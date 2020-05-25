Защитный механизм: как рекордное за 12 лет снижение курса юаня поможет экономике Китая

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Ксения Чемоданова
25 мая Народный банк Китая понизил курс юаня до минимального значения за 12 лет. Эксперты объясняют такие действия растущей напряжённостью в отношениях между КНР и США. Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил возможности повышения пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны Пекина. В случае возобновления торговой войны между двумя государствами искусственное ослабление нацвалюты позволит азиатской республике обходить тарифные ограничения Вашингтона. Кроме того, дешёвый юань поможет нарастить объёмы китайского экспорта и тем самым поддержать экономику страны в условиях пандемии COVID-19, отмечают эксперты.
Защитный механизм: как рекордное за 12 лет снижение курса юаня поможет экономике Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

В понедельник, 25 мая, Народный банк Китая рекордно понизил курс нацвалюты страны — до 7,1209 юаня за доллар. Ранее аналогичное значение можно было наблюдать ещё в феврале 2008 года.

С начала весны 2020-го китайский центробанк ослабил валюту более чем на 1,7%. Опрошенные RT эксперты связывают действия регулятора с растущими рисками возобновления торговой войны между КНР и США.

«Соединённые Штаты разжигают очередной виток торговой войны, обвиняя КНР в том, что Пекин долгое время скрывал масштабы распространения коронавирусной инфекции. В итоге Китай подстраховывается на случай новых ограничений со стороны США. Слабый курс юаня делает китайские товары дешевле для американских покупателей, что способствует снижению эффекта от американских пошлин и позволяет успешно обходить санкции Вашингтона», — рассказал в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, что торговое противостояние между КНР и США началось ещё в 2018 году. Тогда Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры. 

Вслед за чередой переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе государства в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям тарифного соглашения и с сентября ввели новые взаимные ограничения. После этого стороны вновь вернулись к обсуждению перемирия и 15 января 2020-го подписали торговую сделку.

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Впрочем, в начале мая 2020 года американский президент Дональд Трамп не исключил возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны КНР. На этом фоне опрошенные RT эксперты считают ослабление юаня предупреждающим сигналом для Вашингтона.

«В феврале 2020 года Пекин принял решение в два раза снизить пошлины на ряд импортируемых из США товаров на общую сумму $75 млрд, а с 19 мая обнулил пошлины на ряд металлов. Таким образом Китай показал, что готов к сотрудничеству в условиях снижения мирового спроса из-за пандемии. Одновременно, снизив курс юаня, Пекин продемонстрировал и готовность оперативно защищать интересы страны», — пояснил в разговоре с RT директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Для внутренних нужд

В то же время снижение курса нацвалюты в определённой степени связано внутренней политикой КНР. В попытках сгладить негативные последствия пандемии COVID-19 Народный банк Китая поддерживает экономику страны за счёт снижение процентных ставок, что оказывает дополнительную нагрузку на юань. Такую точку зрения в беседе с RT высказал директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

«В апреле регулятор снизил базовую процентную ставку по кредитам с 4,05% до 3,85% годовых. Снижение произошло второй раз с начала года и призвано уменьшить стоимость финансирования для бизнеса и особенно для небольших компаний. На фоне пандемии  ВВП Китая по итогам I квартала 2020 года рухнул на 6,8% в годовом выражении, что стало рекордным значением с 1992 года. С помощью дешёвых кредитов КНР надеется быстрее вернуться к экономическому росту», — объяснил эксперт.

  • AFP

Более того, достаточно низкий курс юаня позволит Пекину быстрее восстановить цепочки экспортных поставок в другие страны. Об этом RT рассказал главный аналитик Teletrade Марк Гойхман. По его словам, дешёвая нацвалюта поможет увеличить объёмы продаж китайской продукции в государства Юго-Восточной Азии, на которые Китай сейчас переключает основные товарные потоки. Речь идёт о развитии торговых отношений со станами АСЕАН, а также с Японией, Индией и Южной Кореей.

«Наиболее простой путь восстановления экономики — это наращивание экспортных возможностей. В апреле экспорт товаров и услуг Китая вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако после снижения курса юаня китайская продукция для конечного зарубежного потребителя в пересчёте на доллары станет ещё дешевле. В условиях глобального снижения доходов населения на фоне пандемии Китай получает дополнительное конкурентное преимущество. Это не нравится Трампу, который желает поддержать американские компании, несущие убытки из-за  COVID-19 на внутреннем рынке», — считает Гойхман.

Влиятельный кредитор

По мнению экспертов, Китай продолжит постепенно ослаблять свою валюту в случае роста напряжённости между Пекином и Вашингтоном. Как полагает Марк Гойхман, в ближайшее время курс может подняться до диапазона 7,18—7,19 юаней за доллар. В то же время аналитики считают, что при таком положении дел Дональд Трамп может вновь обвинить азиатскую республику в валютном манипулировании.

«В прошлом году Трамп уже обвинял Китай в валютном манипулировании, когда центробанк страны опускал курс юаня. Тогда стороны обменялись претензиями, но дальнейшего значительного ослабления юаня не последовало. В этот раз с учётом проблем в глобальной экономике курс китайской валюты может снизиться ещё на 10—15% к доллару. Это может побудить США к новым торговым санкциям», —  отмечает эксперт.

Вместе с тем в настоящий момент Китай является одним из основных держателей американского госдолга. По словам Вячеслава Абрамова, в случае введения новых пошлин в отношении китайских товаров КНР может заметно сократить вложения в гособлигации (трежерис) Штатов и тем самым ослабить финансовый рынок Штатов.  

«Китай уже давно постепенно сокращает свою долю в долговых бумагах США из-за продолжающихся торговых войн. Так, за 2019 год вложения в трежерис снизились примерно на 5%. В результате Пекин лишился статуса крупнейшего держателя госдолга США и уступил это место Японии. В среднесрочной перспективе республика продолжит распродавать гособлигации в качестве одного из рычагов давления на США в торговых спорах, что может вызвать сильную волатильность на американском финансовом рынке», — полагает аналитик.

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