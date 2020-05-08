Трудовой спуск: безработица в США поднялась выше 14% впервые с 1940 года

В апреле уровень безработицы в США вырос более чем в три раза и впервые со времён Второй мировой войны достиг 14,7%. В результате пандемии COVID-19 вынужденные карантинные ограничения вызвали рекордную волну увольнений. Больше всего пострадали работники сферы услуг, промышленности, розничной торговли, образования и здравоохранения. Для смягчения последствий эпидемии коронавирусной инфекции американские власти согласовали пакет мер поддержки экономики. Впрочем, по словам экспертов, одобренные решения приведут к значительному увеличению госдолга и могут стать ударом для бюджета Соединённых Штатов.

В апреле уровень безработицы в США вырос более чем в три раза — с 4,4% до 14,7%. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщило Министерство труда страны.

По оценке ведомства, за месяц работу в Соединённых Штатах потеряли 20,5 млн человек. Более того, с конца марта число заявок на пособие по безработице в стране выросло на 33,2 млн.

Отметим, что в последний раз безработица в США достигала отметки 14,7% ещё в октябре 1940 года. Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

Главной причиной рекордного почти за 80 лет роста безработицы эксперты называют последствия пандемии COVID-19. На сегодняшний день США остаются лидером по числу заражённых коронавирусом. При этом введённые карантинные ограничения спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытие компаний и производств.

Вынужденная остановка целого ряда предприятий малого и крупного бизнеса вызвала волну увольнений. Заметнее всего занятость сократилась в сфере ресторанного и гостиничного бизнеса (на 7,7 млн человек), в образовании и здравоохранении (на 2,5 млн), в области профессиональных и деловых услуг (на 2,1 млн), в розничной торговле (на 2,1 млн), промышленности (на 1,3 млн) и госсекторе (на 980 тыс.).

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«Основной удар вирусного фактора пришёлся на сферу услуг и потребительский спрос. В свою очередь для экономики Соединённых Штатов именно потребительский спрос является основным драйвером роста. На фоне пандемии и действия жёстких карантинных мер мы видим значительный спад в потреблении, большинство домохозяйств переходят к сберегательным моделям поведения. Соответственно, большинство американских компаний, в том числе и в сфере услуг, теряют своих клиентов и испытывают критическое давление на свой бизнес», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Более того, текущую ситуацию в американской сфере занятости усугубляют особенности трудового законодательства страны. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По его словам, работники в стране практически никак не защищены от увольнений.

«В отличие от той же Европы, в США немного другая система социальной поддержки. Например, там нет оплачиваемых отпусков, а отпуск в связи с родами длится лишь несколько дней. В случае чего работодатели очень быстро увольняют сотрудников, а когда заново возвращаются к деятельности, снова набирают персонал. Поэтому потерять работу в США — дело обыденное, впрочем, как и найти её», — пояснил Коренев.

Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, более трети сотрудников в Соединённых Штатах работают, не имея трудового договора, на условиях частичной занятости. По мнению эксперта, именно эта часть рынка труда пострадала больше всего.

Долговое бремя

Отметим, что рост числа безработных сопровождается и увеличением долговой нагрузки на население. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, в I квартале 2020 года общий долг домохозяйств увеличился на $155 млрд и достиг рекордных $14,3 трлн. При этом, как ожидается, в ближайшее время показатель продолжит расти.

«Сейчас может возникнуть полноценный кризис неплатёжеспособности из-за карантина, и Федеральной резервной системе США придётся экстренно выкупать плохие долги не только компаний, но и населения. Если карантин продлится до середины лета, то 30% американских семей начнут испытывать трудности с оплатой ипотеки, а это чревато как ростом неплатёжеспособности в целом, так и падением потребительской активности», — рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Для помощи экономике и населению американские власти уже согласовали пакет мер поддержки объёмом свыше $2 трлн. В частности, речь идёт о выплате пособий и содействии бизнесу. В то же время одобренные меры значительно увеличивают нагрузку на бюджет страны.

«Высокая безработица — это огромные расходы бюджета, расходы фонда социального страхования. Безработным потребуется не только оказание материальной помощи, но и в некоторых случаях профессиональная переподготовка», — пояснил Абрамов.

Как подсчитали специалисты бюджетного управления конгресса США, в 2020 году расходы американской казны могут превысить доходы на $3,7 трлн, или 18% ВВП. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё во время Второй мировой войны.

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По словам экспертов, для покрытия дефицита бюджета Содинённым Штатам придётся дополнительно наращивать госдолг, который в настоящий момент уже достиг максимальной отметки за всю историю — $25,06 трлн. Соответствующие данные приводит Минфин США.

В целом, по оценке Антона Покатовича, в ближайшее время уровень безработицы в США может дополнительно вырасти. Впрочем, дальнейшая динамика рынка труда во многом будет зависеть от ситуации с коронавирусом и продолжительности карантинных мер. Между тем, как полагают эксперты, рекордный рост безработицы вместе с дефицитом бюджета увеличением долговой нагрузки на экономику могут ослабить позиции Дональда Трампа в преддверии выборов.

«Рост безработицы, конечно, будет повышать уровень недовольства американцев и недоверия к действующему президенту. В определённой степени безработица повлияет на электоральный рейтинг Трампа, но американцев также будет волновать деятельность властей в борьбе с пандемией», — заключил Александр Абрамов.