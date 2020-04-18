Режим экономики: зачем Дональд Трамп призвал к ослаблению карантина в США

Дональд Трамп заявил, что США приступают к ослаблению санитарных ограничений, введённых из-за распространения коронавируса. По мнению президента, пик эпидемии уже миновал и пришло время «открыть Америку», чтобы дать таким образом стимул экономике. Впрочем, изменения будут происходить постепенно, а ответственность за конкретные решения Белый дом возложил на губернаторов штатов. Ранее по стране прокатилась волна протестов, участники которых требовали ослабить карантинные меры. Одна из таких акций прошла в штате Мичиган, который занимает четвёртое место в стране по числу инфицированных и жертв COVID-19.

Власти США приступают к постепенному ослаблению карантинных ограничений. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая 16 апреля на брифинге в Белом доме. По его словам, это решение было принято на основании экспертной оценки ситуации с распространением COVID-19 в стране.

«Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — заявил Трамп, пояснив, что речь идёт о постепенном снятии ограничений.

«Именно это мы и делаем — мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать: Америка хочет открыться, американцы хотят открытия», — добавил Трамп.

Он также подчеркнул, что принятое ранее решение о прекращении работы предприятий не имеет долгосрочных перспектив, поскольку для сохранения здоровья граждан необходимо обеспечить и функционирование национальной экономики. Также Трамп отметил, что в условиях карантинных ограничений растёт количество смертей по причинам, не связанным с эпидемией. По мнению президента, чтобы обеспечивать население продовольствием и медицинскими средствами, стране нужна работающая экономика.

«Не допустить коллапса»

Впрочем, как уточняется в опубликованном на сайте Белого дома информационном бюллетене, все санитарные ограничения не будут сняты в один момент. Губернаторы штатов будут действовать поэтапно, на основании поступающих данных.

В документе уточняется, что предлагаемый властями план был разработан ведущими экспертами в области здравоохранения и основан на реальных показателях. Речь идёт о том, чтобы дать возможность отдельным штатам снять ограничения, «применяя взвешенный подход».

«Мы наблюдаем серьёзный прогресс в сглаживании кривой благодаря поддержке и самоотверженности американцев по всей стране», — утверждается в бюллетене.

Отмечается, что долговременный общенациональный карантин «нанесёт обширный ущерб здоровью и благополучию граждан».

«Благодаря решительным своевременным действиям президента Трампа мы смогли снабдить необходимыми средствами наших медицинских работников на переднем крае борьбы и избежать чреватого человеческими потерями дефицита», — говорится в документе.

Политологи отмечают, что экономическая повестка действительно стала для Трампа первоочередной.

«Экономика сейчас в тяжёлом состоянии, администрация Трампа пытается не допустить полного коллапса. Но всё равно мы видим, что безработица довольно быстро растёт, она уже достигла двузначных величин. По всем прогнозам, спад будет от 3 до 6% в годовом выражении. Поэтому Трамп пытается поймать золотую середину, чтобы экономика не ушла в гигантский минус», — отметил в разговоре с RT заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Супян.

Однако оппоненты Трампа из Демократической партии США уже раскритиковали решение Белого дома. Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси распространила заявление, в котором осудила действия президента. Политик отметила, что ключевым моментом для снятия ограничений и возобновления привычного темпа жизни является тестирование.

Нэнси Пелоси

Reuters

© Kevin Lamarque

«Расплывчатым и непоследовательным документом Белого дома никоим образом не компенсируется неспособность президента прислушаться к учёным, начать производить и проводить экспресс-тесты», — говорится в заявлении Пелоси.

Спикер заявила, что «дальнейшее упорное стремление президента обойтись без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных, а также уважения к науке и фактам чревато продолжением гибели людей и экономической катастрофой».

Эксперты также сомневаются, что заявления Трампа о готовности страны к отмене режима самоизоляции прозвучали своевременно.

«США уверенно лидируют по масштабам распространения пандемии. Да, действительно уровень заболеваемости немного снижается, но очень сомневаюсь, что это, несмотря на экономические причины, даёт реальные основания для такого оптимизма и отмены ограничений», — пояснил Супян.

Операция «Блокировка»

Напомним: за последние сутки в стране от COVID-19 умер 4591 человек, а также был зафиксирован 31 451 новый случай заболевания. Такую статистику представил Университет Джонса Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты на основе федеральной и местной статистики, а также ряда других источников. При этом уровень смертности в США за минувшие сутки резко вырос по сравнению с показателями последних дней. Для сравнения: ещё 13 апреля в США за сутки скончались 1557 человек, у которых был выявлен коронавирус.

