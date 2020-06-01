Валютный спуск: курс доллара впервые за три месяца упал ниже 70 рублей

В понедельник, 1 июня, курс доллара на Московской бирже впервые с начала марта опустился ниже 70 рублей. По словам экспертов, летом динамика нацвалюты во многом будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти. По мере выполнения сделки ОПЕК+ и восстановления глобального спроса на топливо сырьевые котировки уже в июне могут превысить $40 за баррель, полагают аналитики. Одновременно поддержку рублю могут оказать действия Центробанка и замедление распространения коронавируса в России. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

В понедельник, 1 июня, российская валюта демонстрирует позитивную динамику на Московской бирже. В ходе открытия торгов курс доллара снизился на 0,6% и впервые с 6 марта достиг 69,6 рубля. Курс евро опустился на 0,3% — до 77,6 рубля.

В мае национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 5,7%, а к евро — на 4,3%. Рубль дорожал второй месяц подряд и смог компенсировать уже более половины мартовского обвала.

«Майское укрепление рубля стало продолжением тенденций апреля. После достижения кризисных значений в начале марта нацвалюта начала восстанавливаться и за последние два месяца стала одним из лидеров роста среди аналогов развивающихся стран», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер.

По его словам, поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть. В мае стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне существенно выросла и сейчас торгуется выше отметки $37 за баррель. Положительную динамику котировок эксперты объясняют постепенным восстановлением баланса спроса и предложения нефти на мировом рынке.

На фоне ослабления карантинных мер в ряде стран люди и предприятия стали возвращаться к работе, и глобальное потребление топлива начало расти. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в мае число людей в мире, проживающих в условиях ограничений, снизилось до 2,8 млрд по сравнению с 4 млрд в апреле.

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Кроме того, с 1 мая для борьбы с глобальным переизбытком энергосырья страны — участницы сделки ОПЕК+, включая Россию, начали снижать производство углеводородов на 9,7 млн баррелей в сутки. Уменьшение добычи также началось ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, в том числе в США, Норвегии, Аргентине и Канаде. Более того, Саудовская Аравия сообщила о намерении дополнительно сократить нефтедобычу ещё на 1 млн баррелей в день.

По подсчётам МЭА, в мае предложение нефти на мировом рынке должно было уменьшиться на 12 млн баррелей в сутки. Согласно оценке российского Минэнерго, в последующие месяцы общий объём сокращения добычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в сутки.

По мнению экспертов, в ближайшее время внимание инвесторов будет приковано к очередному заседанию ОПЕК+, которое намечено на 9—10 июня. Однако участники сделки рассматривают возможность провести встречу раньше — 4 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники. Как полагает Михаил Зельцер, продление партнёрства в рамках соглашения приведёт к дополнительному росту нефтяных цен и положительно скажется на рубле.

«Ситуация на энергорынке будет играть важнейшую роль в курсообразовании рубля. Ориентиром служит рост цен на нефть Brent до $40 за баррель в июне. Приверженность ранним соглашениям нефтедобывающих стран в рамках ОПЕК+ окажет благотворное воздействие на сырьевые цены, а восстановление мирового спроса на волне поэтапного открытия глобальных экономик приведёт к возврату стоимости нефти на докризисные значения», — добавил эксперт.

© Максим Блинов/РИА Новости

Одновременно в пользу рубля продолжат играть действия Центробанка. С 10 марта ЦБ начал упреждающие продажи иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор повышает спрос на рубли и тем самым поддерживает российскую валюту. Помимо этого, уже в июне Банк России может в очередной раз снизить ключевую ставку с текущих 5,5% годовых и тем самым дополнительно поддержать нацвалюту.

«Ставку могут снизить до 5% или 4,75% годовых. При этом, как известно, процентные ставки сильно влияют на курс рубля. Снижение ставки регулятором со временем понижает доходность облигаций федерального займа, и поэтому инвесторы пытаются заранее закупить бумаги по выгодной стоимости. Ажиотажный приток денег в российские ОФЗ окажет поддержку рублю», — рассказал RT аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Позитивное влияние на российскую валюту может оказать и замедление распространения коронавируса в России. Такую точку зрения в разговоре с RT выразила заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«По оценкам медиков, пик эпидемии коронавируса в России уже был пройден. Этот факт вселяет в участников валютного рынка надежду на восстановление российской экономики уже во второй половине текущего года», — пояснила Мильчакова.

По её словам, определённое давление на рубль может оказать возможное обострение отношений США с Китаем. Так, рост напряжённости между Вашингтоном и Пекином рискует спровоцировать отток средств из активов развивающихся стран и негативно сказаться на российской валюте.

В то же время опрошенные эксперты не ожидают ослабления рубля до конца лета. Как полагает Михаил Зельцер, в июне курс доллара может опуститься до 68 рублей, а курс евро — до 75 рублей. В свою очередь, ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский считает, что до конца лета курсы будут колебаться в интервалах 67—70 и 75—77 рублей соответственно.