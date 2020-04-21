«Негде хранить и некому отдавать»: что спровоцировало исторический обвал мировых цен на нефть

Во вторник, 21 апреля, цена на нефть эталонной марки Brent падала почти на 30% и впервые с января 2002 года опускалась ниже $19 за баррель. В свою очередь, стоимость майских контрактов на сорт WTI продемонстрировала небольшое восстановление, выйдя из отрицательной зоны. По словам экспертов, обвал глобального спроса на углеводороды привёл к полной загрузке мировых нефтехранилищ. В результате держатели контрактов были готовы сами заплатить за свой отказ от фьючерса, чего прежде никогда не случалось. Как долго может продлиться неопределённость на энергорынке — в материале RT.

Во вторник, 21 апреля, торги на глобальном энергорынке сопровождаются резким падением мировых цен на нефть. В середине дня стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в июне снижалась почти на 30% — до $18,27 за баррель. Значение стало самым низким с января 2002 года. Одновременно июньские фьючерсы на сырьё американской марки WTI дешевели более чем на 40% — до $11,8 за баррель.

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Рынок сохраняет негативную динамику после исторического обвала котировок накануне. Так, 20 апреля стоимость нефти WTI впервые за всё время торгов — с 1983 года — опустилась до отрицательных значений. Контракт на поставку американского сырья в мае подешевел на 300% — с $18 до минус $37,6 за баррель.

Утром 21 апреля котировки ненадолго вышли в плюс и восстановились до $1,65, но уже во второй половине дня вновь опускались ниже нуля — до минус $8 за баррель. Впрочем, затем они немного укрепились, установившись на отметке около $5. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX).

«Надо понимать, что биржи — это площадки, где торгуют ценными бумагами, а не физическим товаром. При этом большинству трейдеров вовсе не нужна физическая поставка нефти. Они лишь скупают и продают контракты. В результате трейдеры, скупившие ранее майские фьючерсы, оказались перед дилеммой: или получить фактический объём сырой нефти по контрактам, что им совсем не нужно, или устроить распродажу фьючерсов, что и произошло», — объяснил RT руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Более того, вечером 21 апреля истекает срок действия майских фьючерсов на нефть WTI. После этого момента обладатели контрактов будут обязаны принять поставку нефти в мае. Однако американские нефтехранилища оказались полностью заполненными, из-за чего получение нового товара стало невозможным. Об этом в разговоре с RT рассказал управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«Фьючерс, который не был продан до истечения срока, обязывает получить физическую нефть. Однако крупнейшее нефтехранилище Кушинг, штат Оклахома, полностью занято. Держатели фьючерсных контрактов нефти столкнулись с ситуацией, когда нефть негде хранить и некому отдавать, и в результате им приходилось доплачивать, чтобы только избавиться от контрактов», — пояснил Кириенко.

После того как трейдеры начали доплачивать за отказ от фьючерса, стоимость самого контракта на бирже стала отрицательной.

Лишние баррели

Падение котировок WTI ниже нуля и полную загруженность нефтехранилищ аналитики связывают с обвалом глобального спроса на углеводороды. Пандемия коронавируса и карантинные меры во многих странах мира спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. Таким образом, как объяснил Алексей Кириенко, отгружать нефть стало некуда.

«В частности, крупнейший в мире коммерческий оператор нефтехранилищ Royal Vopak NV уже заявил о том, что все ёмкости во всех терминалах у них уже заняты. Практически все морские танкеры тоже заполнены», — добавил эксперт.

Как ранее заявили специалисты Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле мировой спрос на нефть упадёт на 29 млн баррелей в сутки и достигнет минимального уровня с 1995 года. Для борьбы с переизбытком нефти на глобальном рынке в середине апреля участники соглашения ОПЕК+ возобновили сотрудничество и договорились снизить производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки.

Министр энергетики РФ Александр Новак

РИА Новости

© Максим Блинов

Более того, как заявлял глава Минэнерго Александр Новак, ряд государств, которые не входят в ОПЕК+ (США, Норвегия, Аргентина и Канада), могут дополнительно уменьшить добычу. По словам министра, в результате общий объём сокращения производства мировыми экспортёрами сырья может составить 15—20 млн баррелей в сутки.

Между тем заявленный объём сокращения нефтедобычи может оказаться недостаточным для балансировки рынка и поддержания цен. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

«Для нормализации ситуации на рынке нефти необходимо значительное сокращение добычи нефти. По различным оценкам, в апреле-мае спрос на сырьё упадёт на 25—35 млн баррелей в сутки. Таким образом, нефтяной сделки, при которой сокращение добычи составит 20 млн, будет недостаточно. В связи с этим цены на нефть останутся под значительным давлением в краткосрочной перспективе», — объяснил аналитик.

С оглядкой на карантин

Как ожидается, наблюдаемый обвал котировок Brent и WTI может спровоцировать и резкое удешевление российской нефти Urals. Между тем опрошенные RT эксперты пока не ожидают падения цен на отечественное сырьё до отрицательных уровней.

«Снижение цен до отрицательных отметок пока не грозит Brent и Urals. Фьючерсы на российский сорт Urals фактически не торгуются на бирже, а цена поставок Urals рассчитывается ежедневно как производная от североморской нефти Brent. Конечно, цены на июньские фьючерсы Brent и Urals тоже снизятся, но не до отрицательного уровня», — подчеркнул Юрий Мазур.

Отметим, что в понедельник, 20 апреля, нефть Urals торговалась выше отметки $17 за баррель. Такие данные приводит аналитическое агентство Argus.

В целом опрошенные эксперты по-разному оценивают дальнейшую динамику мировых цен на нефть. Как рассказал RT ведущий аналитик компании 8848 Invest Виктор Першиков, уже во II—III квартале 2020 года котировки эталонной марки Brent могут частично восстановиться и подняться выше $30 за баррель. В то же время аналитик пока не ожидает роста цен до $45 за баррель в обозримой перспективе.

Впрочем, как полагает Юрий Мазур, во многом ситуация на глобальном энергорынке будет зависеть от динамики распространения коронавируса. Так, возможное ослабление пандемии и снятие карантинных ограничений может вновь привести к росту спроса на топливо.

«В конце мая, возможно, будут сняты запреты на международные авиаперелёты, есть потенциал к восстановлению промышленности, а это значит, что потребление нефти начнёт увеличиваться. Скорее всего, в конце весны цены на нефть начнут постепенно расти и достигнут отметки в $33—37. Но полного восстановления цен на уровне декабря 2019-го в этом году ждать не приходится. Скорее всего, до конца года рынок нефти будет нестабильным, а стоимость фьючерсных контрактов будет колебаться в пределах $35—55», — заключил эксперт.