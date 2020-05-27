Сырьевой обгон: Пекин заявил о лидерстве России по поставкам нефти в Китай

По данным Главного таможенного управления КНР, в апреле Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. В условиях обвала мировых цен на углеводороды покупка именно российского сырья оказалась наиболее выгодной для азиатской республики, отмечают эксперты. По их словам, ситуацию не смогли исправить даже предложенные Эр-Риядом скидки на саудовскую нефть. Помимо этого, в пользу России сыграло наличие долгосрочных энергетических контрактов с Пекином, а также геополитические факторы и более удобные условия транспортировки.

В апреле 2020 года Россия стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно подсчётам ведомства, продажи российской нефти Пекину выросли на 17,7% по сравнению с апрелем 2019 года и достигли 7,2 млн тонн. Одновременно поставки саудовского сырья упали на 18% — до 5,16 млн тонн.

Китай начал активнее закупать российскую нефть с начала весны на фоне рекордного обвала мировых цен на энергосырьё. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

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«В Пекине воспользовались возможностью купить российскую нефть по очень низким ценам и создать дополнительные запасы. Кроме этого, сегодня у России с Китаем действует ряд долгосрочных контрактов, и объёмы поставок по ним не зависят от событий на мировом рынке», — отметил Калачёв.

Напомним, с начала 2020 года потребление энергосырья в мире резко упало в результате распространения коронавируса, и нефть начала дешеветь. Участники альянса ОПЕК+, куда входят Россия и Саудовская Аравия, должны были дополнительно уменьшить добычу и тем самым стабилизировать ситуацию на рынке. Между тем в ходе заседания 6 марта стороны не достигли консенсуса, и действие соглашения было приостановлено вплоть до начала мая.

На этом фоне в апреле экспортёры нефти стали наращивать производство и тем самым спровоцировали масштабное обрушение сырьевых котировок. Так, стоимость барреля эталонной марки Brent падала рекордно с 1999 года — ниже $16, российский сорт Urals дешевел до $10 за баррель, а цена американской WTI впервые в истории опускалась ниже нуля.

Одновременно с увеличением нефтедобычи Саудовская Аравия объявила о предоставлении рекордных за 20 лет скидок покупателям сырья. По словам экспертов, таким образом королевство рассчитывало увеличить свою долю на глобальном энергорынке, особенно в странах Азии. В то же время закупки углеводородов у России оставались более выгодными для ряда импортёров, в том числе и Китая. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«Скидки Саудовской Аравии были на тот момент не настолько значительными, чтобы переманить покупателей. Так, Россия смогла конкурировать по цене. Более того, импортёры придерживались выполнения долгосрочных контрактов, а Саудовская Аравия хотела выйти на новые для себя объёмы спонтанно. Эта тактика не сработала в условиях высокой неопределённости в Китае, экономика которого только начала восстанавливаться», — пояснил Алексей Кириенко.

РИА Новости

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Отметим, что в 2019 году Саудовская Аравия вышла на первое место по поставкам нефти в Китай. Королевство увеличило экспорт сырья в КНР до 83,3 млн тонн по сравнению с 56,7 млн в 2018-м. При этом российские продажи углеводородов составили 77,6 млн против 71,5 млн годом ранее.

Как объяснил Алексей Кириенко, в 2019 году за счёт дополнительных покупок сырья у Саудовской Аравии Пекин пытался частично компенсировать снижение поставок из Ирана и Венесуэлы. Экспорт сырья из обеих стран был ограничен из-за введения санкций США в отношении Тегерана и Каракаса.

В результате по итогам 2019 года доля Саудовской Аравии в китайском импорте нефти составила порядка 16,5%, а России — 15,3%. Между тем с начала 2020-го динамика начала меняться. Так, с января по апрель доля России выросла до 16,9%, а Саудовской Аравии снизилась до 16,2%.

Помимо выгодных цен в пользу российской нефти играют более удобные условия транспортировки сырья, а также геополитические факторы. Об этом RT рассказал руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Россия выигрывает у Саудовской Аравии по двум показателям: быстрым срокам поставок благодаря имеющимся нефтепроводам и политическому аспекту. Дело в том, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива довольно близки к США в политическом отношении. Поэтому Китай делает ставку на Россию как на более надёжного стратегического партнёра и, в частности, готов активнее закупать наше сырьё. В этих условиях не исключено, что до конца года Россия останется ведущим поставщиком нефти в Китай», — заключил Маслов.