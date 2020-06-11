Пенс оценил влияние протестов на эпидемиологическую ситуацию в США

Протестные акции в городах США не привели к росту числа новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявил американский вице-президент Майк Пенс.

«Что я могу сказать вам, так это что на данный момент мы не наблюдаем роста числа новых случаев (инфицирования коронавирусом. — RT) сейчас, спустя примерно две недели после того, как начались первые протесты», — приводит Reuters его слова.

Протесты в десятках городов США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в конце мая вскоре после задержания сотрудниками полиции. Один из группы полицейских удерживал его, придавив шею коленом.

7 июня сообщалось, что число жертв коронавируса в США превысило 110 тысяч.