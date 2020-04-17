Внеплановая остановка: ВВП Китая упал впервые за 28 лет

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7%. Снижение экономики страны произошло впервые с начала официальных наблюдений — с 1992 года. На фоне пандемии COVID-19 и введения жёсткого карантина серьёзнее всего пострадали промышленный сектор, розничная торговля, а также заметно сократились инвестиции. Впрочем, аналитики уже отмечают умеренное восстановление КНР за счёт внутреннего спроса и низких цен на нефть. Более того, власти предпринимают активные меры по поддержке населения и бизнеса: выплачивают денежные компенсации и выдают дешёвые кредиты. Когда китайская экономика сможет вернуться к росту — в материале RT.

С января по март 2020 года экономика Китая сократилась сразу на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Снижение ВВП азиатской республики произошло впервые с начала официального ведения статистики — с 1992 года. Между тем, как отмечают опрошенные RT эксперты, в последний раз китайская экономика демонстрировала отрицательную динамику ещё в 1976 году.

«К середине 1970-х КНР оказалась в достаточно тяжёлом положении из-за ошибочной программы «Большого скачка». Инициатива предполагала резкое развитие экономики за счёт модернизации производств, но в конечном итоге обернулась провалом и привела к стагнации. Ситуация усугубилась после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Тогда началась борьба за власть, что сопровождалось протестами, беспорядками, остановкой производства и ростом безработицы», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По словам руководителя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексея Маслова, заметное ускорение экономики КНР началось только с 1979 года после введения пакета правительственных реформ. При этом начиная с 1992 года темпы роста ВВП страны непрерывно оставались выше 6%.

Первый за последние десятилетия обвал экономики КНР эксперты объясняют последствиями эпидемии коронавируса. Напомним, вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В результате стремительного распространения инфекции в стране были введены жёсткие карантинные меры: запрет на проведение массовых мероприятий, приостановка работы предприятий, а также ограничение свободного передвижения граждан.

Reuters

Ситуация привела к резкому сокращению объёмов торговли, производства и пассажирских перевозок. Так, согласно официальным данным, по итогам I квартала промышленность Китая обвалилась на 8,4%, розничные продажи — на 19%, а инвестиции в основной капитал — на 16,1%.

«В первые три месяца 2020 года деловая активность в Китае была парализована из-за жёстких карантинных мер: были закрыты заводы, магазины, рестораны и центры досуга. На режим самоизоляции перешли большинство территорий и более половины населения. Впрочем, уже сейчас наметился тренд на восстановление», — рассказал RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

В общей сложности с конца декабря 2019 года в КНР было зафиксировано более 84 тыс. случаев заражения. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Между тем уже в конце марта официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил об окончании эпидемии в стране. После этого власти стали смягчать карантинный режим, а предприятия начали восстанавливать работу. В результате рост деловой активности в производственном секторе КНР ускорился максимально за 2,5 года.

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Как отмечают опрошенные RT экономисты, во второй половине 2020 года китайская экономика вновь сможет уверенно войти в фазу роста. Позитивные прогнозы эксперты объясняют эффектом государственных мер поддержки бизнеса и населения.

«Во время карантина Пекин активно вливал деньги в экономику. Центробанк Китая смягчил монетарную политику, уменьшив ключевую ставку в феврале до 4% годовых, и выдавал банкам дешёвые кредиты. Власти также поддерживали бизнес путём выплат компенсации в размере прибыли, а предпринимателям давали рассрочку на налоговые выплаты и возвращали страховые взносы. Это позволило уже к началу апреля перезапустить почти все производства», — указал Алексей Маслов.

В определённой степени быстрое оживление экономики связано с высокой потребительской активностью населения. Как отметил Вячеслав Абрамов, доля сектора услуг в ВВП Китая составляет более 50%.

«Даже в период карантина люди активно тратили деньги в онлайн-магазинах. Теперь, когда китайцам можно выходить из дома, они начнут удовлетворять отложенный спрос и в офлайн-точках продаж. В итоге за счёт одного только внутреннего потребления Китай может выйти на положительные темпы роста ВВП по итогам 2020 года», — полагает эксперт.

Кроме того, дополнительным драйвером для восстановления китайской экономики могут стать низкие цены на нефть. Напомним, в результате глобального распространения коронавируса и распада сделки ОПЕК+ с начала марта стоимость энергосырья на мировом рынке упала более чем в два раза. В середине апреля страны — экспортёры углеводородов возобновили сотрудничество, однако решение пока не привело к заметному росту нефтяных цен.

«За счёт рекордно низких цен на энергоносители Китай может восстановить промышленный потенциал до конца 2020 года. Конечно, из-за сильного производственного спада в I квартале ВВП Китая вряд ли покажет молниеносный рост, но по итогам года показатель может вырасти до 1,5—2,4%, что по сравнению, например, с США и ЕС будет хорошим результатом», — пояснил Алексей Маслов.