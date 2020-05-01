Валютное потепление: как могут измениться курсы доллара и евро в мае

По итогам апреля российская валюта смогла частично восстановиться после мартовского ослабления. Как полагают эксперты, в мае динамика рубля во многом будет зависеть от положения на рынке нефти и ситуации с пандемией коронавируса. Выполнение условий сделки ОПЕК+ и постепенное восстановление спроса на топливо в мире могут оказать положительное влияние на стоимость сырья и тем самым поддержать курс нацвалюты. Одновременно в пользу рубля могут сыграть действия Центробанка и приток иностранных инвестиций в долговые бумаги России. Как на этом фоне могут измениться курсы доллара и евро — в материале RT.

По итогам апреля российская валюта смогла частично оправиться от потерь марта. Так, за последний месяц курс доллара на Московской бирже снизился на 5,1% — с 78,4 до 74,4 рубля, а курс евро — на 5,9%, с 86,5 до 81,4 рубля. При этом на торгах 30 апреля значения в моменте опускались до 72,6 рубля и 79 рублей соответственно.

«Апрель оказался довольно позитивным для рубля. По итогам месяца нацвалюта стала, пожалуй, самой сильной среди аналогов развивающихся стран», — отметил в беседе с RT руководитель направления аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин.

Официальный курс валют Центробанка на 1—6 мая установлен на уровне 72,73 рубля за доллар и 79,12 рубля за евро.

По словам опрошенных RT аналитиков, в ближайший месяц одним из ключевых факторов для динамики рубля станет положение дел на мировом рынке нефти. В пятницу, 1 мая, страны — участницы сделки ОПЕК+ начинают снижать производство углеводородов на 9,7 млн баррелей в сутки. Одновременно уменьшение добычи должно начаться ещё в десяти государствах — экспортёрах сырья, в том числе в США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

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Как ранее заявлял глава Минэнерго России Александр Новак, общий объём сокращения производства нефти мировыми производителями сырья может составить 15—20 млн баррелей в сутки. Действия стран должны компенсировать падение глобального спроса на углеводороды и со временем привести к восстановлению нефтяных цен, считает Иван Копейкин.

«В связи с новыми договорённостями между экспортёрами мы ожидаем существенного сокращения предложения нефти. При этом сейчас появились предпосылки для постепенного роста спроса, что в целом будет сдерживать цены на нефть от новых обвалов», — пояснил аналитик.

Во многом изменение спроса на энергосырьё продолжит зависеть от ситуации с пандемией COVID-19. Распространение коронавируса и карантинные меры во многих странах мира спровоцировали массовое сокращение объёмов торговли, пассажирских перевозок и потребления топлива. В результате резервуары мировых нефтехранилищ оказались практически заполнены, и осуществлять новые поставки становится всё сложнее.

Впрочем, мировые инвесторы рассчитывают на поэтапное ослабление карантинных ограничений в ближайшие месяцы. На этом фоне мировой спрос на нефть должен начать расти. Об этом RT рассказал аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

«В настоящий момент весь мир следит за тем, когда страны начнут снимать карантин и появятся новости о вакцине или лекарстве от коронавируса. Участников рынка сегодня в первую очередь интересует именно эта тема», — пояснил эксперт.

Как отметил в беседе с RT аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв, в мае на фоне ожидаемого ослабления карантина в Европе стоимость нефти может вырасти до $30 за баррель, а к концу года — достигнуть уровня $40. По словам экспертов, рост нефтяных котировок должен оказать позитивное влияние на курс российской валюты.

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© Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Одновременно в пользу рубля могут сыграть действия Центробанка. С 10 марта ЦБ начал упреждающие продажи иностранной валюты на внутреннем рынке. Таким образом регулятор повышает спрос на рубли и тем самым поддерживает российскую валюту. Более того, по словам Ивана Копейкина, дополнительным фактором укрепления рубля может стать приток иностранных инвестиций в государственные долговые бумаги России.

«Объём продаж иностранной валюты Центробанком уже превышает 20 млрд рублей в день. Более того, у России сейчас крайне низкий уровень долга ($450 млрд), который может быть полностью покрыт нашими международными резервами объёмом $551 млрд. Это привлекает иностранных инвесторов, которые охотнее покупают российские гособлигации. В результате дополнительный приток капитала способствует укреплению рубля», — пояснил Копейкин.

Помимо этого, с 15 мая дополнительную поддержку рублю начнёт оказывать налоговый период, считает Владислав Антонов. В это время компании-экспортёры традиционно начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов.

Как полагает Антонов, в мае определённое давление на курс российской валюты может оказать ухудшение экономической динамики России на фоне ситуации с коронавирусом. По оценке Центробанка, в результате ограничений во II квартале 2020 года ВВП страны может снизиться на 8%, после чего начнёт постепенно восстанавливаться.

В то же время аналитики не ожидают ослабления рубля в последний месяц весны. Как рассказал RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, в текущих условиях к началу лета курс доллара может опуститься до 72—73 рублей, а курс евро — до 78 рублей. При этом, согласно оценке Владислава Антонова, если ситуация на фондовом и нефтяном рынках не ухудшится, по итогам мая значения могут опуститься до 68 и 75 рублей соответственно.