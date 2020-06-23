Ускоренный баррель: мировые цены на нефть достигли максимального уровня с начала марта

Во вторник, 23 июня, цена нефти Brent впервые с начала марта приблизилась к отметке $44 за баррель. Игроки рынка положительно отреагировали на заявление Дональда Трампа о сохранении торговой сделки с Китаем. По словам экспертов, отсутствие очередного витка тарифной войны может стать дополнительным драйвером роста глобального потребления топлива. Помимо этого, инвесторы позитивно оценивают выполнение сделки ОПЕК+ и рекордное сокращение буровой активности в Соединённых Штатах. Как отмечают эксперты, дальнейшее удорожание нефти может стать одним из факторов поддержи курса рубля.

Во вторник, 23 июня, мировые цены на нефть уверенно растут в ходе глобальных торгов. Во второй половине дня стоимость сырья марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 1,9% — до 43,94 за баррель. Котировки американского сорта WTI прибавляли около 2% и достигали $41,62 за баррель. Значения стали самыми высокими с 6 марта.

Наблюдаемую динамику аналитики во многом объясняют реакцией инвесторов на заявление Дональда Трампа. Американский президент в своём Twitter опроверг сообщения о расторжении торговой сделки между Соединёнными Штатами и Китаем. Ранее о советник главы Белого дома Питер Наварро в эфире телеканала Fox News заявил, что Трамп якобы решил разорвать соглашение с КНР.

Напомним, в январе 2020 года Вашингтон и Пекин договорились о прекращении торговой войны и подписали соответствующий договор. Угроза очередного витка тарифного противостояния между двумя государствами могла бы привести к новой волне снижения мирового спроса на нефть, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Обострение отношений между двумя странами в торговой войне негативно действует на котировки. Поэтому в настоящий момент заявление Трампа было расценено рынком как гарантия того, что соглашение остаётся в силе», — пояснил Деев в разговоре с RT.

В целом с начала июня нефть Brent подорожала более чем на 12%, а WTI — на 14%. По словам аналитиков, инвесторы позитивно реагируют на сообщения о скором восстановлении баланса спроса и предложения на глобальном рынке углеводородов.

В своём последнем отчёте Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно оценке организации, на фоне постепенного снятия карантинных мер в ряде стран по итогам года потребление энергосырья в мире сократится только на 8,1 млн баррелей в сутки. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 8,6 млн.

Также по теме Сырьевое превосходство: почему в странах Азии вырос спрос на российскую нефть Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году. По мере снятия карантинных мер и...

«Цены на нефть растут на фоне многочисленных сигналов от отраслевых компаний об уверенных темпах восстановления глобального спроса на сырьё. Помимо этого, важным фактором поддержки цен выступает хорошая дисциплина в исполнении странами — участницами сделки ОПЕК+ условий по сокращению добычи», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.

Напомним, 6 июня министры энергетики стран — экспортёров нефти решили продлить период сокращения производства сырья на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля. Действия государств должны уменьшить глобальное предложение углеводородов и тем самым поддержать цены.

Одновременно в пользу котировок играет рекордное сокращение добычи сланцевой нефти в США, считает управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко. С начала 2020 года число активных нефтяных буровых установок в Штатах сократилось более чем в три с половиной раза и на сегодняшний день достигло 189. Об этом свидетельствуют последние данные компании Baker Hughes.

Как следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA), буровая активность в Штатах ослабла до минимума за всё время официальных наблюдений — с 1940-х годов. По словам экспертов, весенний обвал нефтяных цен привёл к убыткам сланцевых компаний, которые вынуждены массово приостанавливать работу. Высокая закредитованность и отток капитала подтолкнули к банкротству крупных производителей сырья.

«Нехватка инвестиций не позволит сланцевым компаниям вернуться на рынок при восстановлении цен на нефть, как это было в 2016 году. В последние несколько лет им приходилось экономить на технологиях и разведке новых месторождений. Кроме того, растёт доля дефолтов по корпоративным займам, что снижает их привлекательность для кредиторов», — пояснил в беседе с RT Алексей Кириенко.

РИА Новости

© Владимир Трефилов

Рост цен на нефть положительно отразился на динамике российской валюты. На торгах вторника курс доллара на Московской бирже снижался на 0,7% — до 68,6 рубля, а курс евро — на 0,1%, до 77,8 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 24 июня установлен на уровне 68,84 рубля за доллар и 77,68 рубля за евро.

Согласно прогнозу Игоря Галактионова, при отсутствии второй волны коронавируса в ближайшие месяцы стоимость нефти Brent будет оставаться в диапазоне $40—45 за баррель, а к концу года может достичь $47—50. По словам аналитика, такая динамика продолжит поддерживать курс нацвалюты.

«В этих условиях мы ожидаем, что к концу года курс доллара может оказаться в диапазоне 65—70 рублей, а курс евро — в районе 72—77 рублей», — заключил Галактионов.