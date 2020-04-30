Нерабочие будни: почти половина трудоспособного населения в мире может лишиться дохода из-за пандемии COVID-19

На фоне пандемии COVID-19 около 1,6 млрд человек во всём мире рискуют остаться без средств к существованию. Об этом говорится в докладе Международной организации труда. В результате закрытия предприятий и прекращения работы бизнеса почти половина работающих людей в мире могут лишиться доходов. По оценке экспертов, последствия пандемии коронавирусной инфекции сильнее всего ударили по сфере занятости США, где количество неработающих приблизилось к уровню Великой депрессии. В Евросоюзе под угрозой увольнения оказались почти 60 млн занятых. Как отмечают аналитики, негативное влияние кризиса глобального рынка ощущается и в России. Впрочем, сдержать рост безработицы в стране позволят меры господдержки и особенности российского законодательства.

В результате пандемии коронавируса около 1,6 млрд работников неформального сектора экономики рискуют полностью потерять источник дохода. Таким образом, без средств к существованию может остаться почти половина рабочей силы мира. Об этом говорится в докладе Международной организации труда (МОТ).

«По оценкам, за первый месяц кризиса доходы работников неформального сектора экономики сократились в среднем по миру на 60%. Это означает падение доходов в Африке и Северной и Южной Америке на 81%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 21,6%, в Европе и Центральной Азии — на 70%. Без альтернативных источников заработка эти работники и их семьи полностью лишатся средств к существованию», — отмечают специалисты МОТ.

Занятость в неформальном секторе экономики подразумевает работу, которая в полной мере не регулируется трудовыми договорами. Об этом в беседе с RT рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, речь идёт о сезонной или проектной занятости — сотрудника нанимают на определённый срок зачастую без заключения договора и по завершении работы выплачивают гонорар.

«Такая занятость может внезапно закончиться из-за непредвиденных обстоятельств, например, в данном случае — по причине коронавируса. В подобной ситуации человек остаётся без каких-либо льгот от государства, которые на него бы распространялись, если бы он работал по трудовому договору. В итоге такой сотрудник для властей как бы и не работал вовсе, и он рискует остаться без средств к существованию после потери места», — объяснил Сафонов.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превышает 3,2 млн, из них почти 228 тыс. скончались. Распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, закрытие предприятий и приостановку работы бизнеса.

«В большинстве стран к закрылись магазины, точки общепита, развлекательные центры, и остановились целые производства. Границы между государствами также перекрыты, что привело к разрыву цепочек поставок и спровоцировало серьёзный кризис в глобальной авиации и железнодорожных перевозках. Такого не было ни в годы Великой депрессии, ни во время войн: экономика практически полностью остановилась», — рассказал RT создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

По оценкам МОТ, во всём мире свыше 436 млн предприятий сталкиваются с высокими рисками серьёзных сбоев в работе. Из них 232 млн работают в оптовой и розничной торговле, 111 млн — в обрабатывающей промышленности, 51 млн — в секторе жилищного строительства и общепита, а 42 млн — в сфере недвижимости и других видов предпринимательства.

«Одни предприятия приостановили работу по указу властей, а другие — из-за падения спроса на свою продукцию. В итоге компании были вынуждены сокращать штат, чтобы уменьшить возросшие издержки. При этом до трети закрывшихся компаний могут не пережить карантин и объявить о банкротстве, что приведёт к дополнительным увольнениям и росту уровня глобальной безработицы», — подчеркнул в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Согласно подсчётам МОТ, с апреля по июнь 2020 года рабочее время в мире уменьшится на 10,5% по сравнению с IV кварталом 2019-го. Как отмечают специалисты, такое снижение сопоставимо с потерей около 305 млн рабочих мест.

Безвременный отпуск

Достаточно тяжёлая проблема с сфере занятости наблюдается в странах Евросоюза. Согласно исследованию компании McKinsey, на фоне пандемии под угрозой оказались рабочие места почти 59 млн европейцев. Около четверти работников, занятых в частном секторе, могут быть уволены или отправлены в неоплачиваемый отпуск.

В первую очередь взрывной рост безработицы может затронуть страны Западной Европы, где были введены наиболее жёсткие карантинные меры. Об этом в беседе с RT рассказал президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Например, в Великобритании уровень безработицы уже вырос в десять раз, а в Австрии количество граждан, официально вставших на биржу труда, превысило 12%. При этом после отмены карантина цифры могут ещё значительно вырасти за счёт волны банкротств коммерческих компаний. По разным оценкам, во II квартале 2020 года ВВП Евросоюза рискует просесть более чем на 10%. В таких условиях малый и средний бизнес не может нормально функционировать, и тем более содержать большой штат сотрудников», — отметил эксперт.

В ещё более затруднительном положении оказался американский рынок труда. За последний месяц число заявок на пособие по безработице в Штатах подали более 26 млн человек. Наблюдаемый с начала марта рост числа обращений стал максимальным за всё время наблюдений — с 1967 года. Об этом свидетельствуют данные Минтруда Штатов.

«Согласно оценкам экономистов, по итогам апреля уровень безработицы в США рискует перешагнуть отметку в 20%, хотя ещё в начале года показатель составлял 3,5%. В последний раз такое высокое число безработных в Штатах можно было наблюдать ещё в период Великой депрессии», — подчеркнул Антон Покатович.

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Помимо введения карантинных мер и закрытия предприятий рекордный рост безработицы в США эксперты объясняют особенностями трудового законодательства страны. По словам Павла Сигала, работники практически никак не защищены от увольнений. При этом более трети сотрудников работают без трудового договора на условиях частичной занятости.

«Власти обычно не накладывают на компании никаких санкций, если те увольняют работников. В результате, чтобы оставить бизнес на плаву, корпорации сейчас попросту распускают штат, а после кризиса планируют набрать новых сотрудников. Не исключаю, что уровень безработицы в стране в среднесрочной перспективе может достигнуть и 25%» , — объяснил аналитик.

По словам экспертов, наметившийся кризис глобального рынка труда затронул в том числе и Россию. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала «Россия 24», количество безработных в стране может увеличиться с текущих 3,7 млн до 5—6 млн человек. В то же время, как полагают аналитики, особенности российского законодательства, а также меры господдержки бизнеса и населения позволят сдержать рост безработицы.

«С подачи государства банки начали выдавать льготные кредиты бизнесу на выплату зарплат сотрудникам, что позволило компаниям максимально сохранить трудовые коллективы. Более того, увольнение в России является не столь распространённой практикой, как в ЕС и США, а сотрудники более защищены от неправомерной потери места условиями трудового законодательства. Данная специфика пока выступает в пользу более медленных темпов роста российской безработицы по сравнению с западными странами», — отметил Антон Покатович.

Специалисты Международной организации труда отмечают, что показатели роста глобальной безработицы в 2020-м будут в значительной мере зависеть от того, как мировая экономика будет развиваться во второй половине года, и насколько эффективно принимаемые меры позволят сохранить существующие рабочие места, а также повысить спрос на рабочую силу после перехода экономики в стадию восстановления.