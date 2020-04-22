Нервное колебание: цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года

22 апреля цена на нефть марки Brent впервые почти за 21 год опустилась ниже $16 за баррель. После этого котировки немного восстановились, но при этом всё ещё находятся вблизи многолетних минимумов. Давление на стоимость сырья оказывает падение глобального спроса на углеводороды и заполненность мировых нефтехранилищ. При этом российский валютный рынок неоднозначно воспринял обвал цен. После небольшого роста до 77,5 рубля на открытии торгов на Московской бирже уже в середине дня курс доллара опустился до 76,3 рубля. Поддержку нацвалюте оказывают действия Банка России и налоговый период. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро в ближайшее время — в материале RT.

В среду, 22 апреля, торги на глобальном энергорынке показывают неопределённую динамику. Так, в начале сессии стоимость фьючерсов на сырьё эталонной марки Brent с поставкой в июне снижалась более чем на 17% и в моменте достигала отметки $15,98 за баррель. Значение стало самым низким с июня 1999 года.

Во второй половине дня котировки несколько восстановились — до уровня $18—20 за баррель, но при этом по-прежнему остаются вблизи многолетних минимумов.

Стоимость июньских фьючерсов на сырьё американской марки WTI также снижалась в начале торгов на 6% — до $10 за баррель, после чего укрепилась до $11—12.

Напомним, что 20 и 21 апреля цена биржевого контракта на поставку нефти WTI в мае впервые в истории опускалась ниже нуля. По словам экспертов, обвал глобального спроса на углеводороды из-за коронавируса привёл к почти полной загрузке мировых нефтехранилищ. В результате осуществлять новые поставки сырья стало невозможно, и держатели контрактов были готовы сами заплатить за свой отказ от фьючерса.

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По словам главы Минэнерго России Александра Новака, страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости имеют «все возможности для реагирования». Об этом министр сообщил журналистам 22 апреля.

«Нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределённостью сроков восстановления мировой экономики», — пояснил Новак.

С 1 мая для борьбы с переизбытком нефти на глобальном рынке страны — участницы сделки ОПЕК+ начнут снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Одновременно уменьшение добычи должно начаться в США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

Как ранее заявлял Александр Новак, в результате общий объём сокращения производства мировыми экспортёрами сырья может составить 15—20 млн баррелей в сутки. Между тем инвесторы опасаются, что принятых мер окажется недостаточно для балансировки рынка и поддержания цен.

«Падение цен на нефть в среду продолжилось, поскольку всё большие опасения вызывает возможность заполнения всех мировых хранилищ нефти в течение одного или двух месяцев. Учитывая то, что спрос на нефть упал на 25—30 млн баррелей в сутки, а сокращение добычи сырья начнётся лишь в мае и будет составлять только 20 млн баррелей в сутки, участники рынка всё меньше верят в перспективы роста цен на нефть в краткосрочной перспективе», — рассказал RT портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

Негативная ситуация на глобальном энергорынке сказалась и на стоимости российского сырья. По последним данным, 21 апреля баррель нефти Urals подешевел с $17,5 до $11,6. Об этом говорится в отчёте аналитического агентства Argus.

Как отмечают эксперты, в условиях коронавируса обвал цен на энергоносители увеличивает нагрузку на российский бюджет и экономику страны в целом. Между тем, по словам аналитиков, Россия сможет компенсировать возросшие потери за счёт высокого объёма накопленных резервов и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Из-за низких цен на нефть будут выпадающие доходы бюджета, что приведёт к его дефициту. Также из-за коронавируса будут задействованы дополнительные ресурсы на поддержание бизнеса и экономики, что, вероятнее всего, приведёт к снижению ВВП страны по итогам года. Однако у нас есть золотовалютные резервы и ФНБ, так что какой-то катастрофы ожидать не стоит», — рассказал RT директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов.

Смешанная реакция

Любопытно, что российский валютный рынок неоднозначно отреагировал на резкое удешевление нефти. 22 апреля в ходе открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро ненадолго выросли на 0,5% — до 77,5 и 84,1 рубля соответственно, но уже в середине дня опускались на 0,9% — до 76,3 и 82,9 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 23 апреля установлен на уровне 77,04 рубля за доллар и 83,68 рубля за евро.

По словам аналитиков, ключевую поддержку нацвалюте оказывают налоговый период и действия Банка России. Напомним, для стабилизации курса рубля с 10 марта Центробанк начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор искусственно повышает спрос на рубли.

«Банк России увеличил валютные интервенции для поддержки рубля до $225 млн. Более того, сейчас идёт налоговый период и рубль получает дополнительную помощь от продажи экспортёрами валюты для уплаты налогов», — пояснил Вячеслав Абрамов.

Как ожидается, дальнейшие колебания курса рубля и нефтяных цен во многом будут зависеть от динамики распространения коронавируса. Согласно оценке экспертов, возможное ослабление пандемии и снятие карантинных ограничений приведёт к возобновлению транспортных перевозок и работы целого ряда производств в мире. Таким образом, спрос на энергосырьё будет восстанавливаться и цены на нефть начнут постепенно расти.

«Вероятно, что до конца весны цены на нефть по-прежнему останутся волатильными и будут колебаться в диапазоне $10—25 за баррель марки Brent. Впрочем, уже к концу года показатель может восстановиться до $40 за баррель. В этих условиях курс доллара в краткосрочной перспективе будет находиться в диапазоне 75—80 рублей, а курс евро — вблизи 82—88 рублей. Но ближе к концу года эти значения могут снизиться до 70 и 77 рублей соответственно», — заключил Абрамов.