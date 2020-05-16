Снова в строю: промышленность Китая выросла впервые с начала года

В апреле промышленность Китая впервые с начала года продемонстрировала рост. Объёмы производства в стране увеличились сразу на 3,9% после рекордного обвала, который был связан с последствиями пандемии коронавируса. Наметившееся оживление экономики эксперты связывают с ослаблением карантинных мер и возвращением целого ряда предприятий к работе. Помимо этого, существенную помощь китайским производителям оказала финансовая поддержка и налоговые послабления со стороны властей. Как промышленное восстановление может сказаться на экономике КНР — в материале RT.

В апреле 2020 года промышленное производство в Китае выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщило Государственное статистическое управление страны. Примечательно, что рост показателя был зафиксирован впервые с начала года.

Во многом позитивная динамика китайской промышленности связана с улучшением эпидемиологической обстановки в стране и снятием карантинных ограничений. Об этом в разговоре с RT рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Апрельские показатели можно считать неожиданными в хорошем смысле. Промышленность вместе со строительством занимает примерно 47% ВВП КНР. Производство выступает флагманом экономики, и его развитие стимулирует общий подъём хозяйства. Важно это и в более широком смысле, поскольку Китай как «мастерская мира» во многом воздействует на общемировой спрос на ресурсы и товары», — добавил эксперт.

Отметим, что с января по февраль из-за последствий коронавируса промышленное производство азиатской республики обвалилось сразу на 13,5%. Падение произошло впервые за последние 30 лет. В марте по мере замедления распространения инфекции в стране промышленный спад значительно замедлился. Соответствующий показатель сократился лишь на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, вспышка COVID-19 была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В результате стремительного распространения инфекции в стране были введены жёсткие карантинные меры: запрет на проведение массовых мероприятий, приостановка работы предприятий, а также ограничение свободного передвижения граждан.

За первые три месяца 2020 года ВВП Китая упал почти на 7% в годовом выражении. Экономический спад был зафиксирован впервые с начала официального ведения статистики — с 1992 года. Между тем, как отмечают опрошенные RT эксперты, в последний раз китайская экономика демонстрировала отрицательную динамику ещё в 1976 году.

Между тем уже в конце марта в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР заявили об окончании эпидемии в стране. После этого власти стали постепенно смягчать карантинный режим, а предприятия — восстанавливать работу.

«Первыми в строй вернулись производители высокотехнологичного оборудования. Изменились запросы бизнеса и домохозяйств — многим потребовалось улучшить качество интернета, поэтому было нужно создавать соответствующую инфраструктуру», — рассказал RT управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

17 апреля официальный представитель Государственного статистического управления КНР Мао Шэнъюн заявил о полном возобновлении работы всех крупных предприятий страны. В свою очередь, малый и средний бизнес восстановил свою деятельность на 80%.

Дело техники

Как полагает Марк Гойхман, относительно быстрое восстановление китайского производства в апреле произошло за счёт стимулирующих мер правительства страны. В первую очередь речь идёт о выплате денежных компенсаций предприятиям и налоговых послаблениях для бизнеса. На этом фоне объёмы выпуска высокотехнологичных товаров увеличились сразу на 10,5%.

«Китаю удалось предотвратить резкое падение инвестиций в IT-сектор. Если общий объём вложений в производство снизился в апреле на 10,3% по отношению к тому же периоду прошлого года, то инвестиции в высокотехнологичных отраслях уменьшились лишь на 3%. А, например, вложения в производство компьютеров и оргтехники, напротив, увеличились на 15,4%», — подчеркнул Гойхман.

Помимо компьютерной техники, по итогам апреля относительно быстро (на 9,3%) вырос объём выпуска промышленного оборудования. По мнению Алексея Кириенко, причиной наблюдаемой динамики стал рост спроса на промышленную робототехнику.

«Тренд на сокращение рабочей силы был и ранее, но обещает радикально ускориться в ближайшее время. Если ранее заводы пытались сэкономить на рабочей силе, то в условиях пандемии сотрудники становятся слабым звеном на больших производственных площадках», — пояснил эксперт.

Торговая перезагрузка

Ещё одним фактором восстановления китайской промышленности опрошенные эксперты назвали увеличение объёмов поставок товаров на внешний рынок. Так, в апреле экспорт из Китая вырос на 8,2% относительно прошлогоднего уровня.

«Увеличению объёмов экспорта способствовало то, что страны — потребители китайской продукции в апреле тоже постепенно ослабляли карантинные меры и возвращались к деловой активности», — объяснил Марк Гойхман.

Помимо этого, китайские компании выполняли отложенные из-за карантина заказы, что также положительно повлияло на объёмы экспорта в апреле. Об этом RT рассказал директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Ещё одно направление внешней торговли, которое могло вырасти в текущих условиях, — поставки медицинского оборудования. В марте — апреле КНР продала около 130 млн защитных костюмов и 27,8 млрд масок», — отметил эксперт.

В целом экономика Китая ориентирована на экспорт, поэтому в дальнейшем деловая активность в стране во многом будет зависеть от ситуации на мировых рынках. Такого мнения придерживается доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Пётр Мозиас.

«Если вторая волна коронавируса не накроет Китай, то по итогам года рост ВВП может достигнуть 3—4%», — отметил эксперт в разговоре с RT.