Денежная пропасть: государственный долг США впервые достиг $26 трлн

С начала 2020 года государственный долг США вырос почти на $3 трлн и впервые в истории превысил отметку $26 трлн. На фоне пандемии COVID-19 американские аналитики заявили о начале рецессии в стране. Резкое увеличение долговой нагрузки связано с растущими тратами американского правительства на ликвидацию последствий коронавируса, считают опрошенные RT эксперты. По их мнению, дальнейший рост госдолга может обернуться ударом по бюджету США и тем самым усугубить финансовый кризис.

Государственный долг Соединённых Штатов превысил отметку $26 трлн впервые за всю историю наблюдений. Такие данные приводит Министерство финансов США.

С января по начало июня показатель увеличился почти на $3 трлн, хотя прежде задолженность американского правительства росла не более чем на $1,5 трлн в год.

Вместе с тем уже до конца 2020 года значение может дополнительно вырасти и превысить отметку $30 трлн. Об этом в интервью RT рассказал ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Резкое увеличение долговой нагрузки эксперты объясняют растущими тратами американских властей на ликвидацию последствий пандемии COVID-19. На сегодняшний день США остаются лидером по числу заражённых коронавирусом. При этом введённые в начале весны карантинные ограничения спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли и пассажирских перевозок, а также закрытие предприятий.

«Для борьбы с кризисом американское руководство прибегло к беспрецедентным мерам фискального стимулирования. Объём государственной поддержки уже превысил $3 трлн, и сейчас идёт согласование ещё одного пакета мер аналогичного масштаба», — пояснила в разговоре с RT ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко.

По оценке Национального бюро экономических исследований США, в результате вспышки коронавирусной инфекции уже в феврале 2020 года в Штатах официально началась рецессия. Таким образом, завершился самый длительный в истории период роста американской экономики, который продолжался десять с половиной лет.

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Согласно данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в I квартале 2020 года ВВП страны сократился на 5% в годовом выражении. Более того, по мере ухудшения ситуации с коронавирусом уже во II квартале ВВП Штатов рискует обвалиться на 48,5% в годовом выражении. Соответствующие подсчёты сделали специалисты Федерального резервного банка Атланты.

Значительный экономический спад и вынужденная остановка целого ряда предприятий малого и крупного бизнеса вызвали волну увольнений. По данным Министерства труда США, за последние 12 недель число новых заявок на пособие по безработице в стране выросло более чем на 43 млн. Значение стало резко увеличиваться с середины марта, а еженедельные темпы роста показателя оказались максимальными за всё время наблюдений.

«Поскольку многие предприятия были вынуждены остановить свою работу, тысячи американцев потеряли заработок, а это увеличило долговую нагрузку на население. В результате рост госдолга США будет продолжать увеличиваться», — отметил в беседе с RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

По словам аналитиков, меры государственной поддержки экономики должны смягчить последствия COVID-19 для населения и бизнеса страны. В то же время увеличение денежных трат рискует обернуться масштабным ростом дефицита бюджета страны. В 2020 финансовом году (завершится 30 сентября) расходы американской казны могут превысить доходы на $3,7 трлн. Такие расчёты сделали в бюджетном управлении конгресса США.

«В целом же с начала 2020 финансового года дефицит бюджета Штатов вырос почти в три раза. Для финансирования затрат в таких условиях наиболее доступный и привычный путь — увеличение заимствований, что и привело к столь быстрому наращиванию госдолга», — объяснил в интервью RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Замкнутый круг

Отметим, что для покрытия дефицита бюджета Минфин США выпускает специальные казначейские облигации (трежерис). Американские и зарубежные инвесторы покупают ценные бумаги и получают по ним стабильный доход, по сути, предоставляя свои деньги в долг американской экономике. Эти средства идут на погашение бюджетного дефицита, но в долгосрочной перспективе рост государственного долга только повышает нагрузку на бюджет страны.

«Сейчас госдолг создаёт реальное гигантское давление на экономику, отвлекая ресурсы на своё обслуживание и текущие погашения. Эти выплаты по столь возросшему долгу также ложатся на расходы бюджета, создавая во многом замкнутый круг необходимости дальнейших заимствований. При этом сама по себе долговая нагрузка дополнительно сдерживает восстановление экономики», — добавил Гойхман.

По последним данным американского Минфина, в марте 2020 года в общем объёме задолженности США около 28% ($6,8 трлн) пришлось именно на казначейские бумаги, приобретённые иностранцами.

Reuters

© Brendan McDermid

Более того, для снижения негативного влияния эпидемии на экономику в конце марта Федеральная резервная система Штатов объявила о беспрецедентном расширении программы количественного смягчения. Регулятор начал печатать доллары и в неограниченном объёме самостоятельно скупать трежерис на фондовом рынке. Весной объём казначейских облигаций на балансе ФРС вырос с $4,2 трлн до $7,1 трлн.

«Фактически получается так, что Соединённые Штаты продают свой государственный долг сами себе», — пояснил Иван Капустянский.

Политика ФРС по выпуску новых долларов и выкупу государственных облигаций должна привести к увеличению денежной массы в экономике и помочь нарастить темпы роста ВВП. В то же время действия Федрезерва могут обернуться резким ускорением инфляции и ослаблением доллара в долгосрочной перспективе.

«Безлимитная программа количественного смягчения — очевидный негативный фактор для доллара. При прочих равных условиях чем больше долларовой ликвидности в финансовой системе, тем меньше будет стоить американская валюта», — заключила Оксана Холоденко.