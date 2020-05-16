Убыточные баррели: чем рекордное снижение буровой активности может угрожать сланцевым компаниям США
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Число активных нефтяных, газовых и других буровых установок в США с начала 2020 года сократилось более чем в два раза и достигло 339. Об этом свидетельствуют последние данные компании Baker Hughes.
Как следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA), буровая активность в Штатах ослабла до минимума за всё время официальных наблюдений — с 1940-х годов.
На фоне резкого снижения нефтяных цен в последние месяцы добыча сырья стала убыточной для большинства сланцевых компаний. В результате предприятия вынуждены массово приостанавливать работу. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.
«Цена нефти резко упала из-за ослабления мирового спроса на топливо, поэтому рентабельность многих проектов, особенно сланцевых, снизилась. Естественным рыночным путём сокращается добыча и замораживаются скважины. Дело в том, что себестоимость производства сланцевой нефти составляет порядка $35, в то время как, например, российской — около $12. Поэтому сохранение цен ниже уровня $35 за баррель сопровождается закрытием вышек в Штатах», — объяснил эксперт.
Глобальный спрос на топливо и энергосырьё значительно сократился в результате пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений в большинстве стран. Ситуация привела к тому, что с начала года баррель нефти американского сорта WTI подешевел почти в два раза и на сегодняшний день торгуется вблизи отметки $29.
При этом в апреле цена биржевого контракта на поставку нефти WTI впервые в истории опускалась до отрицательных значений. Отчасти это объяснялось тем, что резервуары мировых нефтехранилищ оказались практически заполнены и держатели контрактов были готовы сами заплатить за отказ от обязательств принять сырьё.
«Дело в том, что добываемую нефть уже просто некуда девать. Сейчас крупнейшее американское нефтехранилище «Кушинг» заполнено примерно на 81%. Поэтому в качестве хранилищ теперь также приходится использовать дрейфующие в море танкеры», — пояснил Калачёв.
Хотя американским производителям уже невыгодно добывать новую нефть, долгий простой предприятий рискует спровоцировать волну банкроств в отрасли. Такую точку зрения в беседе с RT озвучил управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.
«Сланцевые компании США в своё время делали ставку на рост производства. Благодаря низким процентным ставкам по кредитам они получали финансирование от банков. Однако цены на нефть поднимались не настолько высоко, чтобы отрасль получала сверхприбыль. В результате долговая нагрузка оставалась высокой, и сейчас оплачивать займы многие компании уже не могут», — рассказал Кириенко.
Согласно апрельскому докладу компании Haynes & Boone, с начала 2015 года по I квартал 2020-го в Северной Америке обанкротились 215 энергетических компаний. Общий объём их задолженности составил $129,4 млрд. Из этой суммы $70,35 млрд пришлось на необеспеченные кредиты. Как ожидается, до конца 2020 года число разорившихся производителей сырья лишь возрастёт.
«На данный момент неясно, каков будет уровень цен в последующие кварталы, но тенденция очевидна. Нефтедобывающие компании и их кредиторы должны свыкнуться с мыслью, что низкие показатели (нефтяного рынка. — RT) будут сохраняться долго», — отмечают специалисты Haynes & Boone.
- Reuters
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По мнению опрошенных RT аналитиков, ухудшение ситуации в сланцевом секторе США может положительно сказаться на глобальном энергорынке в долгосрочной перспективе. Так, уход из отрасли части нефтедобывающих компаний позволит в определённой степени сократить объём предложения энергосырья в мире и тем самым поддержать цены на нефть.
Между тем основное влияние на стоимость углеводородов в ближайшее время будет оказывать выполнение сделки ОПЕК+ и ситуация с коронавирусом в мире. По словам Алексея Калачёва, в зависимости от скорости снятия карантинных ограничений в ряде стран нефтяные цены могут вырасти до $40 за баррель к концу 2020-го или к середине 2021-го.
В то же время ожидаемое восстановление нефтяных цен окажется недостаточным для улучшения финансового положения американских сланцевиков. Такой точки зрения придерживается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
«С учётом текущих финансовых проблем в американской нефтяной отрасли для восстановления объёмов добычи сырья и возвращения к «нормальной» деятельности компаниям нужны цены на нефть вблизи $45—60 за баррель сорта WTI. Однако ожидаемое восстановление цен потребует достаточно продолжительного времени, и к концу 2020 года котировкам удастся восстановиться лишь до $40. На этом фоне нефтяная отрасль США продолжит оставаться под давлением», — объяснил Покатович в разговоре с RT.