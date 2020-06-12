В США провели более 20 млн тестов на коронавирус

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В США провели более 20 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил генеральный хирург США Джером Адамс.
В США провели более 20 млн тестов на коронавирус
  • Reuters

«Мы достигаем успехов в борьбе с коронавирусом… Мы провели в общенациональном масштабе более 20 млн тестов», — отметил он на выступлении в ходе круглого стола в Техасе с президентом США Дональдом Трампом.

Адамс сообщил, что процент положительных результатов тестов на COVID-19 в масштабах страны на данный момент менее 6%. По его мнению, Соединённые Штаты «двигаются в верном направлении».

Ранее стало известно, что число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США превысило 2 млн

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