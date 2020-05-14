Топливный интерес: с чем связано постепенное восстановление мирового спроса на нефть

В своём обновлённом прогнозе Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения мирового спроса на нефть лишь на 8,6 млн баррелей вместо заявленных ранее 9,3 млн. Потребление энергосырья в мире начало постепенно восстанавливаться по мере снятия карантинных мер в ряде стран. На этом фоне эксперты уже фиксируют первое за несколько месяцев уменьшение нефтяных запасов в мировых хранилищах. Как полагают аналитики, одновременно с выполнением сделки ОПЕК+ постепенный рост спроса на углеводороды должен привести к удорожанию нефти. Как может измениться стоимость сырья до конца года — в материале RT.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно опубликованному в четверг, 14 мая, отчёту организации, по итогам года потребление энергосырья в мире сократится лишь на 8,6 млн баррелей в сутки. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 9,3 млн.

Специалисты агентства улучшили свою оценку на фоне ослабления карантинных мер в ряде стран. По подсчётам МЭА, уже к концу мая в условиях ограничений будут проживать порядка 2,8 млрд человек в мире по сравнению с 4 млрд в апреле. Как полагают эксперты, постепенное возвращение людей и предприятий к работе со временем должно привести к восстановлению глобального спроса на топливо.

При этом дополнительную поддержку мировому энергорынку до конца года может оказать и ожидаемое открытие границ между государствами. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

«Власти некоторых государств уже сняли ограничения по движению транспорта внутри страны, а также прекратили режим самоизоляции граждан. Подобная политика привела к увеличению спроса на энергоносители, что и отразилось в последнем прогнозе МЭА. В то же время отмена запрета на пересечение границ даст ещё больший позитивный эффект и значительно подстегнёт потребление энергосырья, включая нефть», — подчеркнул аналитик.

Отметим, что мировые инвесторы положительно отреагировали на обновлённый прогноз МЭА. Так, в ходе торгов четверга стоимость нефти эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне в моменте росла на 6,5% — до $31,3 за баррель. Энергосырьё американского сорта WTI дорожало на 8,6% — до $27,8 за баррель.

Помимо ожидаемого восстановления спроса, игроки рынка позитивно оценивают меры государств по сокращению мирового предложения углеводородов. Напомним, с 1 мая для борьбы с глобальным переизбытком нефти страны — участницы сделки ОПЕК+, включая Россию, начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также началось ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

Также по теме Курс реабилитации: Минэнерго России ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году выше $30 за баррель В 2020 году средний уровень цен на нефть может превысить $30 за баррель. Такой оценки придерживаются в Министерстве энергетики России....

«Страны, не примкнувшие к соглашению ОПЕК+, существенно сокращают добычу нефти, причём более быстрыми темпами, чем ожидалось. В апреле эта группа стран во главе с США и Канадой снизила нефтедобычу на 3 млн баррелей в сутки по сравнению с началом года. В июне сокращение может составить 4 млн баррелей в сутки и, возможно, продолжится в дальнейшем», — говорится в докладе МЭА.

По подсчётам агентства, в мае предложение нефти на мировом рынке должно уменьшиться на 12 млн баррелей в сутки и достичь минимального уровня за последние девять лет — 88 млн баррелей в день. В последующие месяцы общий объём сокращения добычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в сутки. Об этом ранее заявлял глава Минэнерго России Александр Новак.

Более того, 11 мая Саудовская Аравия сообщила о намерении дополнительно сократить нефтедобычу ещё на 1 млн баррелей в день. Одновременно эксперты ждут значительного снижения производства в США.

«Добыча в Штатах снижается быстрее прогнозов в связи с массовым сворачиванием работы буровых установок. В условиях низких цен на нефть работа многих вышек стала убыточной, что привело к их вынужденному закрытию. Фактически по итогам апреля добыча нефти в США упала минимум на 650 тыс. баррелей в сутки, а в ближайшее время снизится ещё на 1,2—1,3 млн баррелей в день», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

По последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, с начала весны количество буровых установок в Штатах упало более чем в два раза — до 292. Показатель стал самым низким с осени 2009 года.

Внимание к запасам

По словам Абрамова, положительное влияние на глобальный энергорынок может оказать и наметившееся сокращение запасов нефти в США. За неделю, завершившуюся 8 мая, коммерческие резервы сырья в Штатах неожиданно уменьшились на 745 тыс. баррелей. Снижение произошло впервые с 23 января. Об этом говорится в докладе американского Управления энергетической информации (EIA).

Напомним, что в апреле обвал глобального спроса на углеводороды из-за коронавируса привёл к почти полной загрузке американских нефтехранилищ. В результате осуществлять новые поставки сырья стало невозможно, а стоимость нефтяных контрактов впервые в истории опускалась до отрицательных значений.

«Начавшееся снижение запасов энергосырья в американских нефтехранилищах связано с тем, что снимаются ограничительные меры. В итоге американцы начинают больше ездить на автомобилях, начинается сезон отпусков. Сейчас отпуск по стране будет ещё более актуален в связи с закрытием границ, соответственно, растёт спрос на бензин, тем самым перерабатывается больше сырой нефти. Ну и, конечно, снижение добычи способствует более быстрому высвобождению запасов», — отметил Вячеслав Абрамов.

В целом, по мнению опрошенных RT экспертов, в условиях восстановления спроса, а также снижения добычи и запасов нефти в мире стоимость сырья может восстановиться до $40 за баррель к концу года. Впрочем, во многом положение вещей продолжит зависеть от ситуации с коронавирусом.

«При дальнейшем снятии карантинных ограничений и постепенном восстановлении мировой экономики цена на нефть марки Brent будет расти и может достигнуть $35 за баррель в среднесрочной перспективе. При этом уже к концу года стоимость барреля может закрепиться на отметке $40—42», — добавил эксперт.