«Активная спекулятивная игра»: цена нефти марки WTI впервые за 37 лет ушла в минус

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Роман Шимаев
Впервые в истории цена нефти американской марки WTI опустилась до отрицательных показателей. По завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) стоимость остановилась на отметке -$37,63 за баррель. Такую ситуацию аналитики связывают с необычайно низким спросом из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и с заполненностью хранилищ. Между тем некоторые эксперты отмечают, что обвал цен произошёл из-за активной спекулятивной игры игроков биржи.
«Активная спекулятивная игра»: цена нефти марки WTI впервые за 37 лет ушла в минус
  • Reuters
  • © Essam Al Sudani

Стоимость нефти марки WTI по завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) остановилась на отметке -$37,63 за баррель, а это означает, что производители сами будут доплачивать за своё сырьё покупателям. Снижение цены за 20 апреля оценивается в 300%.

Отметив, что цена на сырьё впервые ушла в отрицательные значения, при том что нефтяные фьючерсы торгуются на биржах с 1983 года.

Такое крупное падение стоимости обусловлено необычайно низким спросом на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и принимаемых странами усилий в борьбе вирусом. При этом избежать обвала на рынке не помогла даже сделка ОПЕК+. В середине апреля участники альянса пришли к договорённости по снижению производства нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с мая по июнь. Основные обязательства на себя взяли Россия и Саудовская Аравия — сокращение добычи на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн.

Между тем в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА) говорится, что в апреле спрос на нефть упадёт на 29 млн баррелей в сутки и достигнет минимального уровня с 1995 года.

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«Даже предположив, что ограничения на передвижения будут сняты во втором полугодии 2020 года, мы ожидаем, что спрос на нефть в мире в 2020 году снизится на 9,3 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, остановив почти десятилетний рост показателя», — говорилось в документе.

«Кто-то потерял миллиарды долларов»

Как считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин произошедший обвал нефтяных котировок на американской фьючерсной бирже обусловлен спекуляциями игроков рынка.

«Происходит майское закрытие фьючерсов, и на этом фоне идёт активная спекулятивная игра. Это вообще не про нефть, на месте нефти могло бы быть что угодно. Так как нефть как товар, который активно продаётся и покупается, происходит активная игра спекулянтов. К тому, как заполняются хранилища, она имеет опосредованное отношение. Пока пика заполнения хранилищ нет, ещё остаётся задел. По прогнозам, они закончатся в середине мая, ещё три с лишним недели»,— сказал собеседник RT.

По его словам, биржевые игроки заняли позицию «опустить всё вниз», что привело к тому, что те, кто торговал в пользу повышения, проиграли, а кто-то «потерял миллиарды долларов».

В свою очередь, экономист Михаил Хазин в беседе с RT пояснил, что нестабильная ситуация на рынке нефти связана с глобальной паникой. 

«Поскольку мы вступили в полосу большого спада, то цены на нефть будут ниже, чем они были в предыдущие десять лет. Но насколько — вопрос, на который нет ответа. В мире паника, поэтому говорить о цене достаточно бессмысленно. Это цена фьючерсов, но пока непонятно, какой будет цена контрактов на реальную поставку. Когда паника закончится, думаю, это произойдёт в конце мая — начале июня, можно будет говорить о долгосрочных ценах», — заявил Хазин.

  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Картельный сговор»

Произошедшую ситуацию на рынке также оценил бывший премьер-министр России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор. С учётом нашего опыта в газовой сфере, предлагаем продавать нефть по принципу take or pay (бери или плати. — RT). Готовы обсуждать этот вариант с нашими партнёрами», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вместе с тем представитель Министерства нефти Ирака Асем Джихад пояснил, что произошедший уход стоимости нефти WTI в минусовые значения естественен, поскольку ситуация с распространением коронавируса привела к застою на рынке, переполненности хранилищ и избыточному уровню предложения.

«Важнейшие факторы, вызвавшие крушение цен на нефть — ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов, отсутствие потребления топлива, ввиду всего этого предложения больше, чем спроса. Процесс связан со степенью контроля над распространением коронавируса и постепенным снятием ограничений на передвижение: по мере того, как мы будем возвращаться к естественному темпу передвижений, это будет отражаться позитивно на потреблении нефти и на ценах. А пока имеются ограничения, мы будем наблюдать дальнейшие потери на рынках», — цитирует его РИА Новости.

Ранее компания Haynes & Boone сообщала, что с 2015 по 2019 год обанкротились в общей сложности 208 энергетических компаний из Северной Америки. Общий объём их задолженности составил $121,7 млрд. Ожидается, что в 2020 году число разорившихся производителей сырья лишь возрастёт.

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