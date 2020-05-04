«Инструмент для переговоров»: чем угрожает мировой экономике возобновление торговой войны между США и Китаем

В понедельник, 4 мая, мировой фондовый рынок демонстрирует снижение. Инвесторы негативно отреагировали на заявление Дональда Трампа, который не исключил повышения пошлин на китайские товары, если «причастность» КНР к распространению COVID-19 будет доказана. По словам экспертов, на фоне последствий коронавируса возобновление тарифной войны может привести к ещё большему спаду международной торговли и падению глобальной экономики сразу на 5%. Как полагают аналитики, за счёт обвинений в адрес КНР глава Белого дома пытается укрепить свой рейтинг в преддверии президентских выборов.

В понедельник, 4 мая, торги на мировом фондовом рынке сопровождаются падением биржевых котировок. По итогам азиатской сессии индекс гонконгской площадки Hang Seng снизился на 4,18% (до 23 614 пунктов), а южнокорейский индикатор KOSPI — на 2,68% (до 1895 пунктов). Биржи Китая и Японии остаются закрытыми в связи с праздниками.

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Ценные бумаги дешевеют и на европейских площадках. В ходе торгов немецкий индекс DAX опускался на 3,64% — до 10 467 пунктов, французский CAC 40 — на 4,24%, до 4378 пунктов, а британский FTSE 100 — на 0,15%, до 5754 пунктов. Похожую динамику демонстрировал и российский рынок акций. Так, индекс Мосбиржи снижался на 1% — до 2625 пунктов, а индекс РТС — на 2,28%, до 1099 пунктов.

Торги в США также открылись в минусе. В начале сессии промышленный индекс Dow Jones опускался на 1,2% (до 23 448 пунктов), корпоративный S&P 500 — на 0,9% (до 2804 пунктов), а высокотехнологичный NASDAQ — на 0,8% (до 8538 пунктов).

Глобальное удешевление ценных бумаг сопровождалось падением нефтяных цен. В ходе торгов понедельника стоимость сырья эталонной марки Brent снижалась на более чем 2,5% — до $25,7 за баррель, а котировки американского сорта WTI опускались на 7,8% — до $18,2 за баррель. Впрочем, уже к вечеру котировки показали восстановление.

Мировые инвесторы негативно отреагировали на угрозу возобновления торговой войны между США и Китаем. Так, накануне американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News намекнул о возможности введения дополнительных пошлин на китайские товары за якобы несвоевременное информирование мировой общественности о появлении коронавируса со стороны КНР.

«Пошлины — это как минимум мощнейший из созданных нами инструментов для переговоров», — отметил Трамп.

Напомним, что торговое противостояние между КНР и США началось ещё в 2018 году. Тогда Вашингтон обвинил Пекин в незаконном получении американских технологий и повысил пошлины на ввозимые в страну китайские товары. Китай ввёл ответные меры.

Вслед за чередой переговоров в мае 2019 года США пошли на обострение конфликта: помимо введения новых пошлин, американские технологические компании стали прекращать сотрудничество с Huawei. В августе страны в очередной раз не смогли прийти к компромиссу по условиям тарифного соглашения и с сентября ввели новые взаимные ограничения. Впрочем, после этого стороны вновь вернулись к обсуждению перемирия и 15 января 2020-го подписали торговую сделку.

Вице-премьер Китая Лю Хэ и президент США Дональд Трамп после подписания первой фазы торговой сделки

Reuters

© Kevin Lamarque

После завершения тарифного конфликта Китая и США мировая экономика столкнулась с пандемией COVID-19. Согласно оценке Международного валютного фонда, в 2020 году на фоне распространения коронавируса и массовых карантинных мер глобальный ВВП может сократиться на 3%. При этом в случае возобновления торговой войны потери мировой экономики рискуют оказаться гораздо выше текущих прогнозов. Об этом в беседе с RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

«Возврат к фактическому противостоянию в торговой плоскости может означать не только более глубокий спад мирового ВВП — на 3,5—5%, но и более длительное восстановление глобальной экономики после завершения пандемии», — подчеркнул Бахтин.

Как объяснил RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко, тарифный конфликт может привести к ещё большему нарушению торговых связей в мире, росту безработицы и падению спроса на энергосырьё. Такое положение дел рискует обернуться очередным обвалом фондовых рынков и цен на нефть.

«Конгресс США может принять закон, который обяжет производителей, чьи товары являются важными для нацбезопасности, вернуть производство из Китая обратно в США. Ещё один пакет санкций возможен для компаний из сектора финансовых технологий, которым запретят размещать новые производства в Китае. Это означает, что ряд товаров станет дороже как для американцев, так и для многих потребителей по всему миру», — добавил Кириенко.

Перевод стрелок

По мнению опрошенных RT экспертов, заявления Дональда Трампа о возможности введения пошлин в отношении Китая связаны с приближением президентских выборов в США, намеченных на ноябрь 2020 года. Так на фоне рекордного роста безработицы в Штатах и падения экономики глава Белого дома пытается укрепить свой политический рейтинг за счёт обвинений в адрес КНР, считают аналитики.

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«Тезис о виновности Китая в эпидемии становится важным в предвыборной гонке Дональда Трампа, ведь его самого неоднократно обвиняли в несвоевременном реагировании на информацию о вирусе, которую, как утверждается, он получил намного раньше, чем эпидемия начала распространяться в США. На Китай можно также списать не только политические просчёты, но и ослабление экономики, остановку предприятий и рекордную безработицу в США», — отметил Алексей Кириенко.

В то же время специалисты пока не ожидают реального начала второго раунда торговой войны. Как полагают эксперты, очередное обострение тарифного противостояния может в первую очередь ударить по самим США, что только ослабит позиции Трампа в преддверии выборов.

«Угроза пошлинами — это уже привычный способ давления Трампа на КНР. В условиях масштабного деструктивного влияния вирусного фактора на мировую экономику вероятность возобновления торговых войн невелика. Обе стороны понимают, что эскалация конфликта способна принести обоюдные экономические потери прежде всего самим США и Китаю. Для действующего президента США возврат на тропу торговой войны чреват ещё и более высоким риском падения американских фондовых рынков», — пояснил Бахтин.

Более того, в настоящий момент Китай является одним из крупнейших держателей американского госдолга. По словам Алексея Кириенко, в случае введения новых пошлин в отношении китайских товаров КНР может заметно сократить вложения в гособлигации Штатов и тем самым ослабить курс доллара.