Кредитная спираль: государственный долг США впервые достиг $24 трлн

С начала 2020 года государственный долг США вырос почти на $1 трлн и впервые в истории превысил отметку $24 трлн. Резкий рост долговой нагрузки аналитики объясняют тратами американского правительства на ликвидацию последствий коронавируса. Кроме того, к концу года может резко увеличиться дефицит бюджета. По мнению экспертов, высокая долговая нагрузка может усугубить финансовый кризис в Соединённых Штатах, вызванный распространением COVID-19.

Государственный долг Соединённых Штатов достиг отметки $24,1 трлн — максимального уровня за всю историю наблюдений. Такие данные приводит Министерство финансов США.

С января по апрель показатель вырос почти на $1 трлн. Более того, уже до конца 2020 года значение может превысить отметку $25 трлн. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Резкое увеличение долговой нагрузки эксперты связывают с ухудшением экономических показателей Штатов на фоне пандемии COVID-19.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило 1,47 млн, из них более 87 тыс. скончались. При этом больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 425,9 тыс.

Глобальное распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок. На этом фоне Международный валютный фонд уже объявил о начале спада в мировой экономике.

По оценке бюджетного управления конгресса Штатов, в II квартале ВВП США в годовом выражении может сократиться более чем на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Одновременно безработица способна вырасти до 10%. Как объяснил RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко, с начала весны ухудшение ситуации с коронавирусом привело к вынужденной остановке целого ряда предприятий малого и крупного бизнеса, что вызвало волну увольнений.

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Согласно подсчётам Министерства труда США, за последние три недели число заявок на пособие по безработице в стране достигло рекордных 16,8 млн. Как отмечают аналитики, наблюдаемое значение сопоставимо с показателями времён Великой депрессии. При этом текущее положение дел рискует обернуться масштабным ростом дефицита бюджета страны.

«В результате сложившейся ситуации заметно уменьшились доходы бюджета Штатов. Так, ещё до эпидемии коронавируса в Вашингтоне рассчитывали на бюджетные поступления в размере $3,5 трлн по итогам 2020 года. Однако, по последним подсчётам, соответствующий объём составит лишь $2,5 трлн», — пояснил Кириенко.

Одновременно с потерей бюджетных поступлений Штаты увеличивают расходы на ликвидацию последствий коронавируса. Так, в конце марта Дональд Трамп подписал закон о финансовой помощи экономике на сумму $2 трлн.

«Стимулирующие расходы, которые сейчас запускает правительство США, увеличивают запланированный на этот финансовый год дефицит бюджета в размере около $1 трлн. Такая ситуация только ускорит рост госдолга», — объяснил Александр Разуваев.

По прогнозу международного рейтингового агентства Moody's, в 2020 году отрицательная разница между доходами и расходами американской казны увеличится с 4,6% до 15% ВВП. Согласно данным Федерального резервного банка Сент-Луиса, это самый крупный показатель с 1945 года.

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита, но в долгосрочной перспективе рост государственного долга только повышает нагрузку на бюджет страны.

«Рецессия, которая грозит сейчас США, может привести к ряду тяжёлых последствий. Речь идёт не только о росте безработицы, но и об ускорении инфляции, что в итоге заметно скажется на уровне жизни рядовых граждан. Из-за снижения поступлений в бюджет государству будет нечем выплачивать социальные пособия населению», — добавил Алексей Кириенко.

Как отметил эксперт, для снижения негативных последствий эпидемии на экономику в конце марта Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке.

Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время меры Федрезерва рискуют привести к ослаблению доллара в долгосрочной перспективе.

Бесконечные займы

Любопытно, что, помимо государственного долга, в США также продолжает увеличиваться задолженность населения, компаний и финансовых организаций. Как подсчитали в американском Институте международных финансов (IIF), общий объём долговой нагрузки составляет порядка 327% ВВП и остаётся одним из самых крупных в мире. В настоящий момент наиболее высокие значения сегодня также наблюдаются в Европе и Японии — 391% и 548% ВВП соответственно.

«Ещё до пандемии развитые страны активно залезали в долги. Такая политика позволяла без особых раздумий тратить деньги на развитие различных предприятий. Но сейчас из-за вируса промышленное производство сократилось более чем на треть, часть заводов стоит. Как следствие, предприятия не получают прибыль, а объём кредитов остаётся прежним. В итоге правительства встали перед трудным выбором: поддерживать производства деньгами или допустить их банкротство. Оба сценария рискуют обернуться усугублением финансового кризиса», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Как отмечает Алексей Кириенко, стремительное разрастание госдолга может нарушить финансовую устойчивость страны. Со временем такая ситуация рискует обернуться оттоком кредиторов.

«Неспособность Штатов сократить долговую нагрузку рискует привести к ситуации, когда правительство бесконечно берёт взаймы, чтобы расплатиться по уже взятым обязательствам. Если инвесторы начнут сомневаться в платёжеспособности США, у правительства будет намного меньше возможностей привлечь новые деньги в случае необходимости», — добавил Кириенко.