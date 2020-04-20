«Поставлять больше некуда»: цена на нефть WTI впервые в истории опустилась ниже $3 за баррель

В понедельник, 20 апреля, цена американской нефти продемонстрировала рекордный за всю историю обвал. Стоимость контракта на поставку сырья WTI рухнула на 80% и впервые с начала торгов этим сортом — с 1983 года — опускалась до отметки $2,99 за баррель. Наблюдаемую ситуацию аналитики объясняют глобальным снижением спроса на углеводороды и заполнением мировых нефтехранилищ. Игрокам рынка стало некуда поставлять энергосырьё, и они вынуждены продавать контракты по любой возможной цене. Усилившаяся паника на энергорынке Штатов рискует обернуться новой волной банкротств сланцевых производителей, не исключают эксперты.

В понедельник, 20 апреля, торги на глобальном энергорынке сопровождаются резким обвалом мировых цен на нефть.

Стоимость фьючерса на сырьё американской марки WTI c поставкой в мае рухнула более чем на 80% и опускалась до $2,99 за баррель. Значение стало самым низким с момента начала первых торгов этим сортом — с 1983 года.

Одновременно цена июньского фьючерса на нефть эталонной марки Brent упала более чем на 6% — до $26 за баррель.

Наблюдаемую динамику цен опрошенные RT аналитики объясняют падением мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса. Согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), общее число заражённых в мире превысило отметку в 2,31 млн, из них более 157 тыс. скончались. Распространение болезни и карантинные меры провоцируют массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо. В результате снижается и потребление энергосырья.

«Как ранее заявили специалисты Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле спрос на нефть упадёт на 29 млн баррелей в сутки и достигнет минимального уровня с 1995 года. При этом, по нашим оценкам, в мае потребление энергосырья может упасть на 30—35 млн баррелей в день. В целом же по итогам 2020 года в МЭА ждут падения спроса на 9,3 млн баррелей в сутки. Такие цифры усиливают давление на рынок и на цены», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Более того, в условиях пандемии инвесторы опасаются заполнения нефтехранилищ и массово распродают контракты на поставку сырья в мае. Такую точку зрения в беседе с RT выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

«Скоро истекает срок майских фьючерсов. И те, кто смог реализовать, будут вынуждены выйти на поставку нефти по этим контрактам. А поставлять, собственно говоря, некуда — хранилища заполняются со страшной скоростью или уже заполнены. Это чисто биржевая ситуация — майские контракты падают в цене, а инвесторы перекладывают деньги в июньские или июльские фьючерсы. Таким образом, поскольку исполнить майский контракт уже фактически невозможно, инвесторы вынуждены продавать его по любой цене», — объяснил эксперт.

Дополнительным поводом для обвала цен на американскую нефть стала негативная динамика экономики США. Об этом в беседе с RT рассказал создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS Егор Клопенко. По оценке бюджетного управления конгресса Штатов, в II квартале ВВП США в годовом выражении может сократиться более чем на 28%. В то же время специалисты Morgan Stanley прогнозируют обвал сразу на 38%.

По словам Клопенко, введённые в Штатах карантинные меры привели к снижению деловой активности и остановке целого ряда производств. В результате спрос на энергосырьё со стороны предприятий дополнительно уменьшился и спровоцировал ещё больший обвал котировок.

«В США на фоне спада экономики нефть стала неликвидным товаром. На этой неделе, например, в Техасе некоторые покупатели платили по $2 за баррель. Сейчас запасы сырья в стране растут с большой скоростью, в то время как транспортировка нефти из Штатов до европейских заказчиков обходится в разы дороже, чем нефть из государств Персидского залива. Если цены будут и дальше находиться ниже $20 за баррель, то американским производителям придётся доплачивать потребителям, чтобы хоть как-то избавиться от своей нефти», — пояснил эксперт.

Сланцевый закат

Отметим, что на фоне падения цен на нефть акции крупнейших сланцевых компаний США начали стремительно дешеветь. Так, с начала марта стоимость ценных бумаг Occidental Petroleum обвалилась более чем на 60% (с $32 до $12 за штуку), а фондовые котировки Continental Resources и EOG Resources просели на 43% и 34% соответственно.



Как рассказал в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, инвесторы опасаются банкротств сланцевых производителей и распродают рисковые ценные бумаги. По словам аналитика, при текущем уровне цен компании с высокой долей вероятности не смогут платить по счетам и обслуживать долги.

«Стоимость производства сланцевой нефти гораздо выше, чем при традиционной добыче. Например, средняя цена себестоимости барреля, добытого в Пермском бассейне (США), составляет $40—50, в то время как себестоимость сырья при традиционной добыче находится на уровне $15 за баррель. В условиях, когда цены поставок активно снижаются, а стоимость хранения растёт, многие некрупные участники американской нефтяной отрасли могут не выдержать давления и будут уходить с рынка», — пояснил аналитик.

По оценке компании Haynes & Boone, с 2015 по 2019 год обанкротились в общей сложности 208 североамериканских энергетических компаний с объёмом задолженности $121,7 млрд. Ожидается, что в 2020 году число разорившихся производителей может возрасти.

Как отметил Антон Покатович, такое положение дел может ускорить рост безработицы и оказать дополнительное давление на экономику страны. В то же время смягчить кризис в США может снижение нефтедобычи, соразмерное уровням России и Саудовской Аравии.

Напомним, в середине апреля участники соглашения ОПЕК+ возобновили сотрудничество и договорились с мая по июнь снизить производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом в рамках сделки ОПЕК+ основные объёмы сокращения возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. Каждая из двух стран должна будет уменьшить производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки — до 8,5 млн.

«США уже предпринимают некоторые попытки снизить нефтедобычу. Так, Continental Resources, которая добывает нефть в Оклахоме и Северной Дакоте, сообщила о сокращении добычи в апреле и мае примерно на 30%. Кроме того, часть сланцевых компаний Техаса закрыли ряд старых месторождений. В Вашингтоне понимают, что без снижения темпов нефтедобычи рынок не сможет стабилизироваться в ближайшей перспективе», — заключил аналитик.