Перевозка больного COVID-19 в США

Reuters

© Lucas Jackson

На сегодняшний день общее число заболевших в стране достигло 670 тыс. человек, из них умерли более 34 тыс. американцев. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк, где с начала пандемии скончались 15 970 человек, в штате Нью Джерси — там жертвами COVID-19 стали 3518 человек, а также в штате Мичиган, где к 17 апреля от коронавируса скончались 2093 человека, а заболели почти 30 тыс.

При этом именно в Мичигане накануне прошла массовая акция протеста против санитарных ограничений, введённых местными властями.

16 апреля тысячи жителей Мичигана собрались у местного Капитолия, многие прибыли на автомобилях. К ним присоединились и пешеходы, которые митинговали, стараясь соблюдать рекомендованную дистанцию в два метра. Демонстранты сочли введённые меры слишком жёсткими и потребовали от властей разрешения вернуться к работе.

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Участники протестов в Мичигане выкрикивали обвинения в адрес губернатора штата Гретхен Уитмер, требуя отменить или ослабить введённые в штате меры социального дистанцирования. Комментируя эти выступления, Уитмер отметила, что протест «поставил под угрозу жизни людей».

По её мнению, подобные акции только отсрочат отмену режима: протестующие, возможно, лишь усугубили эпидемиологическую ситуацию в штате, который занимает третье место в стране по тяжести сложившейся обстановки.

Стоит отметить, что акция не была стихийной: в роли организатора выступила Консервативная коалиция Мичигана, поддерживающая Республиканскую партию США. Ранее за ослабление ограничений, негативно влияющих на экономику, выступил ряд организаций консервативной направленности — таких как исследовательский институт Heritage Foundation и American Legislative Exchange Council («Американский законодательный совет»).

Практически одновременно аналогичные акции состоялись в штатах Кентукки и Юта, а также в Огайо и Северной Каролине. Впрочем, как отмечают американские СМИ, далеко не все граждане поддерживают эти требования.

Отметим, что утром 17 апреля Дональд Трамп коротко высказался по поводу ситуации в Мичигане. «Освободите Мичиган!» — написал глава Белого дома в своём Twitter. Пост собрал тысячи противоречивых откликов пользователей, мнения которых разделились: одни высказались в поддержку ослабления карантинных мер, другие, напротив, осудили призыв главы государства.

«Скороспелые заявления»

Пока глава штата Мичиган сталкивается с резкой критикой со стороны консервативной общественности, ряд других губернаторов, напротив, выдвинулись на первый план, получив широкую поддержку, отмечают эксперты. В качестве такого примера американист Владимир Васильев привёл губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо — в последние дни политик стал весьма популярен, несмотря на то что именно в Нью-Йорке сложилась наиболее тяжёлая эпидемиологическая ситуация.

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«Это своеобразный «бунт» губернаторов-демократов. Многие американцы под влиянием лояльных Демократической партии СМИ начинают говорить о том, что такие губернаторы, как Куомо, действуют правильнее и адекватнее, чем Трамп. И Трампу это очень не нравится, он боится, что среди его конкурентов на будущих выборах могут появиться более яркие фигуры из числа губернаторов, чем Джо Байден», — пояснил Васильев в разговоре с RT.

С его точки зрения, план, представленный Трампом, направлен не столько на быструю отмену санитарных ограничений, сколько на то, чтобы снять с главы Белого дома ответственность за происходящее в экономике страны.

«Этот план мало соотносится с реальной целесообразностью или эпидемиологической ситуацией и является просто хитрым политическим ходом. Цель Трампа — переложить на кого-то ответственность за углубление экономического кризиса», — подчеркнул Васильев.

По его словам, идея Трампа беспроигрышная: если штаты откажутся снимать режим изоляции, президент «сможет возложить на губернаторов-демократов вину за кризис. В то же время, если оживление экономики всё же начнётся, президент припишет это себе и своему плану».

Госпиталь Maimonides Medical Center, Нью-Йорк

Reuters

© Caitlin Ochs

Эту точку зрения разделяет и Виктор Супян. По его мнению, сейчас Трамп делает громкие заявления, чтобы «выглядеть в глазах граждан сильным политиком, который смог справиться с пандемией». При этом аналитик напоминает, что глава Белого дома и ранее не мог в полной мере оценить всю серьёзность угрозы.

«Трамп пытается, с одной стороны, переложить на Китай и ВОЗ вину в том, что в США такие огромные масштабы эпидемии, а с другой — представить себя политиком, который сумел быстро справиться со сложившейся ситуацией. В этом и заключается цель его скороспелых заявлений», — подытожил эксперт.