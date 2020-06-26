В США заявили, что число случаев коронавируса в стране может превышать 20 млн

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Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд заявил, что в Соединённых Штатах число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 может превышать 20 млн.
В США заявили, что число случаев коронавируса в стране может превышать 20 млн
  • Reuters

Как сообщает The Washington Post, об этом он заявил в ходе телефонного брифинга.

По его словам, хотя в стране в настоящий момент официально коронавирус выявили у 2,3 млн человек, в реальности цифры могут быть в десять раз больше.

«По нашим точным подсчётам, на данный момент на каждый зарегистрированный случай приходятся ещё десять случаев», — сказал Редфилд.

По словам главы ЦКПЗ, данная позиция основана на проведённых анализах крови на антитела. Как он указал, на каждый подтверждённый случай десять человек имеют антитела.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что тестирование на коронавирус «переоценено». 

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