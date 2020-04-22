«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией»: Новак дал оценку произошедшему обвалу нефтяных котировок

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Роман Шимаев, Кирилл Горшенин
Падение цены на американскую нефть WTI до отрицательных значений стал следствием завершения торгов на «бумажном рынке», отсутствия спроса и заполненности хранилищ. Такое мнение высказал министр энергетики России Александр Новак. При этом он отметил, что нефтяной рынок находится «в крайне волатильном состоянии» из-за пандемии COVID-19, но страны ОПЕК+ готовы вмешаться при необходимости. Между тем на мировых торгах вновь зафиксировано снижение котировок — июньские фьючерсы Brent падают боле чем на 25%, а WTI — на 40%.
«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией»: Новак дал оценку произошедшему обвалу нефтяных котировок
  • © Hussein FALEH / AFP

Произошедший 20 апреля обвал котировок майского фьючерса нефти марки WTI обусловлен рядом причин. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — заявил Новак.

При этом он призвал помнить, что речь идёт о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию».

«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют в случае необходимости все возможности для реагирования», — добавил глава Минэнерго России.

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По его мнению, давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределённостью сроков восстановления мировой экономики», — пояснил российский министр.

Кроме того, во вторник, 21 апреля, несколько министров ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию для обсуждения ситуации на рынке нефти. Они подтвердили свою приверженность соглашению от 12 апреля, когда участники альянса договорились о снижении в мае — июне добычи на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го.

Также в Техасе состоялось заседание железнодорожной комиссии, которая курирует в штате вопросы, касающиеся энергоносителей. По итогам встречи председатель комиссии Уэйн Крисчен отложил как минимум до 5 мая голосование по вопросу о возможном сокращении добычи нефти на фоне происходящих событий.

«Нам нужно быть полностью уверенными, что, если мы примем решение, оно будет соответствовать требованиям законодательства», — цитирует его ТАСС.

Вдобавок, комиссар железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон в эфире телеканала CNBC сообщил, что накануне провёл разговор с российским министром энергетики. По его словам, они обсудили с Александром Новаком возможность принятия дополнительных мер по стабилизации нефтяного рынка.

  • Reuters
  • © Henry Romero

Между тем мировые цены на нефть продолжают находиться на непривычно низком уровне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00:15 мск нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне за сутки потеряла в стоимости более 25%, опустившись до $19,5 за баррель. При этом цена в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель, чего не происходило с декабря 2001 года.

Вместе с тем июньский фьючерс марки на техасскую WTI обрушился на 40%, до $13 за баррель. При этом в моменте стоимость барреля падала до $6,5.

Накануне впервые в истории цена нефти марки WTI опустилась до отрицательных показателей. По завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) стоимость майских фьючерсов зафиксировалась на отметке минус $37,63 за баррель. Обвал произошёл на фоне чрезвычайно низкого спроса на сырьё. Как следует из отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле спрос на нефть  достигнет минимального уровня с 1995 года.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на бирже превалируют панические настроения.

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«Это продолжение паники на бирже, которая началась вчера. Ситуация становится всё более запутанной. Факт в том, что трейдеры будут реагировать на малейшие новостные поводы, потому что очень много неопределённости на рынке. Неясно, насколько быстро будет восстанавливаться спрос, насколько большой переизбыток. Как минимум до июня мы будем в большой неопределённости», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также отметил, что ситуация на рынке в ближайшее время вряд ли будет располагать к повышению котировок.

«Если брать Brent, на следующей неделе закрытие этого фьючерса, и, видимо, кто-то хочет повторения истории. Однако, думаю, такого не будет. При этом видно, что общее настроение на рынке негативное», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, есть два необходимых условия для изменения ситуацию.

«Первое: выход из карантина самых крупных экономик мира — Евросоюза и США. Китай уже вышел и будет набирать обороты, но он один всю мировую экономику не вытянет и мировой спрос на нефть тоже. Второе: выполнение сделки ОПЕК+ и кампания, которая начнётся 1 мая. Она должна быть реализована и выполняться по оговорённым условиям», — добавил Пикин.

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