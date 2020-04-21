Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
- Reuters
«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев.
Он отметил, что Россия предлагает продавать нефть по принципу take or pay и готова обсуждать этот вариант с партнёрами.
Ранее стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала на более 136% и впервые в истории стала отрицательной. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов снижалась до $25,70.