Курс реабилитации: Минэнерго России ожидает среднюю цену на нефть в 2020 году выше $30 за баррель

В 2020 году средний уровень цен на нефть может превысить $30 за баррель. Такой оценки придерживаются в Министерстве энергетики России. Как полагают в ведомстве, уже во второй половине года стоимость энергосырья может начать восстанавливаться по мере снятия карантинных ограничений в мире и выполнения сделки ОПЕК++. Впрочем, значительного удорожания углеводородов ожидать не стоит, уверены эксперты. Давление на котировки оказывает загруженность мировых нефтехранилищ.

В 2020 году средняя цена на нефть будет находиться чуть выше уровня $30 за баррель. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Александр Гладков.

«В этом году мы ожидаем, что цена в среднем будет в районе $30 с чем-то. То есть она не будет стоить $15, не будет стоить $20. Именно на это и направлены все наши усилия», — отметил Гладков во время онлайн-конференции в рамках Тюменского нефтегазового форума.

На торгах во вторник сырьевые котировки демонстрируют неоднозначную динамику. В начале сессии нефть американского сорта WTI дешевела почти на 20% — до $10,1 за баррель, а стоимость эталонной марки Brent снижалась на 6%, до $18,7. Впрочем, уже во второй половине дня цены продемонстрировали небольшой рост и восстановились до $13 и $20 за баррель соответственно.

Как рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский, наблюдаемая неопределённость на рынке связана с опасениями мировых инвесторов по поводу переполненных нефтехранилищ. По словам эксперта, текущее положение дел рискует вновь обернуться падением цен на американскую нефть ниже нуля.

Также по теме Нервное колебание: цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года 22 апреля цена на нефть марки Brent впервые почти за 21 год опустилась ниже $16 за баррель. После этого котировки немного...

«Мировые нефтехранилища уже заполнены примерно на 85%. То есть постепенно приближается момент, когда резервуары будут забиты под завязку. Почти полностью заполнено крупнейшее американское нефтехранилище Кушинг, штат Оклахома. Этот фактор оказывает давление в первую очередь на нефть марки WTI, потому что основные её потребители находятся в Соединённых Штатах», — пояснил эксперт.

Напомним, 20 и 21 апреля цена биржевого контракта на поставку нефти WTI в мае впервые в истории опускалась до отрицательных значений. Отчасти это объяснялось тем, что резервуары нефтехранилищ оказались практически заполнены и держатели контрактов были готовы сами заплатить за свой отказ от обязательств принять сырьё.

С 1 мая для борьбы с переизбытком нефти на глобальном рынке страны — участницы сделки ОПЕК+ начнут снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи должно начаться ещё в десяти странах — экспортёрах сырья, в том числе в США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

По словам главы Минэнерго Александра Новака, общий объём сокращения производства мировыми производителями углеводородов в рамках нового партнёрства ОПЕК++ может составить 15—20 млн баррелей в сутки. В то же время глобальный энергорынок сможет ощутить влияние сделки только во второй половине года. На этом фоне Александр Новак не ожидает быстрого восстановления цен на сырьё.

«В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счёт новой сделки ОПЕК++», — написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Как рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв, нефтяные цены могут начать постепенно стабилизироваться на фоне частичного ослабления карантинных мер в Европе. Так, улучшение ситуации с COVID-19 уже наблюдается в Германии, Франции, Италии, Испании. Как ожидается, к середине мая в этих странах будет выявлено 97% всех заболевших. Об этом говорится в исследовании Сингапурского университета технологии и дизайна.

«Когда европейские страны станут снимать ограничения, спрос на нефтепродукты начнёт восстанавливаться. В этих условиях возможность роста цен на нефть до $30 за баррель в мае выглядит достаточно реалистичной. К концу года можно ожидать уровня $40 за баррель», — отметил Калачёв.

Ценовая рокировка

Любопытно, что на фоне неопределённой динамики нефтяных цен в последние недели стоимость сырья российского сорта Urals 24 апреля превысила цену эталонной марки Brent. Об этом говорится в отчёте аналитического агентства Argus. Наблюдаемую ситуацию эксперты связывают с ожидаемым снижением экспорта российской нефти в Европу.

«Согласно майской программе отгрузок, экспорт Urals из балтийских портов должен сократиться почти на 40% относительно апреля, до минимального уровня с декабря 2014 года — 997 тыс. баррелей в сутки (4,3 млн тонн). Поставки из России уменьшаются вследствие вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи», — говорится в сообщении агентства.

По словам Алексея Калачёва, традиционно нефть российского сорта Urals стоит дешевле Brent. Тем не менее в текущих условиях Urals пользуется большим спросом со стороны европейских перерабатывающих заводов (НПЗ), чем североморское сырьё. Помимо этого, как отметил аналитик, в настоящий момент Россия остаётся единственным надёжным поставщиком тяжёлой нефти.