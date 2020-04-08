Денежная защита: почему мировые цены на золото достигли максимума с 2012 года

Мировые цены на золото обновили максимум с ноября 2012 года и достигли $1741 за тройскую унцию. По словам экспертов, инвесторы опасаются очередного обвала фондовых рынков и массово скупают драгметалл, чтобы сберечь средства. Более того, на фоне заявлений ФРС США о неограниченном выпуске денег вложения в золото становятся привлекательнее инвестиций в доллар. В результате аналитики прогнозируют дальнейший рост котировок в ближайшее время. При этом ситуация может положительно сказаться на стоимости российских резервов.

Во вторник, 7 апреля, мировые цены на золото продемонстрировали рекордный рост на международных торгах. В середине дня стоимость драгметалла росла почти на 3% и впервые с ноября 2012 года превысила отметку $1741 за тройскую унцию. После этого цены несколько скорректировались и в настоящий момент находятся вблизи $1690. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

С начала месяца золото на мировом рынке подорожало почти на 7%. Котировки сумели восстановиться после резкого падения в начале весны. Так, в середине марта стоимость драгметалла опускалась до минимума с ноября 2019 года и достигала $1456 за тройскую унцию.

На фоне значительного обвала мирового фондового рынка инвесторы массово распродавали золото для покрытия своих финансовых убытков. Об этом в беседе с RT рассказал шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Резкий рост цен на золото — с $1500 до $1650 — стартовал только в конце марта и совпал по времени с началом подъёма биржевых котировок в мире. Наблюдаемое 7 апреля удорожание металла также связано с постепенным восстановлением стоимости акций на фондовых площадках», — отметил Пушкарёв.

По итогам азиатской сессии 7 апреля индикатор Шанхайской биржи SSE Composite и японский Nikkei выросли на 2%. При этом в ходе торгов на европейских площадках французский индекс CAC 40 и английский FTSE 100 прибавили 2,19%, а немецкий индекс DAX — 2,79%. Подъём фондовых котировок наблюдался и в США. В начале торгов промышленный индекс Доу — Джонса рос на 2,6%, корпоративный S&P 500 — на 2,3%, а высокотехнологичный NASDAQ — на 1,5%.

Как объяснил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, в условиях пандемии коронавируса наблюдаемый рост фондовых рынков может оказаться временным. В результате инвесторы заранее готовятся к очередному обвалу бирж и начинают скупать золото в качестве надёжного средства сбережения денег.

«На данный момент из-за карантинных мер во многих странах производство упало на 20—30%. Всё указывает на то, что мы ещё не прошли худшую точку и впереди может быть довольно затяжная рецессия. Многие инвесторы это понимают и закупают золото, которое традиционно выступает защитным активом», — пояснил аналитик.

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Более того, дополнительно спрос на золото стимулируют действия ФРС США. В конце марта Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме скупать облигации на фондовом рынке. Такая политика должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП.

В то же время меры Федрезерва рискуют привести к ослаблению доллара в долгосрочной перспективе. Таким образом, инвесторы стали активнее вкладывать деньги в золото, стоимость которого не зависит от нацвалюты Штатов.

«Заявления ФРС о готовности предоставлять неограниченную ликвидность воспринимается инвесторами как дополнительный риск того, что многие финансовые активы начнут терять в цене. Поэтому игроки перекладывают свои деньги в те активы, которые не зависят от доллара, а это в первую очередь касается золота», — пояснил Коренев.

Напомним: в результате пандемии коронавирусной инфекции Международный валютный фонд объявил о начале рецессии в мировой экономике. Как подчеркнула глава организации Кристалина Георгиева, из-за коронавируса спад может оказаться хуже кризиса 2008—2009 годов и рискует обернуться массовыми банкротствами и ростом безработицы.

На этом фоне стоимость золота может продолжить расти до конца года и способна обновить исторический максимум. Такой точки зрения придерживается управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«В 2008 после банкротства Lehman Brothers цена золота развернулась к росту и утроилась менее чем за три года. От минимумов марта золоту нужно вырасти в цене на 32%, чтобы достичь исторического пика в $1920. Половину этого пути золото уже проделало», — подчеркнул Кириенко.

По мнению эксперта, удорожание драгметалла может положительно отразиться на международных резервах в России. По данным Центробанка, за последний год доля драгметалла в золотовалютных запасах страны выросла примерно с 19% до 21%. К началу марта соответствующий объём превышал $119 млрд.

Как отмечают аналитики, рост цен на золото приводит к увеличению объёма резервов в денежном выражении. Такое положение дел позволяет направлять дополнительные средства на поддержку бизнеса и нацвалюты.

«По сути, удорожание золота укрепляет национальную «подушку безопасности» и увеличивает возможности влияния на укрепление курса рубля. В целом можно сказать, что рост цен на золото входит в число тех факторов, которые сдерживают ослабление нацвалюты в текущих условиях», — отметил эксперт компании XCritical Ян Арт.