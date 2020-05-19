Выгодный металл: как коронавирус повлиял на доходность золота и гособлигаций США

На фоне пандемии коронавируса золото стало самым популярным активом для сбережения денег. В условиях неопределённости на финансовых рынках вложения в драгметалл оказались более выгодными, чем покупка государственных облигаций США. К такому выводу пришли эксперты Всемирного совета по золоту. По данным Минфина США за март, мировые центробанки стали выводить деньги из долговых бумаг Штатов. Россия также последовала общемировому тренду и в марте сократила инвестиции в американский госдолг почти в три раза.

С начала 2020 года золото стало самым надёжным финансовым активом в мире с точки зрения сбережения денег. Об этом в понедельник, 18 мая, заявили эксперты Всемирного совета по золоту (WGC). По словам специалистов, в условиях пандемии коронавируса и неопределённости на финансовых рынках вложения в драгметалл оказались привлекательнее для мировых инвесторов, чем покупка гособлигаций США (трежерис).

«В этом году золото показывает себя одним из лучших защитных активов. В период между 1 января и 20 апреля 2020 года золото (с точки зрения доходности. — RT) опередило казначейские облигации и векселя США, а также американские государственные и корпоративные долговые облигации, номинированные в долларах», — говорится в исследовании организации.

С января золото на мировом рынке подорожало почти на 16% и в настоящий момент торгуется выше отметки $1700 за тройскую унцию. При этом в апреле котировки ненадолго достигали уровня $1785. В последний раз аналогичный уровень цен можно было наблюдать ещё осенью 2012 года. Об этом свидетельствуют данные товарной биржи Comex.

Как подсчитали аналитики WGC, в I квартале 2020 года мировой инвестиционный спрос на золото увеличился сразу на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

«Инвесторы покупали золото для защиты собственных средств от инфляционных рисков, связанных с тем, что в условиях пандемии финансовые власти многих стран мира активно накачивают деньгами свои экономики. При этом неопределённые перспективы многих мировых компаний пошатнули интерес инвесторов к рынку акций, что также сыграло в пользу золота», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

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Примечательно, что по мере наращивания покупок золота мировые инвесторы стали массово распродавать государственные облигации Соединённых Штатов. По последним данным Минфина США, в марте вложения иностранцев в трежерис сократились сразу на $256 млрд. Как следует из материалов ведомства, обвал инвестиций оказался крупнейшим за последние 20 лет.

Помимо этого, за первый месяц весны мировые центробанки избавились от американских госбумаг на общую сумму $147 млрд. По словам экспертов, продажа стала самой масштабной за всё время наблюдений. Наиболее крупные объёмы трежерис продали: Саудовская Аравия ($25,3 млрд), Бразилия (на $21,5 млрд), Индия (на $21 млрд), Таиланд (на $9,5 млрд), Китай (на $10,7 млрд) и Великобритания (на $7,9 млрд).

Напомним, трежерис Министерства финансов США — это долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Государства покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг американской экономике.

По данным американского Минфина, сегодня в общем объёме задолженности США ($25,3 трлн) около 27% приходится именно на казначейские бумаги.

Между тем в последнее время игрокам мирового финансового рынка становится всё менее выгодно держать деньги в американском госдолге. По данным Минфина Штатов, за последний год доходность госбумаг США с десятилетним сроком погашения упала с 2,4 до 0,7% годовых.

Доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране процентной ставки. С начала 2020 года Федеральная резервная система США (аналог Центробанка) снизила ставку с 1,5—1,7% до 0—0,25% годовых. Регулятор проводит такую политику для стимулирования экономики в период пандемии и угрозы рецессии. В то же время действия ФРС делают менее доходными вложения в трежерис.

«Покупать или держать трежерис стало финансово невыгодно. Из-за снижения ставки ФРС почти до нуля госбумаги Штатов потеряли всякую привлекательность для других центробанков. Хотя в разгар пандемии многие фонды и крупные частные инвесторы поддались панике и начали скупать именно американские бумаги даже на крайне невыгодных условиях, руководство мировых центробанков было лучше осведомлено о реальной ситуации и с холодной головой подсчитало упущенную выгоду», — объяснил в разговоре с RT шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Как отметил в интервью RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, в текущих условиях золото выглядит прибыльнее американских госбумаг, поэтому мировые инвесторы продолжат скупать драгметалл в ближайшее время. На этом фоне в течение полугода стоимость актива может подняться до $1920 за тройскую унцию, полагает эксперт.

Лишние бумаги

Примечательно, что в марте Россия снизила объём вложений в трежерис более чем в три раза — с $12,6 млрд до $3,85 млрд. Показатель стал самым низким за последние 13 лет.

Активная распродажа американских гособлигаций Москвой началась ещё весной 2018 года. Тогда с марта по май вложения уменьшились более чем в шесть раз — с $96 млрд до $14,9 млрд, в результате чего Россия вышла из числа крупнейших держателей государственного долга США.

По словам Алексея Кириенко, таким образом Центробанк пытался обезопасить российские валютные резервы. Так, в случае роста геополитической напряжённости Штаты могли заморозить иностранные средства на своих счетах.

Между тем, как полагает Пётр Пушкарёв, с начала 2020 года ЦБ последовал общемировому тренду и усилил продажи трежерис, одновременно увеличив покупки золота. По данным регулятора, с января по апрель доля драгметалла в российских резервах выросла с 19,9 до 22,3%.