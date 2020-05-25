Защитный механизм: как рекордное за 12 лет снижение курса юаня поможет экономике Китая

25 мая Народный банк Китая понизил курс юаня до минимального значения за 12 лет. Эксперты объясняют такие действия растущей напряжённостью в отношениях между КНР и США. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил возможности повышения пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны Пекина. В случае возобновления торговой войны между двумя государствами искусственное ослабление нацвалюты позволит азиатской республике обходить тарифные ограничения Вашингтона. Кроме того, дешёвый юань поможет нарастить объёмы китайского экспорта и тем самым поддержать экономику страны в условиях пандемии COVID-19, отмечают эксперты.

В понедельник, 25 мая, Народный банк Китая рекордно понизил курс нацвалюты страны — до 7,1209 юаня за доллар. Ранее аналогичное значение можно было наблюдать ещё в феврале 2008 года.

С начала весны 2020-го китайский центробанк ослабил валюту более чем на 1,7%. Опрошенные RT эксперты связывают действия регулятора с растущими рисками возобновления торговой войны между КНР и США.

«Соединённые Штаты разжигают очередной виток торговой войны, обвиняя КНР в том, что Пекин долгое время скрывал масштабы распространения коронавирусной инфекции. В итоге Китай подстраховывается на случай новых ограничений со стороны США. Слабый курс юаня делает китайские товары дешевле для американских покупателей, что способствует снижению эффекта от американских пошлин и позволяет успешно обходить санкции Вашингтона», — рассказал в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, что торговое противостояние между КНР и США началось ещё в 2018 году. Тогда Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры.

Вслед за чередой переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе государства в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям тарифного соглашения и с сентября ввели новые взаимные ограничения. После этого стороны вновь вернулись к обсуждению перемирия и 15 января 2020-го подписали торговую сделку.

Впрочем, в начале мая 2020 года американский президент Дональд Трамп не исключил возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны КНР. На этом фоне опрошенные RT эксперты считают ослабление юаня предупреждающим сигналом для Вашингтона.

«В феврале 2020 года Пекин принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд, а с 19 мая обнулил пошлины на ряд металлов. Таким образом Китай показал, что готов к сотрудничеству в условиях снижения мирового спроса из-за пандемии. Одновременно, снизив курс юаня, Пекин продемонстрировал и готовность оперативно защищать интересы страны», — пояснил в разговоре с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Для внутренних нужд

В то же время снижение курса нацвалюты в определённой степени связано внутренней политикой КНР. В попытках сгладить негативные последствия пандемии COVID-19 Народный банк Китая поддерживает экономику страны за счёт снижение процентных ставок, что оказывает дополнительную нагрузку на юань. Такую точку зрения в беседе с RT высказал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«В апреле регулятор снизил базовую процентную ставку по кредитам с 4,05% до 3,85% годовых. Снижение произошло второй раз с начала года и призвано уменьшить стоимость финансирования для бизнеса и особенно для небольших компаний. На фоне пандемии ВВП Китая по итогам I квартала 2020 года рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало рекордным значением с 1992 года. С помощью дешёвых кредитов КНР надеется быстрее вернуться к экономическому росту», — объяснил эксперт.

AFP

Более того, достаточно низкий курс юаня позволит Пекину быстрее восстановить цепочки экспортных поставок в другие страны. Об этом RT рассказал главный аналитик Teletrade Марк Гойхман. По его словам, дешёвая нацвалюта поможет увеличить объёмы продаж китайской продукции в государства Юго-Восточной Азии, на которые Китай сейчас переключает основные товарные потоки. Речь идёт о развитии торговых отношений со станами АСЕАН, а также с Японией, Индией и Южной Кореей.

«Наиболее простой путь восстановления экономики — это наращивание экспортных возможностей. В апреле экспорт товаров и услуг Китая вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако после снижения курса юаня китайская продукция для конечного зарубежного потребителя в пересчёте на доллары станет ещё дешевле. В условиях глобального снижения доходов населения на фоне пандемии Китай получает дополнительное конкурентное преимущество. Это не нравится Трампу, который желает поддержать американские компании, несущие убытки из-за COVID-19 на внутреннем рынке», — считает Гойхман.

Влиятельный кредитор

По мнению экспертов, Китай продолжит постепенно ослаблять свою валюту в случае роста напряжённости между Пекином и Вашингтоном. Как полагает Марк Гойхман, в ближайшее время курс может подняться до диапазона 7,18—7,19 юаней за доллар. В то же время аналитики считают, что при таком положении дел Дональд Трамп может вновь обвинить азиатскую республику в валютном манипулировании.

«В прошлом году Трамп уже обвинял Китай в валютном манипулировании, когда центробанк страны опускал курс юаня. Тогда стороны обменялись претензиями, но дальнейшего значительного ослабления юаня не последовало. В этот раз с учётом проблем в глобальной экономике курс китайской валюты может снизиться ещё на 10—15% к доллару. Это может побудить США к новым торговым санкциям», — отмечает эксперт.

Вместе с тем в настоящий момент Китай является одним из основных держателей американского госдолга. По словам Вячеслава Абрамова, в случае введения новых пошлин в отношении китайских товаров КНР может заметно сократить вложения в гособлигации (трежерис) Штатов и тем самым ослабить финансовый рынок Штатов.