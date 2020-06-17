Сырьевое превосходство: почему в странах Азии вырос спрос на российскую нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз спроса на нефть в 2020 году. По мере снятия карантинных мер и возобновления работы предприятий в мире активнее всего потребление топлива восстанавливается в странах Азии. При этом государства региона всё чаще предпочитают покупать энергосырьё у России. По словам экспертов, нефть российской марки Urals обходится азиатским партнёрам дешевле, чем импорт углеводородов с Ближнего Востока. Между тем растущая популярность национального сырья может положительно сказаться на состоянии бюджета России, считают аналитики.

Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело прогноз по спросу на нефть в 2020 году. Согласно опубликованному во вторник, 16 июня, отчёту организации, по итогам года потребление энергосырья в мире сократится на 8,1 млн баррелей в сутки. Ранее в МЭА ожидали снижения показателя на 8,6 млн.

Специалисты агентства улучшили свою оценку на фоне ослабления карантинных мер в ряде стран. По словам экспертов, постепенное возвращение людей и предприятий к работе со временем должно привести к восстановлению мирового потребления топлива.

«Считается, что наиболее острая фаза пандемии коронавируса пройдена, поэтому страны отменяют ограничительные меры и осторожно перезапускают свои экономики. В итоге растёт спрос на энергосырьё, а инвесторы уже не ждут повторения весеннего сценария, когда глобальное потребление рухнуло на 15—25 млн баррелей в сутки», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Согласно оценке МЭА, наиболее активно спрос на нефть восстанавливается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Так, например, в апреле уровень потребления углеводородов в Китае практически вернулся к прошлогодним показателям. При этом в мае резкий скачок спроса на сырьё был также зафиксирован в Индии.

«В апреле китайское промышленное производство выросло на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а в мае рост показателя ускорился до 4,4%. Такая динамика указывает на дальнейшее улучшение ситуации в экономике страны за счёт производственного сектора. Аналогичная ситуация в Индии. В результате быстрого восстановления оба государства всё больше нуждаются в энергосырье», — пояснил Гойхман.

Любопытно, что по мере оживления спроса азиатские страны чаще предпочитают покупать нефть у России. По данным аналитического агентства Argus, за первые пять месяцев 2020 года доля государств АТР среди импортёров морских партий российского сырья сорта Urals достигла 21%. При этом ещё год назад показатель не превышал отметку 7%.

Также по теме Сырьевой обгон: Пекин заявил о лидерстве России по поставкам нефти в Китай По данным Главного таможенного управления КНР, в апреле Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию....

Как отмечают аналитики, активнее всего российскую нефть покупает Китай. В апреле 2020 года Россия стала крупнейшим поставщиком энергосырья в азиатскую республику, опередив Саудовскую Аравию. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Согласно подсчётам ведомства, продажи российской нефти Пекину увеличились на 17,7% по сравнению с апрелем 2019 года и достигли 7,2 млн тонн. Одновременно поставки саудовского сырья упали на 18% — до 5,16 млн тонн.

«Саудовская Аравия отменила предоставленные ранее скидки и подняла цены на свою нефть для покупателей в Азии: в среднем на $5,6—7,3 за баррель. Таким образом, российская нефть стала более привлекательной для покупателей региона», — рассказал RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Более того, за счёт покупок нефти у России восточные партнёры пытаются компенсировать снижение поставок из Ирана и Венесуэлы, считает экономист «БКС Премьер» Антон Покатович. Экспорт сырья из обеих стран был ограничен из-за введения санкций США в отношении Тегерана и Каракаса.

«Поставки нефти из России можно уверенно назвать стабильными и безопасными в сравнении с импортом сырья из Тегерана и Каракаса, в отношении которых сохраняются американские санкции. Поэтому, помимо Китая, мы также наблюдаем повышенный интерес к Urals в Южной Корее, Малайзии и Японии», — отметил Покатович.

По словам экспертов, на фоне по-прежнему слабого потребления нефти в Европе растущие покупки Urals в Азии могут положительно сказаться на состоянии бюджета России. Напомним, рекордное падение мирового спроса и цен на сырьё весной привело к резкому сокращению поступлений в российскую казну. В результате, по оценке Минфина, с января по май расходы бюджета превысили доходы на 409 млрд рублей.

Согласно последнему прогнозу Банка России, по итогам 2020 года дефицит бюджета страны может составить порядка 4—6% ВВП. Впрочем, наблюдаемое в последний месяц удорожание нефти и рост экспорта сырья в Азию может уменьшить отрицательную разницу между доходами и расходами российской казны, считает Марк Гойхман.

«Увеличение продаж Urals по сравнению с весенними месяцами и стабилизация её цены способствуют заметному сокращению бюджетного дефицита в России. Если в текущих условиях стоимость российского сорта нефти закрепится в диапазоне $40—45 за баррель, то доходы от сырья полностью покроют расходы казны по итогам этого года», — заключил эксперт.