на 6,1%. При этом наиболее серьёзные потери рискуют понести США и Европа, считают в организации. Так, эксперты прогнозируют снижение ВВП Штатов на 5,9%, а еврозоны — на 7,5%.

«Самыми уязвимыми могут оказаться страны, экономики которых в значительной степени зависят от глобальной торговли, предоставления услуг и финансовых потоков. В первую очередь речь идёт о США и Европе. Сегодня Штаты занимают порядка 15,1% в мировом ВВП, а еврозона — около 11%. Таким образом, по ним сразу бьёт обрушение торговых связей и спроса как внутри экономики, так и на международной арене», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Согласно оценке Геннадия Николаева, в зоне риска также находятся страны с минимальным объёмом резервов и высоким уровнем долговой нагрузки. В основном речь идёт о развивающихся государствах.

«Всего в МВФ за финансовой помощью уже обратилось более 90 развивающихся стран за финансовой помощью. Число людей за чертой экстремальной бедности может увеличиться на 500 млн человек. Сложно придётся африканским и ближневосточным странам, где наблюдается нехватка как денег, так и медикаментов», — подчеркнул Николаев.

Согласно прогнозу МВФ, среди развивающихся государств наиболее серьёзно ВВП может просесть в Бразилии (на 5,3%), Мексике (6,6%) и ЮАР (5,8%). При этом темпы роста таких крупных экономик как Китай и Индия останутся положительными, но замедлятся с 6,1% до 1% и с 4,2% до 1,9% соответственно.

На одной волне

Как ожидают эксперты фонда, Россия также рискует оказаться под влиянием всеобщей экономической рецессии. В 2020 году спад ВВП страны составит порядка 5,5%, но при этом окажется слабее, чем в 2009-м (7,9%). Более того, уже в 2021 году экономика может вырасти на 3,5%.

По словам Геннадия Николаева, в значительной степени на российскую экономику повлияло снижение потребительского спроса и резкий обвал нефтяных цен в начале весны. Между тем постепенное восстановление сырьевых котировок, а также высокий объём резервов позволят смягчить последствия рецессии для России.

«Накопленные запасы ликвидности уже достигли 18 трлн рублей. Этих средств должно хватить на поддержку нуждающихся отраслей на время вынужденной паузы в производстве. Кроме того, после перезаключения сделки ОПЕК+ мы видим умеренный рост цен на нефть, которые отошли от 20-летних минимумов и торгуются вблизи $30 за баррель. Текущее положение дел позволяет стране чувствовать себя увереннее и активно тратить средства на борьбу с кризисом», — пояснил Николаев.

Более того, российские власти уже объявили о введении мер по поддержке бизнеса и населения. Речь идёт о повышении социальных выплат, предоставлении кредитных каникул и отсрочке налогов для компаний. По словам Владимира Путина, объём средств, выделяемых правительством на борьбу с последствиями эпидемии, составляет порядка 1,2% ВВП.

«Власти предоставляют льготы малому и среднему бизнесу, а также поддерживают не защищённые слои населения. Такая политика может сократить негативные последствия от спада экономики и позволит вернуться к росту в ближайшие годы», — заключил Сергей Суверов.