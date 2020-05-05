Возвращение оптимизма: цена на нефть марки Brent впервые за три недели превысила $30 за баррель

Во вторник, 5 мая, цена на нефть марки Brent впервые с середины апреля превысила $30 за баррель. Инвесторы позитивно отреагировали на планы поэтапного снятия карантина в некоторых странах и ожидают восстановления мирового спроса на топливо. По словам экспертов, давление на стоимость сырья по-прежнему оказывает загруженность нефтехранилищ и риск возобновления торговой войны США и Китая. В то же время выполнение сделки ОПЕК++ должно привести к постепенной балансировке энергорынка уже во второй половине года. Как на этом фоне могут измениться нефтяные цены — в материале RT.

Во вторник, 5 мая, мировые цены на нефть демонстрируют уверенный рост. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent росла более чем на 10% — до $30,5 за баррель. Одновременно баррель американского сорта WTI дорожал на 18% — до $24. В последний раз аналогичные значения можно было наблюдать ещё в середине апреля.

Инвесторы позитивно реагируют на постепенное снятие карантина в некоторых государствах мира. Отмена ограничений должна стимулировать деловую активность и со временем привести к росту глобального спроса на топливо. Об этом в беседе с RT рассказал главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«По нашим оценкам, текущий рост нефтяных цен связан с возвращением оптимизма в настроения инвесторов в связи с началом процесса постепенного выхода некоторых мировых экономик из-под жёстких карантинных мер. Соответственно, мы будем наблюдать восстановление экономической активности в этих странах», — пояснил эксперт.

В то же время аналитик не ожидает стремительного удорожания нефти в ближайшее время. По его словам, в настоящий момент глобальное предложение нефти по-прежнему заметно превышает спрос. В результате до конца мая ситуация на мировом энергорынке может оставаться неустойчивой, а стоимость нефти будет колебаться в диапазоне $23—35 за баррель, считает Покатович.

Согласно оценке Международного энергетического агентства (МЭА), на фоне пандемии COVID-19 в апреле мировой спрос на нефть упал почти на 30 млн баррелей в сутки и достиг минимального уровня с 1995 года. По мнению управляющего партнёра EXANTE Алексея Кириенко, в текущих условиях ожидаемый рост потребления энергосырья будет происходить медленно. Более того, дальнейшее удорожание нефти будет сдерживаться загруженностью мировых нефтехранилищ.

«Экономическая ситуация в мире будет тяжёлой как минимум на протяжении ближайшего года, а восстановление прежнего спроса на нефть может занять период до пяти лет. В то же время глобальные нефтехранилища по-прежнему продолжают заполняться», — отметил Кириенко в разговоре с RT.

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Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают риски возобновления торговой войны между США и Китаем. Ранее Дональд Трамп не исключил повышения пошлин на китайские товары, если «причастность» КНР к распространению COVID-19 будет доказана. По словам Алексея Кириенко, тарифный конфликт может привести к ещё большему нарушению торговых связей в мире, росту безработицы и падению спроса на энергосырьё.

Впрочем, эксперты считают такое развитие событий маловероятным. Более того, летом поддержку нефтяным ценам может оказать снижение производства энергосырья странами — экспортёрами.

«Улучшения фундаментального баланса рынка стоит ожидать по итогам мая—июня, когда добыча экспортёров будет сокращаться в рамках действия новой сделки ОПЕК++», — подчеркнул Антон Покатович.

С 1 мая для борьбы с переизбытком нефти на глобальном рынке страны — участницы сделки ОПЕК+ начали снижать производство сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также должно было начаться ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе в США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

Общий объём сокращения производства мировыми производителями углеводородов в рамках нового партнёрства ОПЕК++ может составить 15—20 млн баррелей в сутки. Об этом ранее заявлял глава Минэнерго России Александр Новак.

«Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счёт новой сделки ОПЕК++», — написал Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Согласно прогнозу Минэнерго, в 2020 году средняя цена на нефть будет находиться чуть выше уровня $30 за баррель. Как полагает Алексей Кириенко, в ближайшие месяцы в зависимости от динамики распространения коронавируса и ситуации в мировой экономике нефтяные цены ещё могут продемонстрировать падение. В то же время опрошенные RT эксперты не исключают роста котировок до $40 за баррель к концу года.

«Более устойчивое восстановление цен видится возможным в перспективе конца лета — начала осени 2020 года. Если мировая экономика встанет на траекторию восстановительного роста в начале лета, а вслед за ней мы увидим и восстановление мирового спроса на энергосырьё, то нефть может завершить год на уровнях близких к $40 за баррель», — заключил Антон Покатович.