«Временный биржевой механизм»: стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, однако позже снова стала отрицательной. При этом цена на марку Brent упала более чем на 10%. Накануне впервые в истории WTI продемонстрировала отрицательные ценовые показатели. Эксперты полагают, что сложившаяся ситуация является временным биржевым механизмом и вскоре цены вновь возрастут.

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, однако позже снова стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08:17 мск цена майских фьючерсов на WTI выросла до $1,65 за баррель, а стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $25,32 за баррель.

Однако к 10:42 мск цена майских фьючерсов на нефть WTI вновь стала отрицательной, достигнув минус $4,53 за баррель.

При этом к 10:55 цена на нефть марки Brent упала более чем на 10%, до $22,97 за баррель.

Накануне впервые в истории цена нефти марки WTI опустилась до отрицательных показателей. По завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) стоимость остановилась на отметке минус $37,63 за баррель.

За американской WTI последовала и Urals, которой торгуют российские компании. Её расчётная цена вечером 20 апреля достигла минус $2 за баррель, что на 112,7% меньше последней цены 19 апреля, составлявшей $15,75.

Поводом для обвала мировых цен на нефть стала пандемия коронавируса, из-за которой страны были вынуждены вводить ограничительные меры для граждан и предприятий, а также распад сделки ОПЕК+.

Напомним, в марте нефть марки Brent опускалась ниже $22 за баррель, а WTI — ниже $20. После согласования новой сделки ОПЕК+, предусматривающей серьёзные сокращения объёмов добычи, котировки ненадолго поднялись.

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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя сложившуюся ситуацию, высказал мнение, что нефтяной рынок, возможно, станет функционировать по-другому.

«Эта ситуация должна быть предметом самого внимательного анализа, поскольку подрывает восстановление мировой экономики. Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учётом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

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Он также считает, что произошедшее 20 апреля с фьючерсными контрактами напоминает картельный сговор.

Эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев в разговоре с RT отметил, что для анализа ситуации важно понимать, как происходит ценообразование на рынке нефти, поскольку очень большая часть нефтяных цен формируется на основе фьючерсов, то есть контрактов, которые предполагают поставку нефти в будущем по определённым ценам.

«Часть из них (так называемые контракты с поставкой) предполагает поставки физических объёмов нефти, а другая часть заключается на случай изменения цен, страхует от их колебания — это чисто бумажная цена для того, чтобы уравновешивать рынок. Этот механизм работает очень хорошо, когда есть реальные поставки нефти», — объяснил эксперт.

По мнению Беляева, в нынешней ситуации потребление нефти упало вследствие того, что коронавирус затормозил развитие производства в мире. Однако он уверен, что те, кто занимаются реальной экономикой и реальными поставками нефти, могут ожидать, что «в самое ближайшее время цены выровняются и пойдут вверх». По его словам, произошедшее — временный биржевой механизм, поэтому в данном случае «нет никакой катастрофы».

«Конечно, высоких значений, допандемических, цены не достигнут, но на приличных уровнях, на которых уже можно вести нормальную хозяйственную деятельность, мы их увидим и увидим достаточно скоро», — заключил Беляев.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв назвал сложившуюся ситуацию «классическим биржевым корнером».

«Закрыть, продать контракт, чтобы получить расчёт, оказалось практически некому, поэтому цена упала в отрицательную область. Это курьёз, который вряд ли повторится, игроки научатся эти ситуации обходить. Другая ситуация с российской нефтью в европейских портах. Дело в том, что когда возможности для хранения нефти уже исчерпываются (и для нефти, и для нефтепродуктов), как мы видим, у нас неожиданно начали опускаться оптовые цены на топливо, на бензин. Ни добычу, ни производство нельзя одномоментно остановить или приостановить», — заявил аналитик RT.

Он уточнил, что всё это — производство непрерывного цикла, и для его приостановки необходимы подготовительные работы, то есть дорогостоящие мероприятия, требующее времени.

«А хранить фактически негде и продать некому. Надо что-то немедленно делать, приступать к сокращениям, к остановкам просто-напросто немедленно. С расчётом на то, чтобы потом из этой ситуации выходить», — добавил он.