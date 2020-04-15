С оглядкой на спрос: мировые цены на нефть впервые за почти две недели опустились до $28 за баррель

В среду, 15 апреля, цена нефти Brent упала на 5% и впервые почти за две недели опустилась до $28 за баррель. Инвесторы негативно отреагировали на прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА). По оценке организации, в апреле мировой спрос на нефть упадёт почти на 30 млн баррелей в сутки — до минимума с 1995 года. При этом по итогам 2020 года обвал потребления сырья может стать самым масштабным за всю историю. Впрочем, как отмечают эксперты, снижение нефтедобычи участниками сделки ОПЕК+ и другими крупными экспортёрами позволит восстановить баланс рынка к концу года. Как на этом фоне могут измениться нефтяные цены — в материале RT.

В среду, 15 апреля, мировые цены на нефть уверенно снижаются в ходе глобальных торгов. В середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дешевело более чем на 5% — до $28 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 2 апреля.

По словам опрошенных RT аналитиков, инвесторы негативно отреагировали на доклад Международного энергетического агентства (МЭА). В организации заявили о падении мирового спроса на нефть в апреле на 29 млн баррелей в сутки — до самого низкого уровня с 1995 года.

Более того, согласно прогнозу МЭА, в целом по итогам 2020 года глобальное потребление энергосырья может уменьшиться на 9,3 млн баррелей в день по сравнению с 2019-м. Как подчеркнул глава агентства Фатих Бироль, с точки зрения обвала спроса на нефть текущий год может стать «самым худшим в истории».

Наблюдаемую динамику спроса эксперты объясняют последствиями пандемии коронавируса. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превышает 1,8 млн, из них более 119 тыс. скончались. Распространение болезни и карантинные меры спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате снижается и потребление энергосырья.

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«На фоне пандемии коронавируса и закрытия границ в 187 странах мира падение спроса на нефть к настоящему времени может варьироваться от 25 до 30 млн баррелей в сутки. Более того, последняя сделка ОПЕК+ пока не позволила стабилизировать нефтяные цены, поскольку даже с учётом сокращения добычи предложение существенно превышает спрос», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Напомним, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил о согласовании условий новой сделки по сокращению мировой нефтедобычи. Как ожидается, с мая по июнь 23 страны — участницы ОПЕК+ будут снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки.

Более того, по словам Новака, ряд государств, которые не входят в ОПЕК+ (США, Норвегия, Аргентина и Канада), могут дополнительно снизить добычу. Как отметил министр на совещании правительства 15 апреля, в результате общий объём сокращения производства мировыми экспортёрами сырья может составить 15—20 млн баррелей в сутки.

Действия стран — экспортёров энергосырья должны восстановить равновесие спроса и предложения нефти в мире. Между тем для окончательной балансировки рынка может потребоваться время. Об этом в беседе с RT рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко.

«Инвесторы поняли, что новая сделка по сокращению нефтедобычи не сможет быстро сбалансировать сырьевой рынок, а из-за вируса в хранилищах по-прежнему скапливается большой объём неиспользованного топлива. На фоне карантинных мер мировая экономика поставлена на паузу, что наносит удар по деловой активности и, как следствие, по спросу на энергосырьё», — пояснил аналитик.

Помимо этого, наблюдаемое снижение нефтяных цен эксперты связывают с негативными прогнозами Международного валютного фонда (МВФ). Накануне, 14 апреля, в организации заявили о возможном падении мировой экономики в 2020 году сразу на 3%. Как ожидается, прогнозируемое сокращение глобального ВВП может стать самым масштабным со времён Великой депрессии 1930-х годов.

«Появление негативных прогнозов по мировому росту, в том числе от МВФ, приводит к усилению тревожности рынков. Трейдеры на фоне отсутствия позитивных новостей начинают распродавать некоторые группы рисковых активов, к которым в том числе относятся и нефтяные фьючерсы», — отметил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Горючий баланс

Между тем специалисты МЭА прогнозируют постепенное восстановление баланса между спросом и предложением нефти уже во второй половине 2020 года. Так, по мере снятия карантинных мер глобальное потребление энергосырья начнёт постепенно расти.

«В II квартале 2020 года ожидается, что спрос будет на 23,1 млн баррелей в сутки ниже, чем годом ранее. Восстановление спроса на нефть во втором полугодии будет плавным, а в декабре он всё ещё будет на 2,7 млн баррелей в сутки ниже прошлогодних показателей», — прогнозируют в МЭА.

В то же время эксперты агентства не исключают образования дефицита на глобальном рынке нефти к концу года. Так, в случае полного выполнения условий сделки ОПЕК+ и сокращения добычи сырья другими крупными экспортёрами объём мирового предложения углеводородов может опуститься ниже уровня спроса.

«Снижение объёмов предложения с учётом сокращений в ОПЕК+ выведет рынок в состояние дефицита во второй половине 2020 года. Это позволит остановить рост запасов в хранилищах и вернуть рынок в нормальные условия», — говорится в докладе МЭА.

Согласно прогнозу Антона Покатовича, на фоне по-прежнему сохраняющего переизбытка нефти на глобальном рынке до конца весны стоимость энергосырья может оставаться в диапазоне $30—33 за баррель. Впрочем, уже во второй половине года котировки могут начать расти и способны закрепиться выше отметки $40.

«Если мировая экономика, а за ней и мировой спрос на нефть перейдут к восстановлению, то уже к концу года цены на нефть могут восстановиться к уровням $42—48 за баррель», — заключил аналитик.