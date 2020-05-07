Треск бюджета: государственный долг США впервые достиг $25 трлн

С начала 2020 года государственный долг США вырос почти на $2 трлн и впервые в истории превысил отметку $25 трлн. Резкое увеличение долговой нагрузки Штатов эксперты объясняют тратами правительства на ликвидацию последствий коронавируса. В результате масштабных бюджетных расходов дефицит бюджета страны по итогам года может достигнуть 18% ВВП — впервые со времён Второй мировой войны. Для решения проблемы Федеральный резерв Штатов начал дополнительно печатать и вливать деньги в экономику. Впрочем, такие действия могут подстегнуть инфляцию и спровоцировать ослабление доллара. При этом, как полагают эксперты, дальнейшее увеличение долговой нагрузки способно отразиться на рейтинге Трампа в преддверии президентских выборов.

Государственный долг Соединённых Штатов превысил отметку $25 трлн — впервые за всю историю наблюдений. Такие данные приводит Министерство финансов США.

С января по начало мая 2020 года показатель увеличился почти на $2 трлн, хотя прежде задолженность американского правительства росла не более чем на $1,5 трлн в год. Более того, уже к началу 2021-го это значение может дополнительно вырасти и подняться выше уровня $28 трлн. Об этом в интервью RT рассказал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Резкое увеличение долговой нагрузки аналитики связывают с растущими тратами американских властей на ликвидацию последствий пандемии COVID-19. На сегодняшний день США остаются лидером по числу заражённых коронавирусом. При этом введённые карантинные ограничения спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытие предприятий.

«Резкий рост долга вызван в первую очередь действиями правительства и конгресса в ответ на негативное влияние пандемии коронавируса. Для поддержки экономики американские власти уже приняли четыре отдельных законодательных акта на сумму около $2,4 трлн», — отметил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберт Короев.

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По данным бюро экономического анализа Министерства торговли Штатов, в результате распространения инфекции в I квартале 2020 года ВВП страны сократился на 4,8% в годовом выражении. Произошедшее падение экономики стало самым масштабным с 2008 года. Более того, по мере ухудшения ситуации с коронавирусом уже во II квартале американский ВВП рискует обвалиться на 40% в годовом выражении. Соответствующие подсчёты сделали специалисты бюджетного управления конгресса США.

Значительный экономический спад и вынужденная остановка целого ряда предприятий малого и крупного бизнеса вызвали волну увольнений. По данным Министерства труда США, с конца марта число заявок на пособие по безработице в стране выросло более чем на 30 млн.

Рост числа безработных сопровождается и увеличением долговой нагрузки населения. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, в I квартале 2020 года общий долг домохозяйств увеличился на $155 млрд и достиг рекордных $14,3 трлн. При этом, как ожидается, в ближайшее время показатель продолжит увеличиваться.

«Сейчас может возникнуть полноценный кризис неплатежеспособности из-за карантина, и Федеральной резервной системе США придётся экстренно выкупать не только плохие долги компаний, но и населения. Если карантин продлится до середины лета, то 30% американских семей начнут испытывать трудности с оплатой ипотеки, а это чревато как ростом неплатежеспособности в целом, так и падением потребительской активности», — пояснил Геннадий Николаев.

По словам опрошенных RT аналитиков, меры государственной поддержки экономики должны смягчить последствия COVID-19 для населения и бизнеса страны. В то же время увеличение денежных трат рискует обернуться масштабным ростом дефицита бюджета страны. По оценке CBO, в 2020 году расходы американской казны могут превысить доходы на $3,7 трлн, или 18% ВВП. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё во время Второй мировой войны.

«С одной стороны, падение экономики резко сократило доходы бюджета. С другой стороны, госказна вынуждена беспрецедентно нарастить расходы именно для поддержки экономики. Это привело к громадному усилению дефицита бюджета, который необходимо покрывать традиционным для США способом — увеличением госдолга», — объяснил в беседе с RT главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

Кредитная петля

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита, но в долгосрочной перспективе рост государственного долга только повышает нагрузку на бюджет страны.

По последним данным американского Минфина, в феврале 2020 года в общем объёме задолженности США около трети ($7 трлн) пришлось именно на казначейские бумаги, приобретённые иностранцами. При этом в ближайшие месяцы финансовые власти страны планируют значительно нарастить соответствующий показатель.

«Основной объём заимствований пришёлся на апрель — разгар развития пандемии. В целом же, согласно заявлениям Минфина США, во II квартале ведомство планирует дополнительно привлечь $3 трлн, а в III квартале — ещё $677 млрд», — отметил Марк Гойхман.

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Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, для снижения негативных последствий эпидемии на экономику в конце марта Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме самостоятельно скупать трежерис на фондовом рынке.

С начала весны объём казначейских облигаций на балансе ФРС вырос с $4,2 трлн до $6,6 трлн. По словам Александра Абрамова, к концу года соответствующая сумма может достигнуть $11 трлн.

Политика ФРС по выпуску новых долларов и выкупу государственных облигаций должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время, как пояснил Абрамов, действия Федрезерва могут обернуться резким ускорением инфляции и ослаблением доллара в долгосрочной перспективе.

«Примечательно, что с начала апреля многие валюты развивающихся рынков, к примеру, рубль и мексиканский песо, уже начали постепенно укрепляться по отношению к доллару. В текущих условиях ослабление американской валюты становится неизбежным, а рост госдолга и дефицита бюджета в дальнейшем будут лишь способствовать этому», — пояснил Абрамов.

Более того, по мнению экспертов, на фоне рекордного роста безработицы и дефицита бюджета увеличение долговой нагрузки на экономику может ослабить позиции Дональда Трампа в преддверии выборов. Как отмечает Марк Гойхман, ранее действующий глава Белого дома неоднократно обвинял своих предшественников в стремительном росте долга и обещал исправить ситуацию. Тем не менее при самом Трампе задолженность американского правительства увеличилась почти на четверть (на $5 трлн).

«Сейчас госдолг создаёт огромное давление на экономику, требуя всё новых ресурсов на своё обслуживание и текущие погашения. Хотя экстраординарный рост задолженности в последние месяцы во многом вынужденный, в целом это негатив для предвыборных позиций Трампа и лишний козырь для критики со стороны соперников-демократов», — подчеркнул Гойхман.