Сырьевой баланс: как могут измениться цены на нефть летом

Во вторник, 2 июня, цена на нефть марки Brent впервые за почти три месяца превысила $39 за баррель. Энергосырьё дорожает в ожидании заседания ОПЕК+, которое может состояться уже 4 июня. По словам экспертов, страны — экспортёры углеводородов могут продлить до конца 2020 года действующие договорённости по снижению нефтедобычи. Также поддержку котировкам оказывает восстановление мирового спроса на топливо по мере снятия карантинных ограничений в ряде государств. Дальнейший рост цен ограничен из-за опасений, связанных со второй волной распространения COVID-19, и риска возобновления торговой войны между США и Китаем, считают аналитики. О том, как в этих условиях стоимость нефти может измениться до конца лета, — в материале RT.

Во вторник, 2 июня, мировые цены на нефть уверенно растут в ходе глобальных торгов. В первой половине дня стоимость сырья эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне росла на 2,5% — до $39,3 за баррель. Котировки американского сорта WTI прибавляли 2,3% и достигали $36,2 за баррель. Значения стали самыми высокими с 11 марта.

По словам аналитиков, энергосырьё дорожает в преддверии заседания ОПЕК+. Первоначально встреча стран — экспортёров нефти была намечена на 9—10 июня. Однако участники сделки рассматривают возможность провести переговоры раньше — 4 июня, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Напомним, в мае и июне для борьбы с глобальным переизбытком сырья страны — участницы сделки ОПЕК+ снижают производство углеводородов на 9,7 млн баррелей в сутки. Согласно достигнутым договорённостям, с июля и до конца 2020 года под сокращение нефтедобычи будет попадать уже 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022-го — 5,8 млн баррелей в день. Впрочем, во время июньского заседания государства могут договориться о продлении текущих условий добычи до конца года.

«Если будет поддержана инициатива нескольких участников сделки о продлении до конца года максимального объёма сокращения добычи нефти — на 9,7 млн баррелей в день, стоимость сырья может продолжить расти. Вероятный перенос встречи ОПЕК+ с 9 на 4 июня свидетельствует о том, что страны — члены альянса близки к консенсусу по данному вопросу», — рассказал RT эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

Отметим, что в рамках сделки основные объёмы сокращения приходятся на Россию и Саудовскую Аравию. Каждая из двух стран снижает производство энергосырья на 2,5 млн баррелей в сутки. При этом ранее в Эр-Рияде сообщили о намерении дополнительно уменьшить добычу ещё на 1 млн баррелей в день.

Снижение производства углеводородов происходит ещё в нескольких странах — экспортёрах сырья, не участвующих в договоре ОПЕК+. Речь идёт о США, Норвегии, Аргентине и Канаде.

По подсчётам Международного энергетического агентства (МЭА), благодаря усилиям всех государств, снижающих добычу, в мае предложение нефти на мировом рынке должно было уменьшиться на 12 млн баррелей в сутки. Согласно оценке российского Минэнерго, в последующие месяцы общий объём сокращения добычи мировыми производителями углеводородов может составить 15—20 млн баррелей в день.

Помимо этого, нефтяные котировки положительно реагируют на постепенное ослабление карантинных мер в ряде стран. Согласно оценке МЭА, в мае число людей в мире, проживающих в условиях ограничений, снизилось до 2,8 млрд по сравнению с 4 млрд в апреле.

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«Если в ближайшие месяцы в мире продолжится смягчение карантинных мероприятий, запустятся производства, а значит вырастет потребление нефти», — пояснил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

По словам экспертов, в ближайшее время инвесторы будут внимательно следить и за темпами восстановления мировой экономики. Как отметил Дмитрий Бабин, падение глобального ВВП должно замедлиться уже в III квартале, что может дополнительно подержать нефтяные цены.

Между тем, если экономическое оживление будет происходить медленнее ожиданий из-за возможной второй волны COVID-19, сырьевые котировки могут вернуться к уровням $15—30 за баррель, не исключил аналитик.

«Более того, ещё одним риском для всех рынков остаётся угроза роста политической напряжённости между США и Китаем. Если стороны пойдут на обострение конфликта, это прежде всего ударит по товарным рынкам, так как Китай является одним из крупнейших потребителей сырья», — добавил Дмитрий Бабин.

Впрочем, эксперты пока не ожидают такого развития событий в ближайшее время. Поэтому в условиях сокращения добычи странами — участницами ОПЕК+ летом стоимость нефти может превысить психологическую отметку $40 за баррель.