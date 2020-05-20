Убыточный период: в США спрогнозировали падение ВВП страны почти на 38% во II квартале 2020 года

Во II квартале 2020-го экономика Соединённых Штатов может обвалиться почти на 38% в годовом выражении. Такой прогноз сделали в управлении конгресса США по бюджету. Пандемия коронавируса и карантинные ограничения ударили по американскому сектору услуг и спровоцировали стремительный рост безработицы. Для поддержки населения и бизнеса власти уже одобрили несколько пакетов мер финансовой помощи. В то же время эксперты считают, что действия американского руководства недостаточно стимулируют экономику и приводят к увеличению госдолга и дефицита бюджета.

С апреля по июнь 2020 года ВВП Соединённых Штатов может сократиться сразу на 37,7% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе управления конгресса США по бюджету (CBO).

По оценке ведомства, экономическая активность в стране начнёт восстанавливаться только во втором полугодии, но при этом общая динамика за все 12 месяцев останется отрицательной. Так, по итогам всего 2020 года ВВП США может снизиться на 5,6%. В последний раз столь серьёзное падение происходило ещё в 1946 году, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сент-Луиса.

Главной причиной рекордного экономического обвала американские специалисты называют последствия пандемии COVID-19. В настоящий момент США остаются лидером по числу заражённых коронавирусом. При этом введённые карантинные ограничения спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытие компаний и производств.

«Пандемия и меры социального дистанцирования, необходимые для её сдерживания, нанесли масштабный ущерб экономической деятельности, вызвав волну роста безработицы и прервав самый долгий со времён Второй мировой войны период экономического подъёма», — отмечают экономисты CBO.

Как рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев, в первую очередь пандемия ударила по американской сфере услуг. Согласно данным Всемирного банка, на долю сектора в 2017 году приходилось свыше 77% ВВП Штатов.

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«Во многом экономика страны ориентирована на сферу услуг и потребительский сектор. Сейчас наблюдается драматический спад в потреблении, рядовые американцы начинают экономить, что выливается в огромные убытки для малого и среднего бизнеса. В этих условиях, по нашим прогнозам, рецессия будет продолжаться вплоть до появления вакцины от COVID-19», — рассказал RT Короев.

Более того, текущую ситуацию в американской экономике усугубляет усиливающийся демографический кризис. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев. По его словам, количество людей старше 65 лет в США стремительно увеличивается и в ближайшее десятилетие может превысить число работоспособной молодёжи.

«В последние пять лет в Штатах прогрессирует так называемый пенсионный кризис. Число работников сокращается, а количество пенсионеров растёт, что приводит к дополнительной нагрузке на страховые фонды. Более того, ещё до пандемии система медицинского здравоохранения работала на пределе, а сейчас она объективно не справляется с наплывом заболевших», — отмечает эксперт.

Трудовой ступор

По данным американского Минтруда, на фоне пандемии в апреле уровень безработицы в США вырос более чем втрое — с 4,4% до 14,7%. При этом в CBO полагают, что уже к концу сентября это значение может достигнуть 15,8%.

«Некоторым сотрудникам, которые сейчас находятся во временных отпусках, будет некуда возвращаться, так как их рабочие места будут сокращены из-за закрытия бизнеса. Более того, из-за особенностей законодательства сотрудники никак не защищены от увольнений. В результате потерявшие работу не смогут обслуживать свои долги, платить по счетам, что приведёт к падению потребительского спроса», — рассказал RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Для помощи экономике и населению американские власти уже согласовали программу поддержки объёмом свыше $2 трлн. В частности, речь идёт о выплате пособий и содействии бизнесу. Более того, 16 мая палата представителей конгресса США одобрила дополнительный пакет мер ещё на $3 трлн. В то же время, как полагает Пётр Пушкарёв, действия властей значительно увеличивают нагрузку на бюджет страны, но при этом остаются недостаточными для стимулирования потребительской активности.

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«В этом и кроется ключевое отличие текущего кризиса от аналогичного времён Великой депрессии. К 1929 году сложилась ситуация «вилки» между гигантским глобальным перепроизводством и относительной бедностью общества, неспособного столько потреблять. Сейчас же американцы не могут повысить потребительскую активность во многом из-за карантинных мер. Одновременно вливание огромного объёма средств в экономику также пока не даёт результатов, а лишь разгоняет дефицит бюджета», — отмечает эксперт.

Как подсчитали специалисты CBO, в 2020 году расходы американской казны могут превысить доходы на $3,7 трлн, или 18% ВВП. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё во время Второй мировой войны.

По мнению Ивана Капустянского, для покрытия дефицита бюджета администрации Трампа приходится дополнительно наращивать госдолг, который уже достиг максимальной отметки за всю историю — $25,3 трлн. При этом с января по начало мая 2020 года общая задолженность правительства США увеличилась почти на $2 трлн, хотя прежде темпы роста показателя не превышали $1,5 трлн в год, напоминает эксперт.

«Сейчас мы наблюдаем очень быстрый рост госдолга США. Это связано с мерами поддержки населения и бизнеса и одновременным падением доходов бюджета из-за закрытия ряда предприятий. Чтобы вывести экономику из «красной зоны», власти продолжат вливания, что приведёт к новым рекордам по общему объёму долга, который может ещё увеличиться на $2 трлн», — заключил аналитик.