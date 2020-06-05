Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения

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Соединённые Штаты готовы к «открытию» и снятию ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, заявил американский президент Дональд Трамп.
Трамп заявил о готовности США снимать санитарные ограничения
  • Reuters

«Мы открываем нашу страну... Я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять ограничения», — сказал он, приведя в пример штаты, которые начали снимать ограничения.

Среди них президент отметил Джорджию, Флориду, Южную Каролину и «много других разных мест».

Трамп добавил, что страна делает успехи в работе над вакциной против коронавируса.

Ранее президент США заявил, что благодаря его действиям Соединённым Штатам удалось сберечь более 1 млн жизней во время пандемии коронавирусной инфекции.

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