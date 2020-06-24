Исторический обвал: почему мировая торговля может столкнуться с крупнейшим за всю историю падением

По оценке ВТО, в 2020 году мировая торговля может столкнуться с крупнейшим падением за всю историю наблюдений. Согласно прогнозу специалистов, на фоне пандемии COVID-19 во II квартале глобальный товарооборот рискует обвалиться более чем на 18%, а по итогам года — просесть почти на треть. Текущее положение дел в наибольшей степени способно ударить по экономикам развитых стран, считают аналитики. В первую очередь речь идёт об ориентированных на экспорт государствах ЕС, а также Японии и США. В то же время, по мнению экспертов, восстановление мировых цен на нефть позволит снизить негативный эффект от последствий коронавируса для России.

С апреля по июнь 2020 года объём глобального товарооборота может упасть на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Обвал показателя рискует стать крупнейшим за всё время наблюдений. Об этом говорится в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

«Наблюдаемое сокращение объёмов торговли достигает беспрецедентных масштабов — в действительности оно станет самым резким в истории», — отметил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу.

Согласно предварительной оценке организации, по итогам 2020 года мировой товарооборот способен сократиться на 13—32%. Как отмечают эксперты, весной на фоне пандемии коронавируса большинство стран мира вынужденно приостановили работу ряда производств, а также перекрыли наземные и воздушные границы. Ситуация привела к фактической остановке глобальной торговли, считает руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

«Кроме того, колоссальный торговый спад произошёл из-за существенного сокращения глобального спроса. В режиме самоизоляции, сидя дома, потребители мало тратили, и сейчас, со снятием карантина, покупательская активность только начинает восстанавливаться. В то же время опасения многих властей по поводу возникновения второй волны коронавируса пока сдерживают положительный эффект от снятия ограничений», — объяснил Разуваев в разговоре с RT.

В текущих условиях для возобновления роста мировой торговле может потребоваться от четырёх до восьми месяцев. Такую точку зрения в беседе с RT выразил инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

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По мнению аналитиков, заметнее всего спад мировой торговли и массовое закрытие производств могут сказаться на крупных развитых странах. При этом наиболее серьёзные потери рискуют понести США и ЕС. Согласно прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ВВП Соединённых Штатов сократится на 6,1%, а еврозоны — на 9,1%.

«Самыми уязвимыми могут оказаться страны, экономики которых в значительной степени зависят от глобальной торговли, предоставления услуг и финансовых потоков. В первую очередь речь идёт о США и Европе. Сегодня Штаты занимают порядка 15,1% в мировом ВВП, а еврозона — около 11%. Таким образом, по ним сразу бьёт обрушение торговых связей и спроса как внутри экономики, так и на международной арене», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Более того, дополнительный удар по международным торговым связям может нанести возможное обострение отношений между США и КНР. Напомним, в январе 2020 года Вашингтон и Пекин договорились о прекращении тарифной войны и подписали соответствующий договор. Между тем 23 июня советник главы Белого дома Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил разорвать соглашение с Китаем. Позже глава Белого дома опроверг сообщения о расторжении торговой сделки, однако эксперты не исключают очередного всплеска напряжённости между странами.

«Новый виток торговой войны Вашингтона и Пекина может лишь усугубить ситуацию для экономики США. При этом мы видим, что Трамп за последнее время неоднократно демонстрировал негативную риторику, обвиняя КНР в якобы несвоевременном информировании о появлении COVID-19. Китай же не остался в долгу и уже намеренно снизил курс юаня, сделав свои товары более привлекательными для экспортёров», — отметил Александр Разуваев.

Примечательно, что значительные издержки может понести и Япония, экономика которой в основном завязана на продажу товаров и услуг за рубеж. Такое мнение в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По данным Минфина страны, в мае японский экспорт сократился сразу на 28,3%. Темпы падения показателя стали максимальными более чем за десять лет.

«Экономика Японии практически полностью ориентирована на переработку сырья и его дальнейший реэкспорт, поскольку своих ресурсов у страны нет. На фоне закрытия границ и спада потребительского спроса из-за пандемии японцы лишились рынка сбыта. Больше всего пострадали автомобильная и промышленная отрасли. Также свою роль сыграл рекордный размер госдолга страны, который оставил Японию без финансовой подушки безопасности», — пояснил Коренев.

Как отмечают эксперты, в определённой степени обвал мировой торговли может сказаться и на России. Однако, по мнению Александра Разуваева, страна всё меньше подвержена негативному эффекту из-за наметившегося восстановления цен на нефть. С начала июня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало более чем на 12% — до $42—43.

«Нефтяные котировки уже вышли на комфортный уровень для большинства экспортёров, включая Россию. Это позволяет предположить, что российской экономике удастся избежать длительной рецессии по итогам 2020 года», — заключил эксперт.