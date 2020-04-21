Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором

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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
  • Reuters

«То, что мы наблюдаем в отношении нефтяных фьючерсных контрактов, очень напоминает картельный сговор», — написал Медведев.

Он отметил, что Россия предлагает продавать нефть по принципу take or pay и готова обсуждать этот вариант с партнёрами.

Ранее стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI упала на более 136% и впервые в истории стала отрицательной. Цена июньских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов снижалась до $25,70.

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