Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
- Reuters
«Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов», — цитирует РИА Новости Трампа.
По его словам, данный план позволит и далее защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения.
Он также отметил, что власти штатов смогут сами определять, когда именно отменять карантин.
Ранее стало известно, что в США к настоящему времени выявлено 653 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.