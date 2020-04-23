Плата за простой: почему мировой рынок авиаперевозок может потерять более $250 млрд

На фоне пандемии COVID-19 доходы мировых авиакомпаний рискуют упасть более чем на $250 млрд. В результате массового введения карантинных мер с января по сентябрь 2020 года глобальный рынок воздушных перевозок может недосчитаться 1,2 млрд пассажиров. Как отмечают эксперты, последствия коронавируса больше всего ударили по авиационному сектору США и Европы в преддверии туристического сезона. При этом российским перевозчикам должны помочь меры государственной поддержки и увеличение грузовых поставок. Когда мировой авиарынок сможет оправиться от потерь — в материале RT.

С января по сентябрь 2020 года число пассажиров международных авиарейсов может сократиться приблизительно на 1,2 млрд человек по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет. Об этом говорится в прогнозе Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Как подсчитали специалисты, на фоне резкого снижения спроса глобальный воздушный пассажиропоток рискует упасть почти на две трети относительно первоначальных прогнозов. В результате за первые девять месяцев года финансовые потери в доходах мировых авиакомпаний могут составить от $160 млрд до $253 млрд.

Последствия коронавируса и массовое введение карантинных мер спровоцировали крупнейшее в истории падение глобальной гражданской авиации. Об этом в беседе с RT рассказал первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Пандемия COVID-19 и последующие жёсткие карантинные меры в большинстве стран привели к закрытию наземных и воздушных границ, что спровоцировало массовое сокращение объёмов пассажирских перевозок. Согласно последнему исследованию компании Boston Consulting Group (BCG), авиакомпании по всему миру вывели из эксплуатации около 49% своего парка, поскольку им просто некуда летать. Рынок фактически поставлен на карантин», — подчеркнул эксперт.

При этом авиалинии по-прежнему вынуждены тратить средства на обслуживание авиатехники, парковку самолётов и выплаты зарплат сотрудникам. Об этом RT рассказал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. По его словам, в случае продолжительного карантина на фоне растущих издержек часть перевозчиков могут оказаться на грани банкротства.

«Практически все воздушные суда находятся в лизинге (финансовая аренда), и это наиболее серьёзная статья расходов любой авиакомпании. Безусловно, многие владельцы бортов сейчас входят в положение своих клиентов и обсуждают с авиалиниями индивидуальные условия. Тем не менее если ситуация будет ухудшаться, то компании вообще не смогут платить по договорам лизинга, что приведёт к потере части парков и, как следствие, к уходу некоторых мировых авиакомпаний с рынка», — объяснил аналитик.

Пустые аэропорты

По оценке специалистов ICAO, значимые потери рискуют понести авиакомпании Северной Америки. В первую очередь речь идёт о перевозчиках США. Как отметил Павел Сигал, в настоящий момент Штаты являются лидером по числу заражённых коронавирусом, из-за чего крупнейшие авиалинии страны уже приостановили до 90% регулярных рейсов.

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«Национальная авиаотрасль США находится в сложном положении по причине катастрофического спада воздушных пассажирских перевозок. Если у крупных компаний ещё есть ресурсы, чтобы переждать кризис, то небольшие перевозчики, которые зависели от чартерных рейсов, рискуют обанкротиться к моменту снятия карантина», — пояснил эксперт.

Между тем, согласно данным ICAO, в ещё более тяжёлом положении оказались европейские перевозчики. Как отмечают специалисты организации, по итогам апреля заполняемость мест на рейсах Европы может сократиться на 92%. При этом в пиковый для стран региона летний сезон показатель также будет демонстрировать отрицательную динамику.

«На фоне пандемии Европу ждёт худший туристический сезон за последние десятилетия. Страны ЕС летом выступали одними из самых популярных курортов в мире, а местные перевозчики делали основную кассу именно в эти месяцы. Теперь они несут рекордные потери. Например, немецкая Lufthansa теряет около €24 млн в сутки. До наступления кризиса резервы авиакомпании составляли порядка €4 млрд. Таким образом, запасов может хватить ещё максимум на полгода», — рассказал Вячеслав Абрамов.

Кризис глобального рынка гражданской авиации затронул и российские компании, признают опрошенные RT эксперты. Крупнейшие национальные перевозчики уже прекратили продажи билетов на международные рейсы, а внутренние маршруты также сокращаются. В то же время компании стали фокусироваться на грузовых перевозках, что может смягчить последствия от пандемии COVID-19 для отрасли. Такое мнение в разговоре с RT выразил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

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«Российским авиаперевозчикам сейчас так же непросто, как и их коллегам за рубежом. Однако ключевые компании уже на порядок увеличили объём грузоперевозок, чтобы снизить издержки из-за сокращения пассажирских рейсов. Кроме того, господдержка отрасли в рамках антикризисной программы в размере 23 млрд рублей оказывает положительный эффект. Не исключаю, что отрасль ещё будет нуждаться в дополнительных вливаниях со стороны правительства, однако средства помогут компаниям переждать кризисный сезон», — отметил эксперт.

По оценкам опрошенных RT аналитиков, восстановление мировой авиационной отрасли может произойти не раньше 2021 года. По словам Вячеслава Абрамова, даже в случае плавного снятия карантинных ограничений государства не станут сразу открывать свои границы. В результате рынок пассажирских авиаперевозок продолжит оставаться под давлением.