Эффект переговоров ОПЕК+: цена нефти Brent впервые за три месяца превысила $43 за баррель

В понедельник, 8 июня, цена нефти Brent впервые с 6 марта достигла $43,4 за баррель. Инвесторы позитивно отреагировали на итоги заседания ОПЕК+. В субботу страны — экспортёры сырья договорились продлить ещё на один месяц снижение нефтедобычи на 9,7 млн баррелей в сутки. Действия государств должны со временем привести к балансу спроса и предложения на рынке углеводородов. Одновременно, как отмечают эксперты, ситуация будет зависеть и от динамики распространения коронавируса в мире. При этом дальнейшее удорожание нефти должно привести к укреплению российской валюты, считают аналитики.

В понедельник, 8 июня, торги на глобальном энергорынке открылись ростом мировых цен на нефть. В начале дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,6% — до $43,4 за баррель. Котировки американского сорта WTI прибавляли 2,2% и достигали $40,4 за баррель. Значения стали самыми высокими с 6 марта. К середине дня показатели несколько скорректировались, но при этом по-прежнему остаются вблизи максимальных уровней за последние три месяца.

По словам экспертов, мировые инвесторы позитивно отреагировали на итоги заседания ОПЕК+. В субботу, 6 июня, министры энергетики стран — экспортёров нефти решили продлить действующие договорённости по сокращению добычи сырья ещё на один месяц.

Напомним, с 1 мая страны — участницы соглашения ОПЕК+ возобновили партнёрство и для борьбы с глобальным переизбытком сырья снижают добычу нефти. Действия государств должны привести к восстановлению баланса спроса и предложения углеводородов на мировом рынке и тем самым поддержать рост цен после весеннего обвала.

Согласно первоначальным условиям соглашения, с мая по июнь производство сырья в странах — участницах договора должно было снизиться на 9,7 млн баррелей в сутки, с июля и до конца 2020 года — на 7,7 млн, а с января 2021-го по апрель 2022-го — на 5,8 млн. Впрочем, по итогам прошедшей встречи государства решили продолжить снижать добычу на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля.

«Было принято решение, чтобы те параметры, которые были на июнь, по сокращению на 9,7 млн баррелей в сутки продлить ещё на один месяц, на июль, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировал, и снизить риски и неопределённость», — приводит ТАСС слова министра энергетики России Александра Новака.

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Как подчеркнул глава Минэнерго, остальные условия сделки остались без изменений. Тем не менее, набранные темпы по сокращению добычи позволят снизить огромные запасы на рынке нефти, которые весной выросли более чем на 1 млрд баррелей, добавил министр.

Отметим, что в рамках сделки основные объёмы сокращения приходятся на Россию и Саудовскую Аравию. Каждая из двух стран снижает производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки от базового уровня 11 млн. Согласно оценке Минэнерго, в мае Россия выполнила условия договора на 96% и сократила добычу до 8,59 млн баррелей в сутки. Между тем, по словам Александра Новака, в июне объём исполнения составит 100%.

Одновременно Саудовская Аравия будет пытаться перевыполнить условия соглашения. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

«Для сбалансированности бюджета Саудовской Аравии необходимы цены на нефть выше $80 за баррель против $42 за баррель у России. В связи с этим именно со стороны Саудовской Аравии и будет исходить перевыполнение сделки для её общего исполнения и стабилизации рынка нефти», — пояснил Иконников.

Помимо сокращения мировой нефтедобычи в долгосрочной перспективе динамика цен на сырьё будет зависеть и от ситуации с коронавирусом, считают аналитики. В случае дальнейшего ослабления карантинных ограничений по всему миру потребление топлива будет восстанавливаться, а стоимость сырья продолжит расти.

«Необходимо, чтобы выросло потребление и восстановилась мировая экономика, которая слишком много потеряла из-за пандемии коронавируса. Поэтому в течение лета котировки, скорее всего, закрепятся на уровне $42—45 за баррель с постепенным ростом до $50 к декабрю», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По мнению экономиста «БКС Премьер» Антона Покатовича, сдерживающим фактором для нефтяных цен остаётся угроза второй волны коронавируса и роста политической напряжённости между США и Китаем. Как рассказал эксперт в беседе с RT, в этом случае к концу года стоимость нефти сформируется в диапазоне $40—45 за баррель.

© Владимир Астапкович/РИА Новости

Примечательно, что российский валютный рынок позитивно отреагировал на повышение нефтяных цен. В начале торгов понедельника курс доллара на Московской бирже снижался на 1% — до 68 рублей, а курс евро — на 0,8%, до 76,9 рубля.

«Если сделка по сокращению добычи нефти будет исполняться в полном объёме, а положительные настроения на мировых фондовых площадках будут улучшаться, то в краткосрочной перспективе российская валюта сможет укрепиться до 67 рублей за доллар», — отметил Денис Иконников.

Как полагает Артём Деев, в текущих условиях до конца лета курс доллара может колебаться в диапазоне 67—69 рублей, а курс евро — вблизи 76—78 рублей.