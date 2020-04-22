«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией»: Новак дал оценку произошедшему обвалу нефтяных котировок

Падение цены на американскую нефть WTI до отрицательных значений стал следствием завершения торгов на «бумажном рынке», отсутствия спроса и заполненности хранилищ. Такое мнение высказал министр энергетики России Александр Новак. При этом он отметил, что нефтяной рынок находится «в крайне волатильном состоянии» из-за пандемии COVID-19, но страны ОПЕК+ готовы вмешаться при необходимости. Между тем на мировых торгах вновь зафиксировано снижение котировок — июньские фьючерсы Brent падают боле чем на 25%, а WTI — на 40%.

Произошедший 20 апреля обвал котировок майского фьючерса нефти марки WTI обусловлен рядом причин. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

«Вчерашний коллапс нефтяных котировок американской марки WTI произошёл в связи с распродажей фьючерса с поставкой в мае в момент окончания торгов по бумаге, отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и с вероятностью затоваривания хранилищ. Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений», — заявил Новак.

При этом он призвал помнить, что речь идёт о «бумажном рынке», то есть о торговле производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. По его словам, «не стоит драматизировать ситуацию».

«Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют в случае необходимости все возможности для реагирования», — добавил глава Минэнерго России.

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По его мнению, давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределённостью сроков восстановления мировой экономики», — пояснил российский министр.

Кроме того, во вторник, 21 апреля, несколько министров ОПЕК+ провели неформальную телеконференцию для обсуждения ситуации на рынке нефти. Они подтвердили свою приверженность соглашению от 12 апреля, когда участники альянса договорились о снижении в мае — июне добычи на 9,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го.

Также в Техасе состоялось заседание железнодорожной комиссии, которая курирует в штате вопросы, касающиеся энергоносителей. По итогам встречи председатель комиссии Уэйн Крисчен отложил как минимум до 5 мая голосование по вопросу о возможном сокращении добычи нефти на фоне происходящих событий.

«Нам нужно быть полностью уверенными, что, если мы примем решение, оно будет соответствовать требованиям законодательства», — цитирует его ТАСС.

Вдобавок, комиссар железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон в эфире телеканала CNBC сообщил, что накануне провёл разговор с российским министром энергетики. По его словам, они обсудили с Александром Новаком возможность принятия дополнительных мер по стабилизации нефтяного рынка.

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Между тем мировые цены на нефть продолжают находиться на непривычно низком уровне. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 00:15 мск нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне за сутки потеряла в стоимости более 25%, опустившись до $19,5 за баррель. При этом цена в ходе торгов опускалась ниже $18 за баррель, чего не происходило с декабря 2001 года.

Вместе с тем июньский фьючерс марки на техасскую WTI обрушился на 40%, до $13 за баррель. При этом в моменте стоимость барреля падала до $6,5.

Накануне впервые в истории цена нефти марки WTI опустилась до отрицательных показателей. По завершении торгов на товарной бирже в Нью-Йорке (NYMEX) стоимость майских фьючерсов зафиксировалась на отметке минус $37,63 за баррель. Обвал произошёл на фоне чрезвычайно низкого спроса на сырьё. Как следует из отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле спрос на нефть достигнет минимального уровня с 1995 года.

Как отмечает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, на бирже превалируют панические настроения.

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«Это продолжение паники на бирже, которая началась вчера. Ситуация становится всё более запутанной. Факт в том, что трейдеры будут реагировать на малейшие новостные поводы, потому что очень много неопределённости на рынке. Неясно, насколько быстро будет восстанавливаться спрос, насколько большой переизбыток. Как минимум до июня мы будем в большой неопределённости», — заявил собеседник RT.

В свою очередь, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин также отметил, что ситуация на рынке в ближайшее время вряд ли будет располагать к повышению котировок.

«Если брать Brent, на следующей неделе закрытие этого фьючерса, и, видимо, кто-то хочет повторения истории. Однако, думаю, такого не будет. При этом видно, что общее настроение на рынке негативное», — сказал он в беседе с RT.

По словам эксперта, есть два необходимых условия для изменения ситуацию.

«Первое: выход из карантина самых крупных экономик мира — Евросоюза и США. Китай уже вышел и будет набирать обороты, но он один всю мировую экономику не вытянет и мировой спрос на нефть тоже. Второе: выполнение сделки ОПЕК+ и кампания, которая начнётся 1 мая. Она должна быть реализована и выполняться по оговорённым условиям», — добавил Пикин.