Треть случаев остаются активными: в России выявлено 6718 новых заболевших COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 6718 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (в предыдущие два дня — 6760 и 6556). С начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 подтверждён у 667 883 человек, около 65,5% пациентов уже выздоровели, в том числе 8915 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, скончались 9859 человек (176 — за день). В Минобороны РФ рассказали о ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19. Отмечается, что обе группы добровольцев хорошо себя чувствуют и не жалуются на состояние здоровья.

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 6718 новых случаев заболевания COVID-19. По данным оперативного штаба, у 32,5% новых пациентов не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому два дня в стране выявили 6760 и 6556 заболевших. В общей сложности в стране COVID-19 был диагностирован у 667 883 человек, треть из них —220 131 случай остаются активными.

С начала эпидемии в России зафиксировано 9859 летальных исхода (1,48%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончалось 176 человек. Вместе с тем за всё время в стране выздоровели 437 893 пациента (65,5%), в том числе 8915 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в РФ проведено более 20,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем остаются около 284 тыс. человек.

Больше всего новых случаев по-прежнему фиксируется в Москве, однако суточные показатели заболеваемости в столице остаются на уровне показателей 7-8 апреля. За последние сутки выявлено 659 новых пациентов с COVID-19. В предыдущие два дня — 662 и 611 человек.

«В столице подтверждено 659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 89% меньше, чем два месяца назад, 3 мая, когда было выявлено 5948 новых заболевших, и почти на 20% меньше, чем неделю назад. Уже три дня число новых заболевших держится на низком уровне — около 600», — сообщили в оперативном штабе столицы.

В числе регионов с более чем 200 выявленными за сутки заболевшими Подмосковье (298), Ханты-Мансийский автономный округ (271), Санкт-Петербург (263), Иркутская (249), Нижегородская (229) и Свердловская (227) области.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Испытания вакцины

В пятницу, 3 июля, в пресс-службе Министерства обороны России рассказали о самочувствии добровольцев, участвующих в испытании вакцины от COVID-19, которая разработана совместно с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Сообщается, что участники первой группы добровольцев, которые получили по одному из двух компонентов вакцины 18 июня, чувствуют себя хорошо и не имеют жалоб на состояние здоровья: «За прошедшие две недели серьёзных нежелательных явлений не зарегистрировано».

Представители второй группы, получившие первый компонент вакцины 23 июня, также не имеют осложнений или побочных реакций, чувствуют себя хорошо. Второй компонент препарата этим добровольцам должны ввести на 21-й день исследований.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что клинические испытания вакцины от COVID-19 завершатся в конце июля.

© Министерство обороны РФ/РИА Новости

Влияние ограничений на бюджет

Из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, федеральный бюджет России потерял более 1 трлн рублей. Об этом 2 июля заявил замминистра финансов Владимир Колычев. Он пояснил, речь идёт о потерях от снижения активности в экономике, не учитывая предоставленные бизнесу отсрочки по уплате налоговых платежей.

«У нас отсрочки на самом деле предусмотрены в основном не в части доходов федерального бюджета. Естественно, они влияют на федеральный бюджет, но не на доходные параметры, а на расходные, когда мы компенсируем эти выпадающие доходы из-за отсрочек субъектам и бюджетам внебюджетных фондов», — цитирует его РИА Новости.

В целом, по оценкам Колычева, общая стоимость мер, направленных на борьбу с COVID-19 и смягчение экономических последствий кризиса, оценивается в 4 трлн рублей.

По словам замминистра финансов, основной фокус бюджетных мер был сделан на нескольких направлениях: укрепление системы здравоохранения, поддержка граждан и бизнеса, балансирование региональных бюджетов.

Также по теме Трудовая поддержка: правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о планах правительства направить более 4 млрд рублей на создание...

Также накануне Владимир Путин заявил, что реализацию плана по восстановлению экономики нужно начать уже в июле.

Международное авиасообщение

По данным ряда российских СМИ, Росавиация разослала аэропортам и авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о продлении запрета на въезд в Россию иностранных граждан.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — цитирует телеграмму РБК.

Авиакомпания S7 подтвердила РИА Новости получение соответствующего документа.

Напомним, что Российская Федерация полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля на фоне распространения коронавирусной инфекции. Запрет на выполнение полётов за границу не касался грузовых, почтовых, санитарных и гуманитарных перевозок, а также вывозных рейсов.

С 8 июня правила изменились. Россиянам разрешили выезд за рубеж по работе, а также для лечения, обучения или ухода за родственниками.

На фоне публикации новостей о решении Росавиации в МИД РФ вновь предостерегли россиян от зарубежных поездок в период пандемии.

«Министерство иностранных дел Российской Федерации напоминает российским туристам о ранее озвученных рекомендациях воздержаться в период пандемии от поездок за пределы России, кроме экстренных случаев, а также о необходимости оформления медицинской страховки на весь срок пребывания за рубежом», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что экономическую поддержку авиаперевозчикам после эпидемии окажет развитие внутреннего туризма в стране.