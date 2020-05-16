Убыточные баррели: чем рекордное снижение буровой активности может угрожать сланцевым компаниям США

С начала 2020 года количество активных буровых установок в США сократилось почти в два раза и достигло минимального уровня за всю историю наблюдений. В условиях низких цен на нефть добыча сырья стала убыточной для большинства сланцевых компаний, которые теперь вынуждены приостанавливать работу. На фоне простоя предприятий многим сланцевикам нечем расплачиваться по кредитам, что может вызвать волну банкротств в отрасли. При этом, как полагают эксперты, уход части производителей с рынка поможет ускорить восстановление мировых цен на нефть.

Число активных нефтяных, газовых и других буровых установок в США с начала 2020 года сократилось более чем в два раза и достигло 339. Об этом свидетельствуют последние данные компании Baker Hughes.

Как следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA), буровая активность в Штатах ослабла до минимума за всё время официальных наблюдений — с 1940-х годов.

На фоне резкого снижения нефтяных цен в последние месяцы добыча сырья стала убыточной для большинства сланцевых компаний. В результате предприятия вынуждены массово приостанавливать работу. Об этом в беседе с RT рассказал аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

«Цена нефти резко упала из-за ослабления мирового спроса на топливо, поэтому рентабельность многих проектов, особенно сланцевых, снизилась. Естественным рыночным путём сокращается добыча и замораживаются скважины. Дело в том, что себестоимость производства сланцевой нефти составляет порядка $35, в то время как, например, российской — около $12. Поэтому сохранение цен ниже уровня $35 за баррель сопровождается закрытием вышек в Штатах», — объяснил эксперт.

Глобальный спрос на топливо и энергосырьё значительно сократился в результате пандемии коронавируса и введения карантинных ограничений в большинстве стран. Ситуация привела к тому, что с начала года баррель нефти американского сорта WTI подешевел почти в два раза и на сегодняшний день торгуется вблизи отметки $29.

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При этом в апреле цена биржевого контракта на поставку нефти WTI впервые в истории опускалась до отрицательных значений. Отчасти это объяснялось тем, что резервуары мировых нефтехранилищ оказались практически заполнены и держатели контрактов были готовы сами заплатить за отказ от обязательств принять сырьё.

«Дело в том, что добываемую нефть уже просто некуда девать. Сейчас крупнейшее американское нефтехранилище «Кушинг» заполнено примерно на 81%. Поэтому в качестве хранилищ теперь также приходится использовать дрейфующие в море танкеры», — пояснил Калачёв.

Хотя американским производителям уже невыгодно добывать новую нефть, долгий простой предприятий рискует спровоцировать волну банкроств в отрасли. Такую точку зрения в беседе с RT озвучил управляющий партнёр EXANTE Алексей Кириенко.

«Сланцевые компании США в своё время делали ставку на рост производства. Благодаря низким процентным ставкам по кредитам они получали финансирование от банков. Однако цены на нефть поднимались не настолько высоко, чтобы отрасль получала сверхприбыль. В результате долговая нагрузка оставалась высокой, и сейчас оплачивать займы многие компании уже не могут», — рассказал Кириенко.

Согласно апрельскому докладу компании Haynes & Boone, с начала 2015 года по I квартал 2020-го в Северной Америке обанкротились 215 энергетических компаний. Общий объём их задолженности составил $129,4 млрд. Из этой суммы $70,35 млрд пришлось на необеспеченные кредиты. Как ожидается, до конца 2020 года число разорившихся производителей сырья лишь возрастёт.

«На данный момент неясно, каков будет уровень цен в последующие кварталы, но тенденция очевидна. Нефтедобывающие компании и их кредиторы должны свыкнуться с мыслью, что низкие показатели (нефтяного рынка. — RT) будут сохраняться долго», — отмечают специалисты Haynes & Boone.

Reuters

© David Mdzinarishvili

По мнению опрошенных RT аналитиков, ухудшение ситуации в сланцевом секторе США может положительно сказаться на глобальном энергорынке в долгосрочной перспективе. Так, уход из отрасли части нефтедобывающих компаний позволит в определённой степени сократить объём предложения энергосырья в мире и тем самым поддержать цены на нефть.

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Между тем основное влияние на стоимость углеводородов в ближайшее время будет оказывать выполнение сделки ОПЕК+ и ситуация с коронавирусом в мире. По словам Алексея Калачёва, в зависимости от скорости снятия карантинных ограничений в ряде стран нефтяные цены могут вырасти до $40 за баррель к концу 2020-го или к середине 2021-го.

В то же время ожидаемое восстановление нефтяных цен окажется недостаточным для улучшения финансового положения американских сланцевиков. Такой точки зрения придерживается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

«С учётом текущих финансовых проблем в американской нефтяной отрасли для восстановления объёмов добычи сырья и возвращения к «нормальной» деятельности компаниям нужны цены на нефть вблизи $45—60 за баррель сорта WTI. Однако ожидаемое восстановление цен потребует достаточно продолжительного времени, и к концу 2020 года котировкам удастся восстановиться лишь до $40. На этом фоне нефтяная отрасль США продолжит оставаться под давлением», — объяснил Покатович в разговоре с RT.