Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.

«Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов», — цитирует РИА Новости Трампа.

По его словам, данный план позволит и далее защищать пожилых граждан и уязвимые группы населения.

Он также отметил, что власти штатов смогут сами определять, когда именно отменять карантин.

Ранее стало известно, что в США к настоящему времени выявлено 653 825 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.