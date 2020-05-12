Валютная защита: как рост российского рынка гособлигаций может повлиять на рубль

Российский рынок государственных облигаций восстановился после падения в марте и обновил исторический максимум. В условиях коронавируса зарубежных инвесторов по-прежнему привлекают надёжные финансовые гарантии России и возможность получить более высокую прибыль, чем в США и Европе. При этом ожидаемое снижение ключевой ставки Центробанком со временем сделает вложения в облигации федерального займа менее доходными, поэтому игроки рынка пытаются заранее закупить ценные бумаги по выгодной цене. По словам аналитиков, приток денег в российский госдолг позитивно скажется на курсе рубля.

Во вторник, 12 мая, индекс российских государственных облигаций (RGBI) обновил исторический максимум. На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,6% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 154,4 пункта.

Рынок долговых бумаг полностью восстановился после резкого снижения в марте 2020 года. Тогда инвесторы продали облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 293 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Банка России. При этом индекс RGBI опускался до минимума с апреля 2019 года и достигал 136 пунктов.

«В марте распродажу ОФЗ спровоцировали несколько факторов: резкое снижение мировых цен на нефть, возросшие колебания на валютных рынках, а также стремительное распространение COVID-19 в мире. Впрочем, поскольку кризис быстро стал глобальным, а не локальным, падение показателя было кратковременным. Сейчас российский рынок одним из первых среди стран с развивающейся экономикой продемонстрировал рост и уже возвращается к докризисным показателям», — рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Облигации федерального займа представляют собой долговые обязательства, гарантируемые правительством страны. Инвесторы покупают выпущенные Минфином ценные бумаги и получают по ним стабильный доход. Другими словами, держатели гособлигаций предоставляют свои деньги в долг российской экономике.

«В настоящий момент рост инфляции в России остаётся сдержанным, а уровень госдолга — рекордно низким. При этом резервы Центробанка вдвое превышают общую сумму долговой нагрузки. На фоне такой динамики у инвесторов растёт уверенность в том, что их вложения надёжно защищены и позволят им получить относительно высокий доход», — пояснил в разговоре с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

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Именно доходность российских гособлигаций опрошенные эксперты считают главным фактором рекордного роста рынка ОФЗ. Так, вложения в долговые бумаги страны остаются для инвесторов более прибыльными, чем инвестиции в облигации США или стран Европы.

На сегодняшний день в России доходность госбумаг со сроком погашения десять лет составляет 5,9% годовых, в Соединённых Штатах — 0,7%. При этом в Германии и Франции показатели отрицательные — вблизи -0,5% и -0,3% соответственно.

По словам экспертов, доходность долговых бумаг напрямую зависит от установленной в стране ключевой ставки. В настоящий момент в России она составляет 5,5% годовых, в США — 0—0,25%, а в еврозоне — 0%.

В апреле 2020 года Банк России возобновил снижение ключевой ставки после непродолжительной паузы в марте. По словам Антона Покатовича, действия регулятора должны простимулировать экономику по мере постепенного выхода страны из режима нерабочих дней. Так, решения монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

«Вместе с тем снижение ключевой ставки сопровождается ростом стоимости и снижением доходности облигаций. На последней пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключила возможность очередного снижения ключевой ставки в июне сразу на один процентный пункт, до 4,5% годовых — минимального уровня в истории России. Таким образом, пока ставка ещё остаётся на относительно высоком уровне, инвесторы пытаются закупить максимальный объём российских гособлигаций с более выгодной доходностью», — пояснил в разговоре с RT портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников.

Согласно оценке опрошенных RT аналитиков, до конца 2020 года Центробанк может снизить ключевую ставку до 4,25—4,5% годовых. В этом случае вложения инвесторов в российские ОФЗ продолжат расти.

На фоне по-прежнему сохраняющейся неопределённости на мировых рынках в связи с пандемией COVID-19 инвесторы продают рисковые активы и всё чаще переводят деньги в долговые бумаги, обеспеченные гарантиями государств. При этом, как отмечают эксперты, приток новых инвестиций в российские ОФЗ позитивно влияет на курс национальной валюты страны.

Отметим, что в ходе торгов вторника российская валюта смогла заметно укрепиться на Московской бирже. На фоне рекордного роста индекса RGBI и одновременного удорожания нефти курс доллара впервые с начала мая опускался ниже 73 рублей, после чего незначительно вырос.

«Растущий спрос на российские долговые бумаги может выступать фактором поддержки рубля. В перспективе второй половины мая — начала июня, при отсутствии новых негативных шоков на глобальных рынках, мы ожидаем формирования курса доллара в диапазоне 72—75 рублей», — рассказал Антон Покатович.