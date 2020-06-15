Синхронное снижение: почему угроза второй волны коронавируса вызвала падение на фондовых рынках

В понедельник, 15 июня, мировой фондовый рынок демонстрирует снижение. Инвесторы негативно отреагировали на сообщения о росте заболеваемости COVID-19 в Китае и США. По словам экспертов, в случае начала второй волны пандемии коронавируса падение глобального ВВП в 2020 году может составить 7,6%. Для поддержки мировой экономики многие центробанки готовы накачивать деньгами финансовые системы своих стран. Впрочем, такая политика может ударить по финансовой стабильности государств с высоким госдолгом, уверены аналитики.

В понедельник, 15 июня, торги на мировом фондовом рынке сопровождаются падением биржевых котировок. По итогам азиатской сессии индекс Шанхайской биржи SSE Composite снизился на 1,02% (до 2890 пунктов), японский Nikkei — на 3,47% (до 21 531 пункта), а южнокорейский KOSPI — на 4,76% (до 2031 пункта).

Ценные бумаги дешевеют и на европейских площадках. В ходе торгов немецкий индекс DAX и французский CAC 40 опускались на 3% — до 11 591 и 4691 пункта соответственно, а британский FTSE 100 — на 2,5%, до 5949 пунктов. Впрочем, затем они показали рост, отыграв часть потерь. Похожую динамику демонстрировал и российский рынок акций. Так, индекс Мосбиржи снижался на 2,5% — до 2670 пунктов, а индекс РТС — на 3,5%, до 1196 пунктов.

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Торги в США также открылись в минусе. В начале сессии промышленный индекс Dow Jones опускался на 2,9% (до 24 843 пунктов), корпоративный S&P 500 — на 2,5% (до 2964 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ — на 1,8% (до 9489 пунктов).

Глобальное удешевление ценных бумаг сопровождалось падением нефтяных цен. В ходе торгов понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent снижалась на 3,8% — до $37,2 за баррель, а котировки американского сорта WTI опускались более чем на 5% — до $34,36 за баррель.

Мировые инвесторы негативно отреагировали на сообщения о новой вспышке коронавируса в Китае и о росте заболеваемости в США. Как рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко, игроки рынка опасаются начала второй волны пандемии COVID-19.

«Спусковым крючком для рынков стали новости о том, что в Пекине произошёл скачок числа заболевших. Накануне в стране выявили 57 новых случаев — максимум с середины апреля. В абсолютных цифрах это, конечно, немного, однако служит явным свидетельством того, что вирус не ушёл. Одновременно в США растёт заболеваемость коронавирусом во вновь открывшихся после ограничений штатах. В частности, во Флориде зафиксирован наибольший скачок заболеваемости с 1 мая», — отметил Кириенко.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в настоящий момент общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превышает 7,9 млн, из них более 434 тыс. скончались. С начала 2020 года распространение болезни и вводимые государствами карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, закрытие предприятий и рост безработицы.

Согласно оценке Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году объём потерь мировой экономики от кризиса может превысить $9 трлн, а глобальный ВВП рискует сократиться сразу на 3%. При этом эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) придерживаются более пессимистичного прогноза. Как полагают специалисты, по итогам текущего года глобальная экономика может просесть на 6%, а в случае второй волны COVID-19 — на 7,6%.

«Вторая волна коронавируса может привести к новому локдауну и к остановке мировой экономики. Многие представители отраслей, которые едва начали восстанавливаться, могут не пережить второй волны. При плохом сценарии негативные последствия затронут не только туризм, авиакомпании или гостиничный и ресторанный бизнес, но и перекинутся на банки, которые выдают кредиты на восстановление работы предприятий», — добавил Алексей Кириенко.

Долговое бремя

По словам аналитиков, отчасти сдержать падение мировой экономики должны действия мировых центробанков. Так, например, ранее Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ) запустили программу количественного смягчения.

Как объяснил Кириенко, рост денежной массы в экономике может компенсировать потери от сокращения доходов бизнеса и потребителей.

В то же время политика накачки деньгами может нарушить устойчивость финансовой системы, считает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. По его словам, в наибольшей степени риску подвержены государства с высокой долговой нагрузкой.

«Ещё до пандемии развитые страны активно залезали в долги, что позволяло им без особых раздумий тратить деньги на развитие предприятий и стабилизацию финансовой системы. Впрочем, с обострением пандемии мировые власти начали заливать свои экономики деньгами, которые были привлечены с помощью выпуска гособлигаций, что только усилило долговую нагрузку», — пояснил Коренев.

Отметим, что по итогам 2019 года наиболее высокие уровни госдолга были зафиксированы в Японии (229,8% от ВВП), США (101,9%), Великобритании и странах Евросоюза (101,8%). Об этом свидетельствуют данные американского Института международных финансов (IIF).

«Для всех этих стран продолжение политики поддержки экономики за счёт заёмных денег чревато образованием пузыря на фондовом рынке, который может лопнуть в любой момент. Тогда к общей экономической напряжённости прибавится ещё и финансовый кризис. Иностранные инвесторы начнут уходить с этих рынков, а власти будут вынуждены занимать деньги у местных игроков или у мировых кредитных организаций под высокий процент. В итоге изначальная цель вливаний, которая состояла в желании разогнать экономику и подправить бюджет, может стать причиной углубления кризиса», — заключил Коренев.