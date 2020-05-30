Чужая слабость: с чем связан интерес Китая к сланцевым компаниям США

Число активных буровых установок в США обновило исторический минимум. Низкие цены на нефть привели к убыткам сланцевых компаний, которые вынуждены массово приостанавливать работу. Одновременно высокая закредитованность и отток капитала подталкивают к банкротству крупных производителей сырья. В то же время спасением для ряда предприятий могут стать китайские инвестиции, полагают эксперты. Хотя законодательство США ограничивает присутствие иностранцев в отрасли, аналитики считают, что Пекин может использовать обходные пути для входа на рынок. Чем вызван интерес Китая к американским сланцевикам — в материале RT.

Число активных нефтяных, газовых и других буровых установок в США с начала 2020 года сократилось более чем в два с половиной раза и достигло 301. Об этом свидетельствуют последние данные компании Baker Hughes.

Как следует из материалов американского Управления энергетической информации (EIA), буровая активность в Штатах ослабла до минимума за всё время официальных наблюдений — с 1940-х годов.

В результате сокращения мирового спроса на топливо из-за пандемии COVID-19 и резкого снижения нефтяных цен в последние месяцы добыча сырья стала убыточной для большинства сланцевых компаний. Об этом в беседе с RT рассказал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович.

«Сохранение цен на текущем уровне $34—37 за баррель делает невыгодной добычу на сланцевых месторождениях США, поскольку себестоимость производства такого сырья составляет более $40 за баррель. Для сокращения затрат компаниям приходится отказываться от введения в работу новых буровых мощностей, что приводит к значительным потерям добычи», — прогнозирует эксперт.

С начала года баррель нефти американского сорта WTI подешевел почти в два раза и на сегодняшний день торгуется вблизи отметки $35. При этом в апреле цена биржевого контракта на поставку сырья впервые в истории опускалась до отрицательных значений. Как объяснила RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, резервуары мировых нефтехранилищ оказались практически заполнены и держатели контрактов были готовы сами заплатить за отказ от обязательств принять сырьё.

«Инвесторы опасались, что в результате загруженности хранилищ нефть будет просто некуда поставлять. Такой сценарий означал бы крах сланцевой промышленности США. В итоге американцы попытались снять излишки предложения на рынке за счёт снижения буровой активности. Впрочем, это пока мало помогает, поскольку сланцевые компании подошли к нефтяному спаду с массой долгов, общая сумма которых сейчас превышает $86 млрд», — рассказала Бодрова.

Также по теме Убыточные баррели: чем рекордное снижение буровой активности может угрожать сланцевым компаниям США С начала 2020 года количество активных буровых установок в США сократилось почти в два раза и достигло минимального уровня за всю...

По данным компании Haynes & Boone, с начала 2015 года по I квартал 2020-го в Северной Америке обанкротились 215 энергетических компаний. Общий объём их задолженности составил $129,4 млрд. Из этой суммы $70,35 млрд пришлось на необеспеченные кредиты. По оценке экспертов, в текущих условиях до конца 2020 года количество разорившихся производителей сырья продолжит расти.

«В апреле о начале процедуры банкротства объявила одна из крупнейших нефтяных компаний в Северной Дакоте — Whiting Petroleum — которая пережила предыдущий кризис низких цен на сырьё 2014—2016 годов. Более того, примерно половина из 60 ключевых производителей нефти в США без значимой финансовой поддержки будут вынуждены остановить добычу», — рассказал RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Восточный инвестор

Помимо высокой долговой нагрузки, дополнительным ударом по финансовому положению американских сланцевиков стал резкий отток инвестиций. По мере снижения нефтяных цен и резкого торможения глобальной экономики из-за коронавируса мировые инвесторы стали массово распродавать ценные бумаги энергетических компаний США. Между тем, как полагает Сергей Пикин, сегодня в покупке подешевевших активов может быть заинтересован Китай.

«Традиционно инвестиционная политика Китая нацелена на сделки с активами в их низкой позиции. В настоящее время акции ключевых американских корпораций торгуются на минимумах: с начала марта стоимость ценных бумаг Occidental Petroleum обвалилась более чем на 60%, а фондовые котировки Continental Resources и EOG Resources просели в среднем на 30—40%. Для Пекина, который выступает лидирующем импортёром нефти в мире, это выгодный момент для захода на энергетический рынок США», — полагает Сергей Пикин.

По словам экспертов, азиатская республика и ранее пыталась заполучить долю в сырьевых концернах США. Так, ещё в 2010 году китайская нефтяная компания CNOOC вложила $2,16 млрд в разработки на месторождении Eagle Ford американской Cheasapeake Energy. В 2013-м Китайская нефтехимическая корпорация (Sinopec) инвестировала $1,02 млрд в нефтегазовую инфраструктуру штата Оклахома. Затем в 2015 году компания Yantai Xinchao Industry выкупила часть нефтяных месторождений в Техасе за $1,3 млрд.

Между тем в настоящий момент Китай пока не может полностью выкупить ни одно из месторождений США, поскольку нефтяной сектор входит в разряд стратегически важных отраслей национальной экономики. Согласно американскому законодательству, иностранные инвесторы могут выступать лишь в роли акционеров и проводить добычу только через американские компании. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

«Для Китая такое правило тоже действует, что тормозит выход Пекина на энергетический рынок США. Более того, если нефтяной регулятор в лице Техасской железнодорожной комиссии заметит выкуп большого количества активов китайскими инвестиционными фондами, то они вправе аннулировать сделки и передать права на них американским компаниям», — отметил эксперт.

A dock worker wearing a face mask to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) looks at an oil tanker unloading crude oil at a port in Qingdao, Shandong province, China

© China Daily via REUTERS

В то же время КНР может использовать обходные пути для более активного входа на американский сланцевый рынок. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Помимо покупки акций, КНР может приобретать активы через создание совместных предприятий, или с помощью отдельной организации, которая по бумагам занимается совершенно другой отраслью экономики. Поскольку США будут очень пристально рассматривать любую такую сделку, китайским компаниям придётся постараться, чтобы скрыть свой интерес к активам, но при этом прибрать к рукам американских сланцевиков», — отметил аналитик.

Впрочем, сейчас на рынке США практически не осталось инвесторов, готовых вложить средства в сланцевое производство, считает Анна Бодрова. По её словам, отток капитала из отрасли вырос более чем вдвое после обвала стоимости барреля на сырьевых площадках. На этом фоне Вашингтон может пойти на уступки иностранным инвесторам для помощи нефтяной отрасли.

«Американские власти пока предлагают лишь продолжать заполнять нефтехранилища, а реальных средств на поддержку сланцевиков не выделяют. В то же время основная угроза для отрасли — массовая остановка вышек, поскольку возобновить их работу затем практически невозможно. В итоге американские власти могут пойти на уступки иностранцам, включая Китай, чтобы сохранить сегмент в рабочем состоянии на время кризиса», — объяснила Бодрова.

Как отмечает Антон Покатович, вложения Китая в нефтегазовую отрасль США могут быть связаны с интересом Пекина к технологиям сланцевой добычи. По словам эксперта, ещё в 2019 году республика объявила об обнаружении крупных запасов углеводородов в Сычуаньской впадине. Между тем добычу сырья осложнило отсутствие необходимых технологий.

«КНР в обозримой перспективе будет концентрировать усилия на разработке внутренних месторождений. Также можно предположить, что китайская нефтегазовая отрасль будет делать всё больший акцент на добыче газа. Поэтому китайские инвестиции в американскую добычу могут быть связаны с поиском различных технологических «ноу-хау» для применения данных подходов ко внутренним проектам», — заключил аналитик.