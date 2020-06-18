Трамп считает тестирование на коронавирус переоценённым

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Президент США Дональд Трамп считает, что тестирование на коронавирус «переоценено». По его словам, исследования на COVID-19 привели к тому, что число подтверждённых случаев инфицирования в стране выросло и выставило страну в плохом свете.
Трамп считает тестирование на коронавирус переоценённым
  • Reuters

«Лично я считаю, что тестирование переоценивают, хотя я и создал величайшую в истории машину тестирования», — сказал Трамп в беседе с The Wall Street Journal.

Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, в США зарегистрировано 2 168 414 случаев заболевания и 117 832 летальных случая.

По данным на 12 июня в США провели более 20 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19.

В конце марта Трамп объяснил, что страна вышла на первое место в мире по числу выявленных инфицированных из-за активного тестирования.

5 июня он заявил, что Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений.

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